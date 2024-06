Préchargement du DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring : date, taille du fichier…

Le DLC Elden Ring : Shadow of the Erdtree est presque là, il est donc temps de faire de la place. Ce guide passe en revue la taille du fichier et les dates de préchargement de Shadow of the Erdtree.

Les joueurs du monde entier se préparent pour la sortie tant attendue de Shadow of the Erdtree. FromSoftware semble prêt à surpasser le jeu de base Elden Ring avec l’ajout de nouveaux types d’armes, systèmes de progression et personnages.

Bien sûr, pour accéder à tout ce nouveau contenu, il vous faudra d’abord vaincre Radahn, le Fléau des étoiles et Mohg, le Seigneur du Sang. Bien que la préparation en jeu soit importante, il y a également des facteurs externes à considérer, en particulier l’installation du DLC.

Nous avons préparé un guide sur la taille du fichier et les dates de préchargement de Elden Ring : Shadow of the Erdtree. Faites de la place et réglez une alarme pour pouvoir vous plonger dans le DLC dès son lancement.

Fromsoftware Le DLC Elden Ring : Shadow of the Erdtree vise à capturer l’essence de l’exploration du jeu de base.

Taille du fichier du DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring sur PlayStation

La taille du fichier de Elden Ring : Shadow of the Erdtree sur PlayStation est de 16,502 Go. Cette information provient de PlaystationSize sur X/Twitter, qui est réputé pour extraire ce genre de données du PSN.

Le DLC Shadow of the Erdtree peut sembler petit au premier abord jusqu’à ce que l’on prenne en compte la taille des autres titres de FromSoftware. Dark Souls 3, avec tous ses DLC inclus, atteint environ 30 Go. Ce DLC est en fait plus grand que l’intégralité de Sekiro: Shadows Die Twice, que FromSoftware a réussi à contenir dans seulement 12,5 Go au lancement.

Si cela peut être pris comme indicateur de l’ampleur du DLC, Shadow of the Erdtree promet d’être une aventure massive et un ajout digne au jeu de base. Avec le DLC installé, la taille du fichier d’Elden Ring sur PlayStation atteindra un total de 54,230 Go.

Elden Ring : Shadow of the Erdtree sera disponible en préchargement le 19 juin 2024. Du moins sur les consoles PlayStation, toujours d’après le compte X/Twitter de PlaystationSize.

La possibilité de précharger le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring sur PC ou consoles Xbox n’a pas encore été révélée. Nous mettrons à jour ce guide si cette information devient disponible.

Connaissons-nous la taille du fichier du DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring sur Xbox et PC ?

À ce jour, il n’y a pas d’information officielle sur la taille du fichier pour Shadow of the Erdtree sur PC ou consoles Xbox. Cela n’a pas non plus été leaké par une source fiable.

On peut supposer qu’elle sera similaire à la taille révélée pour les consoles PlayStation. Comme pour les informations de préchargement, nous mettrons à jour ce guide avec les détails pertinents.

FROMSOFTWARE Si vous voulez suivre les traces de Miquella dès que possible, le préchargement est une bonne idée.

Grâce à ces informations, vous devriez être en mesure de bien vous préparer pour le lancement de Elden Ring : Shadow of the Erdtree.

Si vous cherchez à tirer le meilleur parti du futur DLC et à essayer tout ce qu’il a à offrir, vous pourriez vouloir découvrir un build qui vous permet d’utiliser chaque arme de Shadow of the Erdtree.

En attendant, consultez la rubrique Elden Ring de notre site pour ne rien manquer de l’actualité du jeu de Fromsoftware.