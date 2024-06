Elden Ring Shadow of the Erdtree : Esquilles de l’Arbre Culte et Cendres d’Invocation Vénérées expliquées

Elden Ring Shadow of the Erdtree a introduit un nouveau système de niveau pour aider les joueurs à affronter les dangers de la terre de Messmer. Voici donc comment fonctionnent les Bénédictions du Royaume des Ombres dans le DLC Elden Ring.

Comme le Royaume des Ombres dans le DLC Elden Ring est plus dangereux que n’importe quel endroit du jeu de base, Shadow of the Erdtree propose un nouveau système pour renforcer les joueurs. Cela signifie que tous les champions Sans-éclat peuvent aborder l’extension sur un pied d’égalité.

Pour se faire, il vous faut utiliser les Bénédictions du Royaume des Ombres qui se présentent sous deux formes : les Esquilles de l’Arbre Culte et les Cendres d’Invocation Vénérées. Elles ont été conçues pour renforcer de manière permanente le joueur et ses Cendres d’Invocation, mais uniquement lorsqu’ils sont dans le Royaume des Ombres et non dans l’Entre-terre du jeu de base.

Ceux qui ont passé beaucoup de temps à monter de niveau ne doivent pas paniquer, ils resteront puissants en explorant le DLC. Le nouveau système de niveau ne nerfera pas les joueurs existants, mais les Esquilles de l’Arbre Culte seront plus utiles aux joueurs de niveau inférieur.

Fromsoftware Les Bénédictions du Royaume des Ombres aident les joueurs et les Cendres d’Invocation à devenir plus puissants.

Chaque fois que le joueur trouve deux Esquilles de l’Arbre Culte, il doit les apporter à un Site de Grâce et utiliser leur Bénédiction du Royaume des Ombres. Les Esquilles de l’Arbre Culte augmentent les statistiques du joueur lorsqu’ils sont dans le Royaume des Ombres, les rendant ainsi plus forts.

Cependant, ce buff ne s’appliquera pas si le joueur retourne dans l’Entre-terre. Si le joueur retourne dans le Royaume des Ombres, le renforcement reviendra. Ces objets sont rares, mais disséminés dans tout le Royaume des Ombres et chaque fois que deux d’entre eux sont utilisés, le joueur devient plus puissant.

Cela permet aux joueurs de bas niveau d’être presque aussi forts que les joueurs de haut niveau lorsqu’ils explorent le DLC. Cependant, plus le niveau de base d’un joueur est élevé, plus il conservera un avantage. Dans le Royaume des Ombres, la Bénédiction de l’Arbre Culte est considérée comme plus importante que le niveau de base.

Ceux qui trouvent toutes les Esquilles de l’Arbre Culte dans Shadow of the Erdtree seront considérés comme de niveau maximum, mais ils peuvent toujours devenir plus puissants avec le leveling traditionnel d’Elden Ring.

Les Cendres d’Invocation Vénérées fonctionnent de manière similaire aux Esquilles de l’Arbre Culte, cependant, elles n’affectent que les Cendres d’Invocation.

Chaque fois que le joueur utilise cette Bénédiction du Royaume des Ombres à un Site de Grâce, toutes leurs Cendres d’Invocation recevront un buff permanent, les rendant beaucoup plus efficaces dans le Royaume des Ombres, où les ennemis et les boss sont beaucoup plus coriaces.

Cela vise principalement à garantir que le joueur et les ennemis du DLC ne surpassent pas les Cendres d’Invocation. Ainsi, les builds utilisant les Cendres d’Invocation peuvent continuer à renforcer leurs alliés en explorant le nouveau contenu.

Cela signifie que ceux qui aiment invoquer les Larmes Imitatrices ou Tiche des Couteaux noirs comme partenaire de combat dans le jeu de base peuvent continuer à le faire dans Shadow of the Erdtree.

Souvenez-vous bien que ces deux Bénédictions du Royaume des Ombres ne fonctionnent que dans le Royaume des Ombres. Si vous retournez dans l’Entre-Terre, vos Cendres d’Invocation perdront leur renforcement du DLC. Heureusement, il les attendra à nouveau lorsque le joueur retournera dans les régions de l’extension.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.