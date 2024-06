Le créateur d’Elden Ring travaille toujours sur son “RPG fantastique idéal”

Le créateur d’Elden Ring a créé l’un des jeux de fantasy les plus appréciés de tous les temps, mais il affirme qu’il travaille toujours sur son RPG idéal, et cela pourrait être son prochain projet.

Avec la sortie imminente du DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring, les fans se demandent ce qui attend FromSoftware. Shadow of the Erdtree est censé être la seule extension du jeu, donc les joueurs diront bientôt adieu aux Terres Intermédiaires.

Naturellement, il y a beaucoup de spéculations sur le prochain projet de FromSoftware. Pourrait-il s’agir de Dark Souls 4, Bloodborne 2, Sekiro: Shadows Die Thrice ? Cela pourrait être quelque chose de totalement nouveau, distinct de toutes les franchises précédentes, tout en s’appuyant sur ce qui a déjà été créé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le créateur d’Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, a laissé entendre quel pourrait être son prochain projet. Dans une interview le 15 juin avec PC Gamer, il a discuté de ses plans futurs et comment Elden Ring est une étape vers quelque chose de plus grand.

FROMSOFTWARE

“Lors des interviews sur Elden Ring, je pense avoir mentionné que je suis toujours en train de créer mon RPG fantasy idéal,” a déclaré Miyazaki. “Et bien qu’Elden Ring ne soit pas tout à fait cela, c’est assez proche. On s’en rapproche.“

“Il est difficile d’en dire plus sans divulguer des spoilers sur ma prochaine idée ou nos prochains jeux. Mais je pense qu’une chose qui n’est pas nécessairement manquante, mais qui rend difficile la réalisation de mon idéal, c’est que lorsque je joue, je sais tout ce qui va se passer.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je sais déjà tout ce qui se passe. Donc, en termes de profiter du jeu du point de vue d’un joueur, j’aimerais ne pas savoir cela, et que quelqu’un d’autre crée mon jeu de fantasy idéal, s’il vous plaît, si possible. Ainsi, je pourrais en profiter simplement en tant que joueur.“

La déclaration de Miyazaki confirme que FromSoftware travaille bien sur un autre RPG fantasy, mais le studio est suffisamment grand pour accueillir plusieurs jeux, donc les fans d’Armored Core ne devraient pas être trop déçus par cette déclaration.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que le nouveau jeu soit Elden Ring 2, Dark Souls 4 ou quelque chose de totalement nouveau, il est excitant de penser qu’un jeu aussi massif et impressionnant qu’Elden Ring ne correspond toujours pas à la vision de Miyazaki d’un RPG idéal. Une fois que Shadow of the Erdtree sera sorti, alors la longue attente pour le prochain projet de FromSoftware commencera.