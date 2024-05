DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring : explication du trailer de l’histoire

La bande-annonce de l’histoire du DLC Elden Ring : Shadow of the Erdtree nous a laissé avec plus de questions que de réponses, mais certaines choses commencent à s’éclaircir. Attention, spoilers pour le jeu de base à suivre.

Avec l’arrivée du DLC d’Elden Ring dans quelques semaines, le trailer de l’histoire nous a donné quelques indices supplémentaires sur ce qui se passe – et il semble que ce soit bien plus qu’une simple bataille entre Miquella et le nouveau méchant emblématique : Messmer l’Empaleur.

Le trailer laisse entrevoir que Messmer a toujours été une figure importante dans l’histoire d’Elden Ring. Cependant, les deux trailers de Shadow of the Erdtree semblent indiquer que tout ce qui concerne ce personnage a été effacé des archives et nous allons probablement découvrir pourquoi dans le DLC.

Fromsoftware Des secrets vont être déterrés dans Shadow of the Erdtree.

Un nouveau Seigneur d’Elden

Miquella a toujours été à part dans l’histoire d’Elden Ring. Après tout, si vous tuez tous les boss majeurs du jeu, il est le seul enfant demi-dieu de Marika encore en vie.

Cela a conduit de nombreux fans à supposer avec justesse qu’il jouerait un rôle majeur dans le DLC. Cependant, beaucoup d’entre nous croyaient qu’il serait une figure assoiffée de vengeance, cherchant à se venger des Sans-éclats pour avoir tué sa famille, tout en tentant de prendre le pouvoir.

Nous avons été amenés à croire que Miquella s’était transformé en une créature tordue et difforme, se languissant dans un œuf fissuré, dans le palais de Mohg, tragiquement destiné à ne jamais atteindre son potentiel. C’est le genre d’histoire glauque typique de FromSoftware.

Miquella était considéré comme le meilleur des enfants de Marika et Radagon, et une figure véritablement bienveillante qui visait à guérir le monde et tous ses habitants. Malheureusement, ses rêves ont été écourtés par la Guerre de la Fracture et son enlèvement par son ambitieux demi-frère.

Cependant, le trailer de l’histoire de Shadow of the Erdtree suggère que beaucoup de ce que nous savons du destin de Miquella était faux, et qu’il travaille toujours activement à guérir le monde. Il essaie également de le sauver d’une menace pire que Mohg ou les autres demi-dieux déchus, une menace cachée par sa famille : Messmer.

Le trailer suggère que les Sans-éclats pourraient en fait être des alliés de Miquella, avec la question « Marcherez-vous avec nous ? » étant l’indicateur principal. Il est aussi tout à fait possible que la créature dans l’œuf du palais de Mohg soit un Messmer renaissant plutôt que Miquella. La griffe semble bel et bien être l’un des appendices de Messmer, mais cela soulève la question de savoir où Miquella a été tout ce temps.

FROMSOFTWARE

Marika et son sombre passé

Alors que la bande-annonce accentue le mystère qui entoure Miquella et Messmer, il se concentre également fortement sur Marika, la déesse de l’Entre-Terre, dont la fracturation de l’Anneau d’Elden a déclenché l’histoire et mère de divers demi-dieux. Le trailer de l’histoire de Shadow of the Erdtree confirme presque que Messmer est, lui aussi, l’un des enfants de Marika.

Cela semble expliqué non seulement par le design et le nom de Messmer (commençant également par un M), mais le trailer mentionne « La séduction et la trahison », sans oublier une « liaison qui fit naître de l’Or ». L’Or fait probablement référence à l’Ordre d’Or, le nom officiel de la dynastie de Marika, de la religion et du mode de vie général dans l’Entre-Terre.

Cependant, dans le trailer, nous pouvons voir Marika sortir des fils d’or d’une ouverture plutôt suggestive, qui pourrait provenir d’une autre figure divine vaincue dont elle aurait usurpé l’identité d’une manière ou d’une autre. Il convient par ailleurs de souligner que ces fils d’or peuvent être vus sur son marteau beaucoup plus tard, une fois qu’elle a pris le pouvoir et est devenue une déesse. L’implication ici est que le pouvoir de Marika a été pris par la force ou la ruse.

Marika a eu deux consorts dans l’histoire d’Elden Ring, chacun étant devenu Seigneur d’Elden en l’épousant. Le premier était Godfrey, avec qui elle a eu ses premiers enfants, et le second était Radagon, son ancien général avec qui elle a eu d’autres enfants.

La grande révélation à la fin d’Elden Ring est que Radagon et Marika sont la même personne, Radagon étant essentiellement un avatar masculin de Marika (et avec qui elle peut se reproduire), ce qui signifie que ses enfants avec sa première femme sont tous techniquement les descendants demi-dieux de Marika aussi, plutôt que ses beaux-enfants adoptés.

Fromsoftware

Messmer : Le fils oublié

Notre théorie est que Messmer est le résultat d’une « liaison, séduction et trahison » antérieure avec un consort jusqu’alors inconnu. Nous soupçonnons que cette série d’événements a conduit à la création de Messmer, mais le personnage a ensuite mené une sorte de révolte contre Marika et a finalement été emprisonné et effacé des archives.

Le trailer dit aussi « Et ainsi l’Ombre est née », suggérant que la liaison de Marika a conduit à la création du Royaume des Ombres – où se déroulera le DLC. Une hypothèse est que le Royaume des Ombres est l’endroit où Messmer est emprisonné, ravagé par la guerre vue dans le trailer, devenant ainsi un royaume oublié.

Le narrateur dans le trailer dit : « Ce qui a suivi fut une guerre invisible. De celle qui ne pourrait jamais être chantée. Une purge sans Grâce ni honneur. La tyrannie de la flamme de Messmer ». Cette « flamme » pourrait impliquer que le personnage s’est allié avec ceux qui sont fidèles à la Flamme Frénétique, une faction qui veut provoquer la fin du monde.

Ou il pourrait s’être allié aux Géants du Feu, une race qui a également fait la guerre à Marika pendant sa conquête de l’Entre-Terre. L’une ou l’autre action aurait probablement vu Messmer banni ou enfermé quelque part, incapable de revenir. Messmer pourrait être motivé par la trahison de Marika, ou il pourrait être un traître.

Après tout, ce ne serait pas la première fois que Marika abandonnerait l’un de ses enfants qu’elle considérait comme imparfait, Mohg et Morgott ayant, eux aussi, été rejetés, à cause à leur déformation plutôt qu’à leurs actions. Et elle a fait cela pour ses deux fils loyaux, alors imaginez ce qu’elle aurait été capable de faire pour un enfant déloyal.

Quel est le rôle de Miquella ?

L’idée de Miquella dans le jeu de base d’Elden Ring était de trouver un moyen de guérir ses frères et sœurs de leurs diverses afflictions et de créer l’Arbre Halig pour remplacer l’Arbre-Monde comme refuge sûr pour ceux qui ne sont pas les bienvenus dans l’Ordre d’Or de Marika. Il a toujours suggéré que Miquella n’était pas entièrement derrière Marika, et qu’il avait sa propre vision de l’Entre-Terre.

Comme Miquella et Messmer semblent être opposés l’un à l’autre dans Shadow of the Erdtree, il est possible que Miquella ait appris le secret honteux de Marika impliquant la « séduction, la liaison et la trahison », ce expliquerait pourquoi il a décidé de faire cavalier seul. Si la créature dans l’œuf de Mohg est en effet Messmer, alors cela pourrait avoir été son idée, ou celle de Marika, pour se débarrasser du demi-dieu déchu.

Quoi qu’il en soit, le DLC commencera après la bataille contre Mohg, impliquant probablement la créature dans l’œuf d’une manière ou d’une autre. Bien que cette créature puisse être Miquella ou Messmer, le trailer de l’histoire nous donne un petit aperçu d’évènements passés.

Mais, fidèle au style de FromSoftware, l’histoire complète ne se révélera que par le biais de la narration et des indices disséminés dans le jeu. Et même dans ce cas-là, tout sera sujet à interprétation.

En attendant l’arrivée du DLC, voici tout ce que vous devez faire pour vous préparer. Aussi, n’hésitez pas à consulter la rubrique Elden Ring de notre site pour ne rien manquer de l’actualité du jeu et découvrir nos guides.