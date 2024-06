Elden Ring : comment afficher les marqueurs des objets nouveaux et récents

La mise à jour 1.12 d’Elden Ring, accompagnant le DLC Shadow of the Erdtree, a ajouté une fonctionnalité pratique pour mettre en avant les nouveaux et récents objets de votre inventaire. Voici comment cela fonctionne et comment activer ce paramètre.

Avec des dizaines d’armes uniques à trouver, sans parler des innombrables armures et bien plus encore, gérer votre inventaire dans Elden Ring peut souvent être un casse-tête. Il suffit de détourner le regard pendant deux secondes pour manquer le butin qu’un boss vient de lâcher.

Conscients de cette difficulté, les développeurs d’Elden Ring chez FromSoftware ont maintenant rendu les choses un peu plus faciles. Dans le cadre de la mise à jour massive 1.12 du 20 juin 2024 pour accompagner le DLC Shadow of the Erdtree, un certain nombre de modifications de gameplay pratiques et de confort de jeu ont été mises en place.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, l’une d’entre elles, facile à manquer dans les menus, se distingue. Désormais, vous pouvez automatiquement marquer les objets nouveaux et récents dans votre inventaire pour vous assurer de ne pas les perdre de vue. Voici comment ce paramètre fonctionne.

Activer les marqueurs des objets nouveaux et récentsd’Elden Ring est simple : il suffit d’appuyer sur le bouton start de votre manette ou sur la touche ECHAP de votre clavier. De là, naviguez jusqu’au menu Affichage et faites défiler vers le bas. Activez simplement les deux nouveaux paramètres, l’un pour marquer les nouveaux objets et l’autre pour afficher l’onglet des récents objets. Une fois activés, vous êtes prêt.

Voici un guide étape par étape :

Entrez dans le menu d’Elden Ring en appuyant sur Start ou ECHAP

Naviguez jusqu’aux paramètres d’Affichage

Activez « Marquer les nouveaux objets »

Activez « Afficher l’onglet des récents objets »

Fromsoftware C’est par ici pour voir les paramètres exacts à changer dans les menus d’Elden Ring.



C’est tout ce que vous avez à faire. En quelques secondes, vous pouvez commencer à profiter de ces nouvelles fonctionnalités dans Elden Ring.

En ce qui concerne les nouveaux objets, vous verrez désormais un point d’exclamation jaune s’afficher dans le coin supérieur droit de tout ce qui vient d’entrer dans votre inventaire pour la première fois.

Quant à l’onglet des récents objets, il ouvre une toute nouvelle section de votre inventaire. Ici, vous trouverez une courte liste des objets que vous avez obtenus le plus récemment. Cela peut être un mélange d’équipements, de consommables… Pour faire simple : tout ce que vous avez ramassé au cours de la dernière heure sera visible ici.

