Un personnage très attendu d’Elden Ring sera bel et bien dans le DLC Shadow of the Erdtree

Hidetaka Miyazaki a révélé qu’un personnage très attendu apparaîtra dans le DLC Shadow of the Erdtree.

Depuis la première révélation du key art du DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring, on sait que Miquella sera un personnage central. Ce qui était plus incertain, c’était de savoir si la mystérieuse relation entre Miquella et Saint Trina serait abordée. Or, il semblerait que ce soit le cas.

Les nouvelles zones dévoilées dans la région du Royaume des Ombres, de la taille de Nécrolimbe, pour le DLC, avaient déjà suscité des spéculations parmi les fans quant à la possibilité d’en savoir plus sur le lore de Saint Trina.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans une récente interview publiée sur le forum chinois Zhuanlan, le directeur d’Elden Ring et président de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, a confirmé que non seulement Saint Trina apparaîtra dans Shadow of the Erdtree, mais qu’une explication plus concrète sera donnée.

Saint Trina apparaîtra dans Shadow of the Erdtree

Lors de l’interview, Miyazaki a révélé que plusieurs personnages « que nous connaissons indirectement » du jeu de base apparaîtront dans Shadow of the Erdtree. Il n’était pas prêt à révéler tous les noms, mais il a confirmé que nous interagirons certainement avec Saint Trina.

« L’identité de Miquella et de Saint Trina a suscité beaucoup de discussions après la sortie du jeu principal. Ils peuvent être considérés comme des existences différentes, mais nous ne voulons pas encore révéler leur véritable relation », a expliqué Miyazaki, sans confirmer une théorie majeure des fans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Ce que je peux dire, c’est que Saint Trina apparaîtra effectivement dans le DLC, et la relation entre les deux sera davantage expliquée », a-t-il poursuivi. La principale théorie concernant les deux personnages est qu’ils sont deux parties d’un même tout, de la même manière que « Marika est Radagon ».

Que ce soit ou non ce que l’équipe de FromSoftware a préparé, il faudra attendre de mettre enfin la main sur le DLC d’Elden Ring pour le découvrir.