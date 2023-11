DLC de Diablo 4 : 7 méchants qui pourraient faire leur grand retour

Diablo 4 fera l’objet de plusieurs extensions, et chacune pourrait mettre en scène de nouveaux ennemis ou voir le retour d’anciens. Voici 7 méchants de l’univers de Diablo qui pourraient faire leur grand retour dans de futurs DLC.

Diablo 4 a déjà vu le retour de plusieurs méchants des jeux précédents tels que Le Boucher, Andariel et Duriel. Avec Lilith vaincue et son père Mephisto prêt à prendre le devant de la scène dans la prochaine extension Vessel of Hatred, d’autres méchants de Diablo pourraient faire leur grand retour dans les DLC suivants.

La série dispose de plusieurs ennemis en attente pour revenir et semer le chaos dans Sanctuaire. Même Zoltun Kulle est censé revenir dans la saison 3 du jeu. Bien sûr, nous sommes susceptibles de voir de nouvelles menaces émerger dans les futures extensions de Diablo 4, comme les vampires ou d’autres ennemis.

Ainsi, voici 7 méchants qui pourraient revenir dans les DLC de Diablo 4, et dans certains cas, avoir une extension entière qui leur est dédiée.

Attention, spoilers pour Diablo 4 et les jeux précédents ci-dessous.

Leoric : Le Roi Squelette

Blizzard Entertainment Leoric le Roi Squelette

Leoric était le roi de Khanduras dans Diablo 1 et a été corrompu dans ce jeu, tout comme son plus jeune fils Albrecht, qui est devenu un hôte de Diablo. Leoric s’est transformé en l’effrayant Roi Squelette après être devenu fou, être mort, et être ressuscité dans la cathédrale de Tristram. Il a été combattu et a apparemment été tué par son fils aîné Aiden et ses alliés, mais cela s’est avéré être une simple hibernation.

Il a été ressuscité dans Diablo 3 et a commencé un nouveau massacre dans la Cathédrale, ciblant cette fois New Tristram, avant d’être abattu dans un combat de boss par le Nephalem. Bien que nous imaginions que Leoric reste mort dans la lore de Diablo, puisque même D3 en a fait une sorte de parodie, il pourrait être un boss endgame dans Diablo 4. Il pourrait apparaître, comme le Boucher, dans des donjons aléatoires, et vous devrez soit le tuer, soit lui échapper.

Malthael : L’Ange de la Mort

Blizzard Entertainment Malthael, l’Ange de la Mort

Après la défaite de Diablo dans D3, Malthael a rempli le rôle d’ennemi principal dans l’extension Reaper of Souls, attaquant Sanctuaire et assassinant une grande partie de la population. Il a finalement été vaincu par le Nephalem, mais comme pour les démons, un ange peut-il vraiment être tué ?

Ce qui fait de Malthael un ennemi si intéressant, c’est qu’il représente les aspects extrêmes des forces du Ciel après avoir passé 3 jeux entiers à combattre l’Enfer. Si le personnage revient dans un futur DLC, il pourrait reprendre là où il s’était arrêté. Alors que Lilith voulait utiliser l’humanité comme arme contre les Démons primordiaux, Malthael voulait simplement l’anéantir, faisant de lui un ennemi véritablement terrifiant.

Belial : Le Seigneur du Mensonge

Blizzard Entertainment Belial, le Seigneur du Mensonge

Belial a mis à genoux l’empire de Caldeum dans Diablo 3 grâce à l’espionnage et à la duplicité. Il a été vaincu par le Nephalem et plus tard absorbé par Diablo, mais a été libéré par Maltheal lorsque la Pierre d’Âme Noire a été détruite. Cela signifie que le Seigneur du Mensonge est actuellement en Enfer, probablement en train de préparer son retour.

Belial était l’un des Démons Inférieurs qui n’avaient pas pris parti pour Lilith, mais il n’aime pas non plus Diablo et les autres Démons Primordiaux. Cependant, il pourrait s’allier à eux si l’offre était assez alléchante. Il a également une histoire de collaboration avec son frère Azmodan, ce qui signifie que le duo pourrait attaquer Sanctuaire ensemble dans une future extension de Diablo 4. Ou alors, le Seigneur du Mensonge pourrait attaquer seul.

Azmodan : Le Seigneur du Péché

Blizzard Entertainment Azmodan, le Seigneur du Péché

Une fois Belial vaincu et avant la résurrection de Diablo dans D3, Azmodan a servi de grand ennemi, assiégeant Sanctuaire avec sa vaste armée démoniaque avant d’être jeté dans la Pierre d’Âme Noire, une fois qu’il ait lui-même été battu. C’était bien sûr un long stratagème pour ramener Diablo, mais Azmodan ne le savait pas et est probablement amer envers les Démons Primordiaux pour la façon dont ils se sont servis de lui.

Azmodan est un seigneur démon compétent avec de nombreux fidèles, il a une fois mené une révolte contre les Démons Primordiaux, mais c’était là aussi une manipulation pour paraître plus faibles qu’ils ne l’étaient. Le Seigneur du Péché en a peut-être assez d’être un pion dans le jeu de Diablo et pourrait chercher à se venger ainsi qu’à prouver sa valeur. Il pourrait s’allier à nouveau avec Belial pour cela, ou pourrait être le grand méchant d’un prochain DLC de Diablo 4.

Baal : Le Seigneur de la Destruction

Blizzard Entertainment Baal, le Seigneur de la Destruction

Baal est un Démon Primordial, et le frère de Diablo et Mephisto. Il était également le principal ennemi de l’extension de Diablo 2 The Lord of Destruction. Le personnage n’a pas été vu depuis la fin de Diablo 2 après avoir été vaincu. Le fait qu’il ait été absorbé par Diablo a été confirmé dans D3, avant d’être renvoyé en Enfer lors de la frénésie de Maltheal.

Alors que Mephisto est censé être l’ennemi de la première extension de Diablo 4, nous parions que Baal sera le principal ennemi de la deuxième. Il pourrait travailler avec ses frères comme il l’a fait dans D2, bien que Baal et Diablo aient rapidement laissé tomber, oublié et même asservi leurs compagnons Démons Primordiaux dès que l’occasion s’était présentée.

Diablo : Le Seigneur de la Terreur

Blizzard Entertainment Diablo, le Seigneur de la Terreur

Soyons honnêtes, c’est sa franchise, donc le retour de Diablo dans une future extension est inévitable. Le Seigneur de la Terreur est le maître du jeu et il y a toujours une bonne raison de le faire revenir. Il s’est même permis d’être vaincu par le passé si cela voulait dire qu’il remporterait, plus tard, une plus grande victoire. Bien que Diablo puisse ne pas avoir le soutien de ses compagnons Seigneurs de l’Enfer après ses frasques dans Diablo 3, il est le plus puissant et le plus malveillant des Démons Primordiaux, donc il n’aura certainement pas besoin d’eux.

Son retour a également été présagé à la fin de la campagne de Diablo 4, non seulement dans une vision du personnage jouable, mais aussi dans un avertissement de Lilith. Une fenêtre en vitrail représentant Diablo surplombait Lilith alors qu’elle prétendait être la seule à pouvoir l’arrêter. Bien que nous pensions que l’humanité triompherait finalement des Premiers Maux, la prochaine attaque de Diablo sur Sanctuaire pourrait être la plus destructrice à ce jour. Cependant, nous imaginons qu’il prendra son temps et observera d’abord comment se déroule l’invasion de ses frères.

Lilith, la Fille de la Haine

Blizzard Entertainment Lilith, la Fille de la Haine

On parie que vous ne l’avez pas vu venir, pas vrai ? Oui, Lilith a été vaincue à la fin de la campagne de Diablo 4, apparemment tuée ou bannie, mais nous pensons que ce n’est pas la dernière fois que nous la verrons. L’objectif ultime de Lilith est de reconquérir Sanctuaire, le monde qu’elle a créé, et d’en purger les forces du Ciel et de l’Enfer. Le problème, c’est qu’elle considère l’humanité comme sa propriété et se soucie peu de leur vie.

Au final, Lilith a été détruite par sa nature démoniaque, mais un retour surprenant pourrait voir cette Fille de la Haine très différente. Elle pourrait changer de tactique et ne pas se concentrer autant sur la vengeance ou la domination. Blizzard a déployé beaucoup d’efforts pour créer le personnage de Lilith, complexe et parfois sympathique, et nous ne pensons pas qu’ils la mettront de côté si facilement. Après tout, les démons ne peuvent jamais être vraiment tués. On pense que Lilith reviendra et que ce sera lors d’une future extension de Diablo 4.

Voilà, ces 7 ennemis de Diablo pourraient revenir dans Diablo 4. Assurez-vous de consulter tout notre continu de Diablo 4 ci-dessous :

