Un leak suggère le retour d’un des personnages préféré des fans dans la saison 3 de Diablo 4

Un leak repéré par des dataminers contient de nombreux noms de fichiers concernant la première extension de Diablo 4, Vessel of Hatred, mais révèle également quelques fichiers intrigants en lien avec la saison 3 de Diablo 4.

Le leak révèle une multitude de noms de fichiers au sujet de la première extension de Diablo 4, Vessel of Hatred, mais elle inclut également des fichiers intrigants en lien avec la saison 3 de Diablo 4. Il y en a un en particulier qui a attiré notre attention après sa publication sur Reddit, car il y est question d’un élément nommé « Coffre de Zoltun Kulle », suggérant que l’infâme artisan pourrait faire son retour dans Diablo 4.

Bien que le nom du fichier puisse impliquer que le sorcier assoiffé de pouvoir fait son retour dans la saison 3 de Diablo 4, il pourrait tout aussi bien s’agir d’un nouveau mécanisme de jeu ou d’un lieu qui emprunte le nom du personnage, utilisant ainsi le lore du jeu. Cependant, ceux qui ont joué à Diablo 3 accueilleront probablement avec plaisir le retour du personnage très populaire auprès de la communauté pour ses remarques sarcastiques envers le joueur.

Blizzard Entertainment

Qui est Zoltun Kulle dans Diablo ?

Zoltun Kulle est un ancien sorcier de l’ordre des Horadrims qui a initialement consacré sa vie à combattre les principaux démons et à empêcher leur retour à Sanctuaire. Il faisait partie du même ordre que Deckard Cain, mais contrairement à Cain, Kulle était bien plus facile à corrompre.

Après avoir découvert le secret de la vie éternelle, Zoltun Kulle est devenu un tyran et s’est finalement retourné contre son ordre. Enfin, le sorcier déchu fut vaincu, mais les Horadrims, incapables de le tuer, découpèrent son corps en morceaux et cachèrent les morceaux dans différents endroits pour l’empêcher de revenir.

Cependant, dans Diablo 3, les personnages découvrent qu’ils ont besoin de son aide et invoquent son esprit pour lui demander certaines informations. Deckard Cain et le Nephalem concluent un marché avec Kulle : ils reconstitueront son corps, à condition qu’il les aide et promette de ne pas laisser son côté obscur et maléfique le rattraper. Le sorcier accepte et aide le joueur jusqu’à ce que son corps soit reconstitué.

Blizzard Entertainment

Kulle cherche alors à se venger des Horadrims et tente de rallier le joueur à sa cause. Le Nephalem refuse et est contraint de détruire à nouveau le corps de Zoltun Kulle. Cependant, à ce moment-là, Kulle a déjà fourni les informations dont les héros avaient besoin.

À la fin de Diablo 3, l’esprit de Zoltun Kulle revient à Tristram et est hostile envers le joueur, même s’il est en fait innofensif sous cette forme. Tirant le meilleur parti de la situation, Kulle devient un artisan, aidant le joueur dans différentes tâches tout en restant verbalement agressif, ce qui conduit à des dialogues amusants. Cependant, il s’adoucit avec le temps envers le Nephalem.

Le retour du personnage serait une manière amusante de relier Diablo 3 à Diablo 4 et ferait plaisir à de nombreux joueurs de la première heure. Cependant, nous ne sommes, pour l’heure, pas sûrs de la raison de l’utilisation de son nom mais nous aurons une réponse lorsque la saison 3 de Diablo 4 sortira officiellement fin 2023. N’hésitez pas à consulter notre rubrique dédiée à Diablo pour rester informés de toute l’actualité du jeu.