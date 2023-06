Build Voleur Piège mortel endgame sur Diablo 4 : Compétences, aspects, parangon…

Si vous voulez survivre à l’endgame de Diablo 4, vous devrez être bien préparés, avec en tête de liste un build optimisé afin de tenir tête aux différentes menaces qui vont de pair avec le contenu HL. Parmi les multiples builds actuellement en vogue pour le Voleur, Piège mortel, ou Death Trap en anglais, est l’un des plus redoutables. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Dès que l’on passe le cap du level 50 sur Diablo 4, l’endgame vous tend les bras, une nouvelle étape chargée d’adrénaline qui n’est pas sans contraintes. Si le fait de pouvoir goûter à des activités à haut risque qui étaient jusque là inaccessible est particulièrement intéressant, avant même d’y mettre le pied, encore faut-il être capable de s’en tirer en un seul morceau.

Actuellement trois builds Voleur sont en vogue sur Diablo 4 : Lames Sournoises, Tir Pénétrant et Piège Mortel. Chacun de ces builds à ses avantages et ses inconvénients, mais par dessus, ils correspondent chacun à un style de jeu différent.

Si vous aimez pouvoir contrôler vos adversaires et leur infliger de lourds dégâts tout en pouvant miser sur une impressionnante mobilité pour vous tirer d’un éventuel mauvais pas, le build Piège Mortel devrait vous convenir. Toutefois, il s’agit de l’un des builds Voleur les plus complexes. Il demande une certaine maîtrise pour être mené à bien.

Sommaire

Gameplay du Voleur Piège mortel

Le build Piège mortel n’est pas sans ressembler au build Lames sournoises, en plus complexe. Il permet de contrôler de manière significative les vagues d’adversaires et d’infliger des dégâts de zone non négligeables, le tout avec une mobilité à toute épreuve.

Toutefois, il nécessite une grande maîtrise pour être efficace, si bien qu’il peut rapidement être très punitif. Si vous avez eu l’occasion d’expérimenter le build Lames sournoises, les similarités qui existent entre ces deux builds devraient vous aider à le maîtriser plus rapidement.

Le build Piège mortel s’articule autour de six compétences actives, qu’il vous faudra placer dans votre barre de raccourcis :

Perforation

Lames sournoises

Pas de l’ombre

Célérité

Piège de poison

Piège mortel

Points forts et points faibles du XXX

Même le meilleur des builds a ses points faibles sur Diablo 4. Voici à quoi vous devez vous attendre en choisissant de jouer le Voleur Piège Mortel.

Points forts

De gros dégâts de zone

Une bonne mobilité

Un fort contrôle des adversaires

Points faibles

Assez complexe à prendre en main

Peu de dégâts monocibles

La mobilité ne suffit pas toujours à survivre

Arbre de compétences du build Voleur Piège Mortel

Voici les compétences, améliorations de compétences et passifs nécessaires pour optimiser ce build :

Nœud Compétences Passifs Compétences de base Perforation – 1/5 Perforation renforcée Perforation fondamentale Compétences principales Lames sournoises – 5/5 Lames sournoises renforcées Lames sournoises avancées Robuste – 3/3 Frappes drainantes – 3/3 Compétences d’Agilité Pas de l’ombre – 1/5 Pas de l’ombre renforcé Pas de l’ombre méthodique Maîtrise d’arme – 3/3 Traumatisme – 3/3 Attaques trompeuses – 1/3 Compétences de Subterfuge Célérité – 1/5 Célérité renforcée Célérité disciplinée Exploitation – 3/3 Malveillance – 3/3 Compétences d’Imprégnation Piège de poison – 1/5 Piège de poison renforcé Venin mortel – 1/3 Toxines incapacitantes – 3/3 Compétence Ultime Piège mortel – 1/5 Piège mortel primordial Piège mortel suprême Innervation – 3/3 Maîtrise des pièges – 3/3 Après-coup – 3/3 Montée d’adrénaline – 1/3 Hâte – 3/3 Compétence passive principale Exposition – 1/3

Si vous ne disposez pas des 58 points de compétence nécessaires (48 points en arrivant au niveau 50 et 10 points grâce à la Renom), faites l’impasse sur quelques passifs de dégâts ou de survie, selon vos besoins.

Spécialisation

Parmi les trois spécialisations disponibles pour le Voleur, la plus adaptée pour ce build est Vision Intérieure : “Attaquez des cibles marquées pour remplir votre jauge de Vision intérieure. Lorsque celle-ci est pleine, vous bénéficiez d’une énergie illimitée pendant 4 secondes”.

Cette spécialisation permet de compenser un peu le manque de dégâts monocibles de ce build. En effet, une fois que votre jauge sera remplie, vous pourrez infliger des dégâts significatif à une cible.

Équipements uniques du Voleur Piège Mortel

Cimier Arlequin (Heaume) PV max % Génération de ressources Bonus à toutes les caractéristiques % Réduction du temps de recharge Passif unique : Vous gagnez [10-20]% de réduction des dégâts. De plus, vous gagnez +4 rangs à toutes les compétences



Pour améliorer l’efficacité du build Voleur Piège Mortel, le Cimier Arlequin est incontournable.

Aspects et équipements du Voleur Piège mortel

Aspect Description À graver sur Dispo Codex Aspect d’accélération Les coups critiques avec les compétences principales augmentent votre vitesse d’attaque de [15-25]% pendant 5s Arme de mêlée 1 – Aspect de châtiment Vos chances d’infliger un coup critique aux cibles blessées sont augmentées de [10 – 20]%. Lorsque vous êtes en bonne santé vous bénéficiez d’une augmentation de la durée des effets de perte de contrôle de [20 – 40]%. Arme de mêlée 2 – Aspect de la danse des lames Après être revenues à vous, les Lames sournoises orbitent un court instant en infligeant [10 – 15]% des dégâts de retour de Lames sournoises par coup. En fonction de la distance à laquelle les lames sont revenues, les dégâts d’orbite peuvent augmenter jusqu’à [20 – 30]% des dégâts de retour. Arme à distance Scosglen Aspect de désobéissance Votre armure est augmentée de [0.25 – 0.50]% pendant 4 s lorsque vous infligez n’importe quel type de dégâts, jusqu’à un maximum de [25.00 – 50.00]%. Tête Salle des damnés (Kehjistan) Aspect de piège explosif Coup de chance : en infligeant des dégâts directs aux cibles affectées par vos compétences de piège, vous avez jusqu’à [30 – 50]% de chances de les rendre vulnérables pendant 3 s. Cou Rempart de Kor Valer (Pics brisés) Aspect de mutilation Coup de chance : en infligeant des dégâts directs à une cible vulnérable, vous avez jusqu’à [25 – 45]% de chances de l’hébéter pendant 2 s. Torse – Aspect de funambule Les compétences infligent jusqu’à [10 – 20]% de dégâts supplémentaires en fonction de votre ressource principale disponible à leur lancement, pour un résultat maximal lorsque votre ressource principale est au maximum. Mains – Aspect de tromperie Vous subissez [15.0 – 25.0]% de dégâts en moins de la part des cibles subissant une perte de contrôle. Chaque fois qu’une cible subissant une perte de contrôle vous inflige des dégâts directs, votre vitesse de déplacement est augmentée de 15% pendant 2 s. Jambes Repos de Luban (Scosglen) Aspect vorace Tuer une cible vulnérable augmente votre régénération d’énergie de [50 – 70]% pendant 4 s. Doigt 1 – Aspect de l’ombre Vous récupérez [1 – 4] % de votre ressource principale lorsque vous infligez un effet de perte de contrôle à une cible adverse. Doigt 2 Trépas du champion (Steppes arides)

Gemmes à sertir pour le Voleur Piège Mortel

Arme : Émeraude royale

Émeraude royale Armure : Topaze royal

Topaze royal Bijoux : Crâne royal

Stats à prioriser pour le Voleur Piège Mortel

La statistique la plus incontournable pour un build axé sur la compétence Piège Mortel est la Dextérité. Viennent ensuite l’Intelligence, la Force, puis la Volonté.

Pour ce qui est des statistiques secondaires accentuer vos dégâts, qu’il s’agisse de ceux de vos coups critiques, ceux faits aux cibles vulnérables ou ceux victimes d’un effet de contrôle est indispensable. Augmenter vos chances de coups critiques ou la déduction du coût en énergie sont également de bons choix.

Plateaux de Parangon du Voleur Piège Mortel

Les Plateaux de Parangon jouent un rôle essentiel dans la constitution d’un bon build. Voici les meilleurs Plateaux pour le build Piège Mortel, les Glyphes à utiliser et le parcours optimal pour obtenir les stats et effets les plus intéressants.

Plateau de départ , Glyphe Exploitation

, Glyphe Plateau Embuscade mortelle , Glyphe Territoire

, Glyphe Plateau Aucun témoin , Glyphe Embuscade

, Glyphe Plateau Coup bas , Glyphe Combat

, Glyphe Plateau Ficelles du métier, Glyphe Contact

Combos et astuces pour le Voleur Piège Mortel

Dans un combat, l’idéal est d’utiliser tout d’abord les Lames sournoises pour toucher autant de cibles que possibles avant d’utiliser Pas de l’ombre pour qu’au retour les Lames touchent le maximum de cibles possibles et tirer au mieux parti de l’Aspect de la danse des lames.

N’hésitez pas également à recourir autant que possible à Pas d’ombre pour poser votre Piège de poison à un endroit adéquat. À lui tout seul, ce combo peut faire des ravages ! D’autant plus que l’Aspect de piège explosif vous permet d’infliger de lourds dégâts aux cibles affectées par les pièges.

Perforation permet d’infliger des dégâts à vos adversaires tout en les ralentissant, ce qui permettra ensuite de maximiser vos dégâts sur ces cibles.

Célérité vient apporter un coup de pousse supplémentaire à votre mobilité, ce qui est indispensable pour pouvoir s’éloigner des adversaires après avoir posé les différents pièges.

Piège Mortel est bien évidemment le fer de lance de ce build, permettant de faire d’incroyables dégâts de zone. Cerise sur le gâteau, grâce à l’utilisation d’Exposition comme compétence ultime passive, vous pourrez régulièrement bénéficier en cours de combat d’une réduction de 20% du temps de recharge de Piège Mortel, mais aussi de Piège de poison.

Leveling avec le build Voleur Piège Mortel

Au vu de sa complexité, ce build est vraiment taillé pour le endgame. Avant d’atteindre le niveau 50 sur Diablo 4, mieux vaut miser sur le build Tir pénétrant qui est relativement simple à prendre en main et qui peut faire des merveilles à condition d’être vigilant sur les Points de Combo.

Retrouvez notre sélection de guides Diablo 4 :

