Gagner de l’argent – ou plutôt de l’or – est essentiel pour progresser sereinement dans Diablo 4. Notre guide contient tout ce que vous devez savoir pour facilement devenir riche.

L’un des aspects les plus importants de Diablo 4 est le système économique, qui vous aide à améliorer votre équipement et vos armes au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire. La monnaie de Diablo 4 est l’or, tout comme c’était le cas dans les précédents opus.

L’or est très facile à obtenir dans Diablo 4 et les joueurs les plus futés peuvent très bien être millionaires dès l’Acte 2 ! Cependant, devenir riche demande de prendre quelques bonnes habitudes dès le début de votre aventure.

Comment gagner de l’or rapidement dans Diablo 4 ?

Pour gagner de l’or rapidement dans Diablo 4, assurez-vous de vous concentrer davantage sur la vente d’objets que sur leur recyclage, du moins au début du jeu. Plus vous vendez d’objets, plus vous gagnez d’or, c’est aussi simple que ça.

Même les objets les plus anecdotiques valent quelques pièces, et c’est pourquoi nous vous conseillons de toujours ramasser un maximum d’équipements lors de vos balades, même lorsque ces derniers ne vous intéressent pas.

Ces objets inutiles peuvent inclure des armures ou des armes d’un niveau inférieur à celui que vous avez actuellement équipé pour votre personnage. La valeur de ces objets dépend également de leur rareté – ce qui signifie que si vous tombez sur un équipement ou des armes légendaires, ils se vendront plus cher. La bonne nouvelle est qu’au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous améliorerez constamment vos objets, ce qui signifie que vous aurez beaucoup d’articles à vendre.

Il est rentable de remplir votre inventaire, puis de retourner à la ville pour décharger votre butin et voir augmenter votre pécule. Avec le temps, vous accumulerez beaucoup d’argent qui se montrera très utile pour la suite de votre aventure.

À mesure que vous augmentez en niveau, vous pouvez commencer à vous montrer plus sélectif quant au butin que vous ramassez, afin de ne pas passer votre temps à faire des allers-retours en ville.

Les meilleures méthodes pour farm l’or dans Diablo 4

Voici quelques-unes des meilleures façons de récupérer de l’Or dans Diablo 4 :

Participation à des Événements Mondiaux

Répéter en boucle des donjons

Vente d’objets

Quêtes secondaires

Ouverture de tous les conteneurs

Le simple fait de vagabonder en tuant les ennemis sur votre chemin vous récompensera avec une poignée d’or, principalement grâce à la revente des objets. Si cela peut paraitre dérisoire, c’est ce genre de petite habitude qui fera de vous un joueur riche sur le long terme.

Puisque l’histoire de Diablo 4 est non linéaire, vous avez suffisamment de liberté pour vous éloigner de l’histoire principale et explorer le monde. Les méthodes que nous avons mentionnées ci-dessus vous donneront suffisamment d’opportunités pour récolter de l’or et subvenir à vos besoins d’achat et d’amélioration d’équipement.

Heureusement, la plupart des stratégies ci-dessus sont également d’excellentes stratégies pour gagner des niveaux, ce qui signifie que vous n’avez pas à choisir entre XP efficacement et remplir vos poches d’or.

À quoi sert l’or dans Diablo 4 ?

L’Or vous aide à acheter un meilleur équipement, mais aussi et surtout à améliorer votre équipement actuel. Il permet également de réparer les objets, même si vous allez changer trop souvent de stuff pour avoir besoin de cette fonctionnalité en début de jeu.