Étincelles Sublimées de Diablo 4 : les meilleures méthodes de farming

Les objets les plus convoités de tout Diablo 4 sont les Uber Uniques, et pour les fabriquer, vous aurez besoin d’Étincelles Sublimées. Voici un guide rapide sur les meilleures façons de farmer les Étincelles Sublimées dans Diablo 4.

La Saison 4 de Diablo 4 bat son plein et les joueurs se lancent à toute vitesse dans les nouvelles Vagues Infernales redynamisées pour atteindre ce doux contenu end-game. Ils bricolent méticuleusement les nouvelles mécaniques d’artisanat pour mettre au point le meilleur build de la saison.

Bien sûr, un build extrêmement puissant nécessite un équipement extrêmement puissant. Dans Diablo 4, cet équipement se présente sous la forme des Uber Uniques, les Aspects définissant le build.

Les Uber Uniques ont naturellement des taux de chute minimes, mais les Étincelles Sublimées de Diablo 4 peuvent être utilisées pour fabriquer des Uber Uniques et contourner leur rareté agaçante. Voici donc les meilleures façons de les farmer.

Les meilleures façons de farmer les Étincelles Sublimées dans Diablo 4

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs façons d’obtenir des Étincelles Sublimées dans Diablo 4. Cela signifie que vous pouvez adapter votre farming à l’activité que vous aimez.

Nous les avons classées de la plus facile à la plus difficile selon notre propre expérience. De cette façon, vous pouvez viser des activités faciles et accumuler rapidement ces Étincelles Sublimées.

Compléter le Périple Saisonnier

Blizzard Entertainment

Bien que cela puisse prendre un peu plus de temps, Diablo 4 vous offre une multitude d’options pour progresser dans votre Périple Saisonnier afin que vous puissiez prendre le chemin avec le moins de résistance. Lorsque vous l’aurez terminé, vous serez récompensé par une Étincelle Sublimée.

Le meilleur dans tout cela, c’est que vous obtenez une Étincelle Sublimée chaque fois que vous complétez le Périple Saisonnier dans Diablo 4 avec un personnage différent. En théorie, vous pourriez grinder le Périple Saisonnier avec plusieurs personnages pour obtenir une Étincelle Sublimée garantie à chaque fois que vous terminez.

Comme la réserve est partagée, vous pouvez toutes les y placer et fabriquer des Uber Uniques pour votre personnage principal. Il vous suffit de quatre Étincelles pour fabriquer un seul Uber Unique, et c’est certainement le moyen le plus fiable de les obtenir.

Vaincre Uber Lilith

Blizzard Entertainment

Donc, cela représente une nouvelle difficulté mais les Uber Uniques ne sont pas faciles à obtenir. Vous pouvez gagner une Étincelle Sublimée en vainquant Uber Lilith pour la première fois, mais cela demandera du travail.

Premièrement, vous devez avoir débloqué le niveau de monde 4 afin d’affronter Uber Lilith dans Diablo 4 et obtenir son Étincelle Sublimée. Une fois cette étape franchie, vous pouvez la défier dans le donjon Écho de la Haine dans les Pics Brisés.

Nous recommandons d’être au niveau maximum et de travailler à atteindre les niveaux max d’Armure et de Résistance. Se concentrer sur la réduction des dégâts d’Ombre et sur les capacités défensives offrant l’effet Immunité peut également aider.

Une fois que vous l’aurez vaincue pour la première fois, vous recevrez une Étincelle Sublimée et un Uber Unique aléatoire. Cela peut être utile selon sa viabilité pour votre build, et nous expliquerons comment avec notre prochaine méthode de farming.

Démanteler des Uber Uniques

Nous avons déjà abordé combien il peut être frustrant d’obtenir des Uber Uniques et certains d’entre eux, vous ne voudrez pas vous en débarrasser. Cependant, si vous faites partie de ces chanceux qui semblent voir ces objets rares tomber du ciel et qu’ils ne vous sont pas utiles, nous avons une bonne nouvelle pour vous.

Les Uber Uniques indésirables peuvent être démantelés chez le Forgeron pour des Étincelles Sublimées dans Diablo 4. Vous n’avez besoin que de quatre Étincelles pour en fabriquer un, donc si vous avez essayé l’une de ces autres méthodes et obtenu un Uber indésirable en cours de route, vous y êtes presque.

Bien sûr, c’est une méthode de farming assez peu fiable, car les Uber Uniques sont difficiles à obtenir.

Boss des Échos Tourmentés

Tout comme Uber Lilith, les Boss des Échos Tourmentés peuvent être affrontés en niveau de monde 4. Ils lâchent également une Étincelle Sublimée lorsque vous les battez pour la première fois.

Le désavantage ici, c’est que vous devez investir beaucoup de temps à grinder pour les matériaux nécessaires à leur invocation. Ce sont des variantes des chasses end-game habituelles dans Diablo 4, mais elles nécessitent une quantité substantiellement plus grande de ressources habituelles et de Pierres Stygiennes pour les invoquer.

Si vous aimez les combats, cela peut être une bonne façon de faire le tour pour plus d’Étincelles Sublimées, mais c’est de loin la plus chronophage. Les combats varient tellement que nous ne pouvons offrir aucun conseil général pour les vaincre sauf d’être au niveau maximum avec un build qui vous correspond.

Blizzard Entertainment

Ce sont toutes les meilleures façons de farmer les Étincelles Sublimées dans Diablo 4. Espérons que vous pourrez en essayer quelques-unes et fabriquer cet Uber Unique parfait poyr votre build que vous aimez tant.

Si vous n’êtes pas sûr de celui dont vous avez besoin, consultez la rubrique Diablo 4 de notre site.