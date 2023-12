La meilleure classe du BAS-B dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

Le BAS-B est un fusil de combat issu de Modern Warfare 3 et fraîchement implanté dans Warzone. Découvrez les accessoires, équipements et atouts de la meilleure classe BAS-B.

Inspiré du SIG MCX Spear, le fusil de combat BAS-B est arrivé dans Warzone après avoir fait une entrée remarquée dans Modern Warfare 3. Redoutable à moyenne et longue distance, cette arme a déjà conquis de nombreux adeptes.

Voici tout ce que vous devez savoir pour constituer la meilleure classe du BAS-B dans Warzone.

Sommaire

La meilleure classe du BAS-B dans Warzone

Les meilleurs accessoires du BAS-B

Bouche : Silencieux VT-7 Spitfire

Silencieux VT-7 Spitfire Canon : Canon long Bruen Venom

Canon long Bruen Venom Accessoire canon : Poignée verticale pivot Bruen

Poignée verticale pivot Bruen Chargeur : Chargeur de 45 cartouches

Chargeur de 45 cartouches Lunette : Cronen Intlas MSP-12

Par défaut, le BAS-B dispose d’excellents dégâts et d’une précision remarquable. Pour en faire une arme absolument dévastatrice, cette classe se concentre donc sur la portée des dégâts et la maniabilité de ce Fusil de combat.

On commence avec le Silencieux VT-7 Spitfire et le Bruen Venom Long Barrel afin d’augmenter la portée des dégâts, la vélocité des balles et commencer à dompter le recul du BAS-B.

Pour rendre l’arme plus maniable, on opte pour une Poignée verticale Bruen, excellente pour améliorer le recul, la visée et la stabilité. La lunette Cronen Intlas MSP-12 vient également aider un peu côté stabilité, en plus de fournir une visée claire et dégagée.

Enfin, le Chargeur de 45 cartouches est un incontournable, qui vous permettra d’enchaîner les kills sans temps mort.

Les meilleurs atouts avec le BAS-B

Atout 1 : Pillard

Pillard Atout 2 : Pas de course

Pas de course Atout bonus : Concentration

Concentration Atout ultime : Alerte maximale

Pillard est un incontournable sur Warzone. S’il n’offre pas vraiment d’avantage lors d’un affrontement, il permet de rapidement se remettre en selle après avoir éliminé un ennemi, en offrant des munitions et de l’armure.

La mobilité est la clé du succès dans Call of Duty, et c’est pourquoi Pas de course est si populaire. Ne vous privez pas de cet excellent atout.

Concentration est ensuite un choix important, car il vous permettra de réduire le flinch et de prolonger la durée pendant laquelle vous pouvez retenir votre souffle et ainsi profiter d’une meilleure visée.

Enfin, Alerte maximale est un excellent atout puisqu’il vous indique si une menace vous cible même si vous ne regardez pas dans sa direction.

Les meilleurs équipements avec le BAS-B

Mortel : Grenade Frag

Grenade Frag Tactique : Grenade paralysante

Les grenades sont extrêmement polyvalentes, et peuvent vous sauver la mise aussi bien lorsque vous pushez dans une zone contrôlée par un ennemi que lorsque vous cherchez à créer le chaos pour filer en douce.

Comment débloquer le BAS-B dans Warzone

Pour débloquer le BAS-B dans Warzone, vous devez atteindre le rang 17. C’est une arme assez facile à débloquer, donc, dont vous pourrez rapidement profiter.

Les meilleures alternatives au BAS-B dans Warzone

Si vous souhaitez rester dans le registre des armes hyper polyvalentes, nous vous conseillons l’excellent fusil d’assaut MCW.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

