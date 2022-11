La meilleure classe du M16 dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Le M16 est une puissante arme à la fois à moyenne et longue portée dans Warzone 2. Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Alors que des armes comme la Fennec 45 et le Lachmann Sub sont parfaites pour abattre des ennemis au corps à corps, les fusils d’assaut restent le meilleur choix pour les combats à moyenne et longue portée.

Cependant, comme il y a tellement d’options disponibles pour les joueurs, en choisir une parmi le tas peut être une décision difficile.

Toutefois, si vous êtes un fan des armes à tir en rafale, le M16 est alors le choix parfait pour vous. Découvrez donc comment vous devez équiper le M16 dans Warzone 2.

L’article continue après la publicité

Sommaire

Activision Le M16 est bien plus puissant sur Warzone 2 que Modern Warfare 2.

La meilleure classe du M16 dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du M16

Canon : Enveloppe de canon pour carabine 14″

Bouche : Harbinger D20

Lunette : Schlager x3,4

Accessoire canon : VX Pineapple

Chargeur : Chargeur de 45 cartouches

Pour commencer, assurez-vous d’équiper le Harbinger D20 et le canon Enveloppe de canon pour carabine 14 qui permettent d’augmenter la vitesse des balles, la portée des dégâts et le contrôle du recul de votre arme.

Utilisez ensuite le VX Pineapple afin de renforcer encore plus le recul du M16.

La lunette Schlager 3.4X est idéale pour les combats à moyenne et longue portée, et bien sûr, le Chargeur de 45 cartouches vous permettra d’enchaîner les éliminations sans vous soucier des problèmes de munitions.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les meilleurs atouts pour une classe M16

Pack d’atouts : Spécialiste en armes

: Spécialiste en armes Surarmement

Gros bras

Observateur

Survivant

Pour cette classe du M16, nous avons opté pour le pack Spécialiste en armes en raison de la présence de Surarmement qui permet d’utiliser une autre arme principale comme une mitraillette pour les combats rapprochés.

L’article continue après la publicité

Gros bras et Observateur permettent de lancer des équipements à une plus grande distance et de repérer les dispositifs ennemis à travers les murs.

Enfin, Survivant signale les joueurs que vous mettez à terre pour que le reste de votre équipe puisse les achever et va également réduire le temps nécessaire pour être réanimé.

Les meilleurs équipements pour une classe M16

Tactique : Grenade paralysante

Mortel : Semtex

La semtex est parfaite pour faire sortir les adversaires de leur abri et la grenade paralysante vous permettra de prendre le dessus sur vos adversaires.

Comment débloquer le M16 dans Warzone 2

Pour débloquer le M16 dans Warzone 2, vous devez simplement monter le 556 Icarus au niveau 14.

Les meilleures alternatives au M16 dans Warzone 2

Si le tir en rafale du M16 ne vous convient pas, optez alors pour le TAQ-56 qui est considéré comme l’un des meilleurs fusils d’assaut de Warzone 2 pour le moment.