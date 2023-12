La meilleure classe du MTZ Interceptor dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

Le MTZ Interceptor est un fusil tactique au TTK impressionnant dans Warzone. Voici les accessoires, atouts et équipements dont vous aurez besoin pour constituer sa meilleure classe.

Le MTZ Interceptor est une arme absolument redoutable dans le battle royale Call of Duty. Extrêmement précis, létal même à longue portée et disposant d’un TTK exceptionnel, ce fusil tactique a tout pour plaire.

Avant de partir au combat, il est néanmoins essentiel de choisir les bons accessoires pour votre MTZ Interceptor, et de les accompagner d’une bonne combinaison d’atouts et d’équipements.

Sans plus attendre, voici la meilleure classe du MTZ Interceptor.

Sommaire

Activision

La meilleure classe du MTZ Interceptor dans Warzone

Les meilleurs accessoires du MTZ Interceptor

Bouche : Silencieux VT-7 Spiritfire

Silencieux VT-7 Spiritfire Canon : Canon MTZ Blackthorn

Canon MTZ Blackthorn Chargeur : Chargeur de 20 cartouches

Chargeur de 20 cartouches Lunette : Corio Eagleseye x2,5

Corio Eagleseye x2,5 Crosse : MCW Blackjack

L’objectif de cette classe MTZ Interceptor est de rendre l’arme aussi létale que possible à longue distance. Pour se faire, vous aurez besoin de deux cracatéristiques principales : de l’augmentation de portée et de la réduction du recul.

Les deux accessoires primordiaux de cette classe sont le Canon MRZ Blackthorn et la crosse MCW Blackjack qui offrent toutes les stats dont vous avez besoin. Le Silencieux VT-7 Spiritfire est dans la même lignée, et rendra en plus vos tirs plus discrets.

Pour vous épargner les rechargements aussi ennuyeux que dangereux, on opte pour le Chargeur de 20 cartouches. Enfin, la Lunette Corio Eagleseye x2,5 est un must have pour facilement toucher vos ciables à longue distance.

Les meilleurs atouts avec le MTZ Interceptor

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Concentration

Concentration Atout 3 : Sang-froid

Sang-froid Atout 4 : Éclaireur de combat

Un peu de mobilité ne fait pas de mal, et c’est pourquoi nous vous conseillons l’Atout Pas de course qui vous permettra de vous replacer rapidement grâce au sprint tactique.

L’Atout Contentration est très efficace sur toutes les armes de précision à longue portée, et le MTZ Interceptor ne fait pas exception à la règle.

Sang-froid est principalement utile car il vous immunise contre Alerte Maximale, empêchant ainsi vos adversaires de prédire vos tirs.

Enfin, Éclaireur de combat est tout bonnement exceptionnel avec le MTZ Interceptor. pour enchaîner plus facilement les tirs ou pour communiquer la position d’un ennemi à votre équipe, c’est l’Atout idéal pour cette classe.

Les meilleurs équipements avec le MTZ Interceptor

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Mine de proximité

Vous l’aurez compris, cette classe mise tout sur la portée et la précision. Plutôt que de courir partout, vous chercherez donc plutôt à sécuriser une ligne de vue avantageuse pour enchaîner les kills.

Afin de vous aider dans cette mission, nous vous conseillons l’excellente Grenade fumigène. Pour bloquer une ligne de vue ou pour vous échapper d’une situation tendue, cet utilitaire est particulièrement précieux.

La Mine de proximité est l’outil parfait pour vous assurer qu’on ne vous déloge pas lorsque vous avez réussi à trouver un bon stand de tir.

Comment débloquer le MTZ Interceptor dans Warzone

Le MTZ Interceptor se débloque via le système de Déblocage d’Arsenal, à partir du niveau 25. Pour débloquer l’arme, vous devrez alors compléter 5 Défis du jour.

Vous pouvez aussi obtenir le MTZ Interceptor via le mode Zombies. En effet, extraire le fusil tactique via ce mode permet également de le débloquer dans Warzone.

Les meilleures alternatives au MTZ Interceptor dans Warzone

Vous trouvez le MTZ Interceptor un peu mou ? Profitez d’une meilleure cadence de tir avec l’excellent DM56, qui est l’un des meilleurs fusils tactique de Warzone.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

