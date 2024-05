La meilleure classe du BAL-27 dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

Le BAL-27 est un fusil d’assaut extrêmement redoutable dans Warzone à condition d’équiper les bons accessoires, atouts et équipements.

En 2014, le BAL-27 était l’arme la plus utilisée dans Call of Duty. Il a défini la méta d’Advanced Warfare aux côtés de grands classiques comme l’ASM1 et le MORS.

Ce qui rend le BAL-27 unique, c’est que ses quatre premiers coups sont d’une précision chirurgicale, tandis que les coups suivants ont une cadence de tir bien plus rapide, mais sont plus difficiles à contrôler.

Vous pouvez maîtriser son schéma de recul inhabituel ou tirer en rafales pour le rendre plus facile à contrôler.

Mais pour vous aider à totalement maîtriser le BAL-27, voici la meilleure classe que nous vous conseillons de reproduire.

Sommaire

Activision Le BAL-27 est un fusil d’assaut efficace à courte et moyenne portée.

La meilleure classe du BAL-27 dans Warzone

Les meilleurs accessoires du BAL-27

Bouche : Compensateur réducteur de flash ZEHMN35

: Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 Canon : Canon Crown-H3

: Canon Crown-H3 Lunette : Lunette AW Gen.1

: Lunette AW Gen.1 Crosse : Crosse tactique Ardent

: Crosse tactique Ardent Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

Le schéma de recul inhabituel du BAL-27 le rend délicat à personnaliser, mais il y a quelques accessoires essentiels pour en tirer le meilleur parti.

Le plus impactant, et de loin, est la Crosse tactique Ardent qui offre d’énormes améliorations au contrôle du recul, à la stabilité lors du tir et au contrôle du recul.

Associez cette crosse avec le Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 pour rendre le BAL-27 plus précis. Tout comme la crosse, cet accessoire améliore le recul, rendant ce fusil d’assaut facile à utiliser à moyenne portée. Cette classe est également compétitive à longue portée, mais ce n’est pas là que le BAL-27 excelle.

Utiliser le Canon Crown-H3 est une évidence, ce canon unique augmentant considérablement la portée des dégâts et la vélocité des balles. Mieux encore, ses inconvénients ne sont pas trop impactant puisqu’il ne fait qu’aggraver la dispersion du tir au jugé, ce qui n’est pertinent que pour des armes de courte portée comme le HRM-9 et le RAM-9.

Enfin, le Chargeur de 60 cartouches et la Lunette AW Gen.1 complètent parfaitement cette classe, car le BAL-27 vide son chargeur plus rapidement que la plupart des autres armes et la nouvelle Lunette AW Gen.1 offre un réticule clair et est excellent pour abattre des cibles à moyenne portée.

Les meilleurs atouts avec le BAL-27

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Tour de passe-passe

Tour de passe-passe Atout 3 : Sang-froid

Sang-froid Atout 4 : Alerte maximale

Pas de course est toujours le meilleur Atout 1 de Warzone avec les améliorations qu’il apporte à la mobilité étant inégalées. Tour de passe-passe n’est généralement pas très utile dans Warzone, mais la vitesse de rechargement assez lente du BAL-27 le rend précieux.

Sang-froid est toujours une excellente option pour l’Atout 3, car il annule les effets d’Alerte maximale. Étant donné la prévalence de ce dernier dans Warzone, nous vous conseillons fortement d’utiliser cet atout.

Même si Sang-froid contre Alerte maximale, celui-ci reste toujours le meilleur Atout 4 dans Warzone. Vous devriez l’utiliser pour les renseignements supplémentaires qu’il fournit qui peuvent sauver votre vie.

Les meilleurs équipements avec le BAL-27

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Couteau de lancer

Si vous cherchez à utiliser l’équipement le plus impactant possible, alors le Couteau de lancer est votre meilleur choix. Ce couteau mortel peut être utilisé pour éliminer rapidement les ennemis à terre afin d’éviter de gaspiller des munitions ou même être utilisé dans un moment critique pour mettre instantanément à terre des joueurs non blindés.

De son côté, la Grenade fumigène est probablement le meilleur équipement tactique de Warzone, car elle peut être lancée pour créer une couverture soit pour s’échapper, soit pour agresser d’autres équipes avec votre BAL-27.

Comment débloquer le BAL-27 dans Warzone

Vous pouvez débloquer le BAL-27 dans Warzone en complétant le Secteur 23 du Passe de combat de la Saison 3. Ce nouveau secteur a été ajouté dans la Saison 3 Rechargée et vous demande de compléter les défis suivants :

Éliminez 5 opérateurs d’un tir dans la tête ou zombies spéciaux par coup critique avec un fusil d’assaut.

Éliminez 10 opérateurs ou zombies spéciaux en vous déplaçant avec un fusil d’assaut.

Éliminez 10 opérateurs ou zombies spéciaux en tirant au jugé avec un fusil d’assaut.

Éliminez 10 opérateurs ou zombies spéciaux en position tactique avec un fusil d’assaut.

Les meilleures alternatives au BAL-27 dans Warzone

Le BAL-27 est un fusil d’assaut à tir rapide dans Warzone, le BP50 est donc l’alternative parfaite si vous recherchez quelque chose de similaire.

Cependant, si vous voulez une arme avec plus de portée, le SVA 545 est alors un excellent choix.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

