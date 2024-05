La meilleure classe du Superi 46 dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

La mitraillette Superi 46 de Warzone est l’une des plus polyvalentes de sa catégorie, et plus particulièrement avec les bons accessoires. Voici comment l’équiper.

La Saison 4 de Warzone a introduit de nouvelles armes dans le jeu, dont le Superi 46, une mitraillette polyvalente capable de dominer les combats à courte et moyenne portée.

Si vous souhaitez utiliser cette arme mais que vous ne savez pas quels accessoires utiliser, voici alors notre guide de la meilleure classe du Superi 46.

Sommaire

Activision Le Superi 46 est une toute nouvelle mitraillette de la Saison 4.

La meilleure classe du Superi 46 dans Warzone

Les meilleurs accessoires du Superi 46

Canon : Canon léger Zulu OP3

: Canon léger Zulu OP3 Bouche : Compensateur réducteur de flash ZEHMN35

: Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 Accessoire canon : Garde-main DR-6

: Garde-main DR-6 Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

: Chargeur de 40 cartouches Crosse : JAK Cutthroat

Pour tirer le meilleur parti du Superi 46 dans Warzone, commencez par le Canon léger Zulu OP3, un excellent choix pour augmenter la mobilité, en particulier la vitesse de déplacement en visant, ce qui rend le strafing plus rapide.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ensuite, le Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 améliore le contrôle du recul et la stabilité de visée en tir. Il réduit également les pings radar, ce qui est toujours un bonus utile.

Le Garde-main DR-6 permet de viser plus rapidement, et améliore également la vitesse de transition entre le sprint et le tir. Cet accessoire est essentiel pour les combats rapprochés, car vous avez besoin de cette mobilité supplémentaire et de cette maniabilité pour tirer le premier et éviter de subir trop de dégâts.

Le Chargeur de 40 cartouches est une évidence, car il vous permet de faire plus de dégâts sur la durée sans avoir besoin de recharger. Enfin, la crosse JAK Cutthroat augmente votre vitesse de mouvement et de déplacement en visant, ce qui facilite les tirs et rend plus difficile pour l’ennemi de vous toucher pendant le strafing.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les meilleurs atouts avec le Superi 46

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Tour de passe-passe

Tour de passe-passe Atout 3 : Trempé

Trempé Atout 4 : Alerte maximale

Les atouts sont un aspect essentiel de toutes les classes. Pour compléter le Superi 46 dans Warzone, nous avons choisi Pas de course et Tour de passe-passe pour ajouter de la vitesse à votre classe. Pas de course vous permet d’effectuer un sprint tactique plus long, tandis que Tour de passe-passe signifie que vous pouvez recharger plus rapidement et retourner au combat.

Nous avons ensuite choisi Trempé qui vous permet de retrouver votre protection maximale avec seulement deux plaques d’armure, réduisant ainsi le temps nécessaire pour récupérer et repartir à l’assaut.

Enfin, Alerte maximale est un atout puissant dans Warzone, car il vous informe quand et d’où les ennemis vous regardent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les meilleurs équipements avec le Superi 46

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Couteau de lancer

Le Couteau de lancer est un excellent équipement mortel, car vous pouvez facilement achever les ennemis à terre et récupérer le butin dont vous avez besoin, tandis que la Grenade fumigène est devenue un incontournable dans le Battle Royale en raison de son efficacité pour vous cacher de situations délicates.

Comment débloquer le Superi 46 dans Warzone

Pour débloquer le Superi 46 dans Warzone, vous devez atteindre et compléter le Secteur 6 du Passe de combat de la Saison 4.

Heureusement, il s’agit d’un secteur gratuit, il vous suffit donc de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la Saison 4 pour débloquer cette nouvelle arme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les meilleures alternatives au Superi 46 dans Warzone

Si vous n’avez pas encore débloqué le Superi 46 et que vous cherchez une alternative, nous recommandons le Striker, une autre mitraillette polyvalente aux propriétés similaires.

En revanche, si vous souhaitez quelque chose de totalement différent, optez alors pour le fusil d’assaut Holger 556, qui a reçu un buff dans la mise à jour de la Saison 4 et qui excelle à moyenne portée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

Meilleures armes meta | Armes les plus populaires | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres graphiques | Paramètres console | Voir ses stats | Top streamers FR

L’article continue après la publicité