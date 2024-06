Les snipers de Black Ops 6 pourront bien one-shot, mais il y a un hic

Lors d’une interview, les développeurs de Black Ops 6 ont confirmé que les snipers auront des capacités de one-shot, mais avec une condition.

L’engouement pour Black Ops 6 a atteint de nouveaux sommets après son reveal mondial lors du Xbox Games Showcase du 9 juin, avec des joueurs déjà en train de précommander toutes les éditions disponibles de ce nouvel opus Black Ops.

Parmi l’arsenal d’armes, les joueurs retrouveront toutes les catégories traditionnelles, y compris les puissants fusils de précision, qui permettent d’éliminer des ennemis à distance ou de profiter de l’action classique du quickscope.

À ce sujet, lors d’une interview avec VentureBeat, les développeurs ont confirmé que tous les snipers de BO6 pourront “one shot dans le torse”. Cependant, les armes de cette catégorie présenteront “différentes caractéristiques en termes de cadence de tir lente, rapide, de recul”, ce qui pourrait varier leur efficacité.

Bien que réussir à toucher avec précision des tirs dans le haut du corps nécessite de l’entraînement, en maîtrisant cette technique et en équipant les bons accessoires grâce au système de classe du jeu, les joueurs pourraient trouver le sniping très plaisant dans le multijoueur de BO6, quelle que soit leur approche de jeu.

Dans l’histoire de Call of Duty, les snipers sont devenus extrêmement populaires, principalement parce que leur gameplay à haut risque peut offrir de grandes récompenses. La capacité d’éliminer des adversaires avec un seul tir tout en minimisant son exposition est cruciale pour prendre l’avantage dans n’importe quel mode multijoueur.

Cette tendance se poursuit dans Warzone, où cette catégorie d’armes s’avère encore plus efficace en raison de la taille des cartes. Cependant, lors de l’interview, les développeurs n’ont discuté que du multijoueur, laissant les spécificités des snipers dans Warzone non abordées, indiquant que plus de détails seront fournis lors de l’événement CoD Next 2024 le 28 août.

