Le mouvement multidirectionnel de Black Ops 6 va bouleverser votre gameplay

Black Ops 6 va introduire le “mouvement multidirectionnel”, une fonctionnalité permettant aux joueurs de plonger dans n’importe quelle direction et de supprimer les restrictions liées à la position couchée, marquant ainsi le plus grand changement dans le mouvement de Call of Duty depuis Advanced Warfare en 2014.

Alors que la mise à jour du moteur de MW 2019 a introduit le slide cancel et quelques autres petites améliorations du mouvement, aucune n’est à l’échelle de ce qui sera présent dans la version 2024 de Call of Duty.

Le système de mouvement de Call of Duty s’est amélioré au fil du temps, avec de nouveaux opus ajoutant des détails intéressants pour rendre l’expérience unique. Black Ops 6 va continuer d’améliorer cette expérience et, après le reveal du jeu, de nombreux changements sont à venir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cherchant à introduire un système de mouvement “définissant le genre”, Black Ops 6 permettra aux joueurs de vivre le fantasme ultime de Black Ops. Les actions seront fluides et sans accroc, avec chaque mouvement impactant le monde environnant.

Les personnages franchiront les portes épaule en avant, tandis que les armes effectueront un “corner slice” lorsque vous entrerez ou sortirez d’un lieu, renforçant ainsi l’idée d’être un opérateur d’élite.

L’introduction la plus radicale est la possibilité de se coucher sur le dos au sol. À l’instar de Rainbow Six Siege, cette action permettra aux joueurs de s’allonger sur le dos tout en étant en position couchée. Dans cette position, les joueurs pourront tourner complètement à 360 degrés et même se retourner.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À côté de cela, les joueurs pourront également sprinter et glisser dans n’importe quelle direction. De plus, les plongeons font leur retour, mais cette fois, les personnages pourront plonger dans n’importe quelle direction à la manière de Max Payne, avec l’animation retardée incluse. Regardez devant vous et plongez en arrière, le choix vous appartient.

Pour correspondre à tous ces mouvements réinventés, les schémas de contrôle ont également été ajustés. De nouvelles fonctionnalités vous permettent d’avancer en sprint automatique ou de franchir des objets sans avoir à appuyer sur un bouton.

L’article continue après la publicité

En rapport: Black Ops 6 devrait enfin corriger une fonctionnalité détestée par les joueurs

L’article continue après la publicité

Le système de mouvement multidirectionnel de Black Ops 6 promet de transformer radicalement votre expérience de jeu, offrant une fluidité et une liberté de mouvement sans précédent. Préparez-vous alors à vivre une immersion totale dans l’univers de Black Ops.