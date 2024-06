L’influence nette de BO3 sur Black Ops 6 est exactement ce dont CoD a besoin

La révélation de Black Ops 6 a montré à quel point Black Ops 3 a influencé la conception de ce nouveau nouveau Call of Duty, ce qui devrait en faire un énorme succès.

La présentation de Black Ops 6 a donné aux joueurs un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre du prochain jeu de Treyarch, et ce qui s’est immédiatement fait ressentir, c’est l’accent mis sur le retour aux racines de Call of Duty, avec des mécaniques appréciées telles que le système de Prestige ou encore le système de manches dans le mode Zombies.

Mais ce n’est pas tout, car il semble que BO6 se distingue de Cold War et de la série Modern Warfare, malgré l’utilisation du même moteur, les développeurs s’inspirant des titres classiques de Black Ops.

En particulier, Black Ops 3 qui a une influence majeure sur la conception de Black Ops 6, et en tant que grand fan de BO3, c’est exactement ce que nous voulons voir. Lors de la présentation de BO6, les fans ont remarqué un indice subtil des développeurs qui montrent qu’ils ont écouté les retours des joueurs et qu’ils se sont inspirés de Black Ops 3.

Lors de l’interview avec Kevin Drew, directeur associé chez Treyarch, deux livres peuvent être vus sous un bocal de Gobblegums.

Tout d’abord, les Gobblegums ont été vus pour la dernière fois dans le mode Zombies de Black Ops 3, mais ils sont de reotour dans Black Ops 6. Plus intrigant encore, les fans ont repéré le guide officiel de Black Ops 3 sous le livre de Douglas Stone et Sheila Heen intitulé “Thanks for the Feedback.”

Cela n’indique pas seulement que Treyarch a écouté les retours des joueurs pour le mode Zombies, mais cela montre que les développeurs comprennent à quel point nous aimons également le multijoueur de Black Ops 3. Cela est confirmé par l’annonce que le multijoueur de BO6 comportera le cercle des vainqueurs et les émotes de célébration de BO3.

De plus, le nouveau mouvement multidirectionnel semble être une sorte de compromis pour ramener le gameplay rapide qui a été vu pour la dernière fois dans les Call of Duty avec des jet packs comme BO3, largement considéré comme le meilleur dans ce domaine.

Ainsi, l’influence de BO3 sur BO6 ira au-delà du mode Zombies, avec des fonctionnalités emblématiques de Treyarch telles que les scorestreaks traditionnels, les cartes à trois voies et le système de classe avec les jokers qui font également leur retour, ainsi qu’une carte emblématique que beaucoup reconnaîtront.