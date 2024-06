Black Ops 6 : Ces six cartes emblématiques que Treyarch doit remastériser

Treyarch a développé certaines des meilleures cartes de l’histoire de Call of Duty, la série Black Ops étant le foyer de nombreux souvenirs incroyables au fil des années. Bien que Black Ops 6 promette 16 nouvelles cartes originales, certains classiques méritent également d’être remastérisés pour offrir aux joueurs cette dose de nostalgie qu’ils adorent tant.

Personne ne sera surpris lorsque des cartes comme Nuketown, Raid, Standoff ou Firing Range seront annoncées pour Black Ops 6, car ces cartes sont régulièrement réintégrées dans les jeux Black Ops. Cependant, il existe quelques perles rares qui n’ont pas encore été remastérisées et qui méritent de l’être.

Que ce soit des classiques du jeu Black Ops original ou des choix sous-estimés de BO3 ou BO4, voici six cartes qui méritent d’être remastérisées dans Black Ops 6.

Meltdown (Black Ops 2)

Activision

Meltdown est peut-être l’une des cartes les plus sous-estimées de Call of Duty, probablement parce qu’elle faisait partie de Black Ops 2, entourée de certaines des meilleures cartes de l’histoire de CoD et des FPS en général.

Il était difficile pour Meltdown de briller aux côtés de Raid, Standoff, Slums et tant d’autres, mais elle se démarquerait certainement plus aujourd’hui.

Fringe (Black Ops 3)

Activision

Black Ops 3 est souvent considéré comme le meilleur CoD avec des jetpacks, et Fringe était sans doute la meilleure carte de ce jeu. Elle avait un système clair et défini à trois voies, mais avec suffisamment de nuances pour se sentir différente à chaque partie. Les affrontements se déroulaient dans une zone compacte et bien conçue, permettant un gameplay fluide et rapide.

Il faudrait probablement apporter quelques ajustements, par exemple à l’arrière de la grange et du côté du train, pour mieux s’adapter à un jeu sans jetpacks, la carte ayant été conçue à l’origine avec ce mouvement avancé en tête.

Hacienda (Black Ops 4)

Activision

Black Ops 4 est souvent négligé par les fans de CoD et représente, pour beaucoup, une période de creux dans la franchise. Il est sorti entre les années divisées par les jetpacks et l’énorme explosion de MW2019 et Warzone, il est donc souvent oublié lorsque les fans parlent de leurs jeux préférés.

Cependant, Hacienda était l’une des meilleures cartes de Black Ops 4 et était excellente pour presque tous les modes. Avec un gameplay centré autour des côtés de la cour centrale, il est facile de traverser la carte, de prendre des itinéraires intéressants et d’obtenir de bonnes positions sur vos adversaires.

Launch (Black Ops)

Activision

Retour en 2010 avec Black Ops 1 où Treyarch a commencé a nous offrir des classiques, avec notamment des cartes comme Nuketown et Firing Range.

Choisir une carte à remastériser n’a pas été facile, mais Launch est une option sous-estimée qui mérite de revenir. Cette carte n’a jamais manqué de moments amusants, grâce notamment au lancement de la fusée en pleine partie.

Cargo (Black Ops 2)

Activision

Cet article pourrait facilement être rempli de plus de six cartes de Black Ops 2, mais pour varier, celle que nous aimerions voir revenir avec Meltdown est Cargo.

Les combats qui se déroulaient autour du centre de la carte étaient addictifs, et si vous jouiez bien les bords de Cargo, vous pouviez gagner presque chaque partie et accumuler de précieux scorestreaks. De plus, il serait très intéressant de voir des cartes comme Cargo avec le nouveau système de mouvement multidirectionnel, la hauteur de la carte offrant une zone de test parfaite pour un mouvement amélioré.

Evac (Black Ops 3)

Activision

Evac est une autre carte de Black Ops 3 qui mérite d’être remasterisée, bien qu’elle nécessiterait quelques ajustements pour mieux s’adapter à un jeu sans jetpacks. Cependant, Evac pourrait vraiment fonctionner pour un jeu comme Black Ops 6, étant une excellente carte de son temps.

Bien que la carte excellait dans des modes comme Uplink, qui était incroyablement amusant, une grande partie est ancrée au sol et par conséquent, des modes comme Point Stratégique et Domination seraient toujours très amusants ici.

Évidemment, cette liste aurait pu compter de nombreuses autres maps. D’autres cartes emblématiques de Treyarch comme Hanoi, Plaza, Carrier, Arsenal, Breach, et bien d’autres, portent des souvenirs spéciaux pour les joueurs de CoD de longue date et les fans de Black Ops.

Cela dit, ces six cartes offrent une variété décente et sont toutes excellentes pour différents modes de jeu et styles de jeu, ce qui signifie qu’elles pourraient satisfaire la plus grande partie de la base de joueurs.