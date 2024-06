Black Ops 6 : ces six armes oubliées que nous voulons voir revenir

Treyarch n’a pas encore annoncé l’ensemble des armes qui seront disponibles dans Black Ops 6, mais certaines comme le XM4 et le PDW ont été confirmées. À l’image de ces armes qui sont de tour, il y a également d’autres noms emblématiques issus de Black Ops que nous aimerions voir revenir.

L’annonce de Black Ops 6 a ravivé l’enthousiasme autour de Treyarch et nous avons tous hâte d’en savoir plus sur le prochain titre de Call of Duty. Lorsqu’il s’agit de nouvelles sorties de CoD, l’arsenal proposé fait une grande partie de l’expérience.

Voici donc 6 armes que nous voulons voir revenir dans BO6.

G11 – Black Ops

Activision

La G11 est un fusil d’assaut en rafale avec une mire épurée et un TTK satisfaisant qui n’a pas été revu depuis le premier Black Ops. Le simple son des trois balles qui quittent le canon nous rend déjà nostalgique, et c’est pourquoi nous voulons voir cette arme revenir dans Black Ops 6.

MTAR – Black Ops 2

Activision

Le MTAR est un fusil d’assaut emblématique de Black Ops 2, extrêmement polyvalent, capable de dominer à courte, moyenne et longue distance. C’était le premier fusil d’assaut à être débloqué dans le jeu, ce qui signifie que de nombreux vétérans le connaissent bien, ce qui fait de BO6 une excellente occasion pour son retour.

MSMC – Black Ops 2 & 3

Activision

Le MSMC n’a été vu que dans Black Ops 2 et 3, mais nous voulons absolument voir son retour dans BO6. C’est une arme satisfaisante qui se situe entre une mitraillette et un fusil d’assaut, avec un excellent contrôle du recul et une bonne portée de dégâts.

Étant donné que l’arme provient de titres plus futuristes, elle pourrait être un peu trop moderne pour figurer dans l’arsenal dès le lancement du jeu, alors nous croisons les doigts pour qu’elle arrive dans une mise à jour saisonnière.

MPL – Black Ops

Activision

La MPL est une autre mitraillette que nous voulons voir revenir à la vie dans Black Ops 6, car elle a été vue pour la dernière fois dans Black Ops 1. Cette arme dominait les petites cartes de Black Ops, et avec un chargeur étendu, elle était vraiment agréable à utiliser.

LSAT – Black Ops 2

Activision

En ce qui concerne les mitrailleuses, la LSAT incarne ce à quoi vous vous attendez : un grand chargeur, une cadence de tir rapide et un rechargement interminable.

Malgré le temps de rechargement, cette arme était un vrai plaisir dans Black Ops 2, car elle infligeait des dégâts colossaux, éliminant les joueurs très rapidement.

PSG1 – Black Ops

Activision

Enfin, si nous devons choisir un sniper que nous n’avons pas vu depuis longtemps, nous allons en choisir un que beaucoup ont complètement oublié, le PSG1.

Cette arme ne pouvait être débloquée qu’après avoir acheté le WA2000 et le L96A1 dans Black Ops 1, donc certains ne l’ont peut-être jamais débloquée. En tant que sniper semi-automatique, le PSG1 était excellent pour les quickscopes, et tant que vous touchiez la partie supérieure du torse, c’était du one shot.

C’est une autre arme qui n’a jamais été réintroduite depuis son arrivée dans Black Ops 1, alors peut-être que les développeurs la rafraîchiront dans Black Ops 6.

Si Treyarch envisage de ramener des armes classiques dans Black Ops 6, il y a alors une chance qu’ils suivent le format récent de les intégrer via des mises à jour saisonnières. Ou, peut-être verrons-nous une de ces armes lors du Call of Duty Next.