Black Ops 6 aura l’un des TTK les plus lents jamais vus dans Call of Duty

Une analyse de Black Ops 6 a révélé que le prochain jeu Call of Duty aura l’un des TTK (Time To Kill) les plus lents de l’histoire de la franchise, rivalisant avec des jeux comme Black Ops Cold War et Black Ops 4.

Le Time To Kill, souvent abrégé en TTK, est un sujet de débat récurrent dans la communauté CoD. Il mesure la rapidité avec laquelle les joueurs peuvent s’entretuer, et le TTK varie considérablement d’un jeu à l’autre, les nouveaux épisodes ayant généralement un TTK plus lent ou plus rapide.

En se tournant vers Black Ops 6, des questions ont été soulevées quant au type de TTK que proposera le prochain jeu de Treyarch. Grâce à une analyse préliminaire réalisée par The XclusiveAce, il a été révélé que le prochain opus de Call of Duty aura l’un des TTK les plus lents à ce jour.

Utilisant des clips du fusil d’assaut AMES 85 dans la révélation de Black Ops 6 comme base, XclusiveAce a conclu : « Il semble, d’après mon analyse très limitée, que nous verrons un style de Time To Kill légèrement plus lent dans le jeu Call of Duty de cette année, à peu près similaire à celui de Black Ops Cold War. »

En comparant chaque multijoueur de Call of Duty, XclusiveAce a trouvé que Black Ops 6 devrait avoir le troisième TTK moyen le plus lent pour un fusil d’assaut, à un peu plus de 300 ms. C’est presque identique à Black Ops Cold War et légèrement plus lent que Modern Warfare 3.

Cependant, cette valeur est encore nettement plus rapide que Black Ops 4, qui détient de loin le TTK moyen le plus lent de l’histoire de Call of Duty. Dans ce jeu, les fusils d’assaut prennent plus de 350 ms pour tuer, soit presque trois fois plus que le Black Ops original (2010).

De manière intéressante, ce TTK rapide n’est pas universel pour tous les types d’armes. Une analyse plus approfondie de la mitrailleuse AR-10 a montré un TTK potentiel d’un peu plus de 200 ms. Cela peut sembler très rapide pour un jeu Call of Duty moderne, mais il ne tient pas compte de la manipulation et de la mobilité beaucoup plus lentes typiques des LMG.

Même ainsi, il reste beaucoup plus rapide que les LMG de Modern Warfare 3, qui fonctionnent davantage comme des fusils d’assaut à manipulation lente avec un grand chargeur. Bien qu’ils aient été largement utilisés dans la méta de Warzone, les mitrailleuses sont rares en multijoueur de nos jours.

Il convient de noter que tous ces tests sont basés sur des images de gameplay préliminaires et seulement une poignée d’armes. Bien que cela donne une bonne indication du TTK de Black Ops 6, une analyse plus approfondie sera nécessaire une fois la bêta en ligne pour obtenir une image complète.