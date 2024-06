Campagne de Black Ops 6 : intrigue, personnages, fonction manoir…

Black Ops 6 introduit une nouvelle expérience de campagne permettant aux joueurs de plonger dans l’histoire de Black Ops. Voici tout ce que nous savons sur la campagne de BO6, y compris l’intrigue, les personnages et plus encore.

Black Ops 6 sortira officiellement le 25 octobre 2024. Cet opus réintroduira le mode Zombies avec un système de manches, proposera une expérience multijoueur complète et poursuivra l’emblématique campagne narrative de Black Ops.

Dirigée par Raven Software en collaboration avec Treyarch, les équipes ont conçu un thriller d’espionnage exaltant et dynamique dans l’univers de Black Ops. Voici donc tout ce que nous savons sur la campagne de BO6, y compris les détails sur l’intrigue, les personnages et plus encore.

Sommaire

Intrigue de la campagne de Black Ops 6

Activision Le personnage emblématique de Black Ops, Frank Woods est de retour dans BO6.

La campagne de Black Ops se déroule au début des années 1990, continuant les événements de Black Ops Cold War et se reliant directement aux flashbacks des années 1980 dont les joueurs se souviendront de Black Ops 2. Les conséquences de ces événements ont laissé le héros de BO, Frank Woods, dans des “circonstances désastreuses”.

La campagne décrit l’effondrement de l’Union soviétique après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, laissant les États-Unis comme seule superpuissance restante. Pendant cette période, la guerre du Golfe était un sujet majeur de l’attention mondiale.

Après une décision difficile et une opération qui tourne mal, Woods et Marshall sont suspendus, les forçant finalement à agir en rogue et à se faire confiance mutuellement pour découvrir ce qui se passe. Ils constitueront leur équipe, avec de nouveaux personnages, pour combattre d’anciens alliés devenus ennemis.

Personnages de la campagne de Black Ops 6

Une campagne de Black Ops ne serait pas complète sans ses personnages emblématiques, et Black Ops 6 ne déçoit pas en incluant de nouveaux personnages ainsi que d’autres bien connus de la série.

Voici tous les personnages de la campagne de BO6 révélés jusqu’à présent :

Frank Woods

Troy Marshall

Jane Harrow

Felix Neumann

Sevati Dumas

Russell Adler

Lieux et combats de la campagne de Black Ops 6

Selon le reveal de BO6, “la variété des missions est un élément clé” de la campagne. L’équipe de Raven Software a conçu “des missions individuelles de A à Z”, comprenant diverses méthodes d’approche et des lieux divers.

Dans l’une des missions révélées lors de l’événement BO6 Direct, les joueurs infiltrent un ancien système d’égouts sous un casino luxueux dans le sud de l’Europe. Une autre mission place les joueurs dans une bataille à grande échelle dans un palais du désert irakien.

La campagne de BO6 met l’accent sur des stratégies de combat variées et la rejouabilité de chaque mission, permettant aux joueurs de les aborder de différentes manières. Cela inclut également les interactions où les opérateurs engagent des conversations, des négociations et des manipulations pour obtenir différents résultats.

Fonction manoir de Black Ops 6

Activision Le Manoir sert de refuge dans la campagne de BO6 où les joueurs peuvent effectuer différentes actions.

La campagne de Black Ops 6 vous proposera entre chaque mission de campagne une base d’opérations centrale qui est un manoir isolé qui servait autrefois de site secret pour le KGB dans les années 1950 et 1960. Ce manoir offre plus d’opportunités d’exploration et de développement des personnages comparé au manoir de Berlin dans Black Ops Cold War.

Dans le manoir de BO6, les joueurs peuvent s’entraîner au tir, “découvrir des secrets cachés et recevoir des briefings du toujours acerbe Sergent-chef Frank Woods”.

Après avoir exploré le manoir, les joueurs peuvent se rendre au tableau des preuves amélioré pour obtenir des informations supplémentaires et des briefings de mission. Cela inclut le “Plan de campagne”, fournissant des aperçus plus approfondis des missions et permettant l’analyse des preuves recueillies lors des opérations passées.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur la campagne de Black Ops 6. Assurez-vous également de consulter toutes les éditions de BO6 et les bonus de précommande, le retour du système de Prestige en multijoueur ainsi que les nouveaux mouvements révolutionnaires du jeu.