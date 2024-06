Les joueurs CoD espèrent que Black Ops 6 va apporter beaucoup plus de réalisme

Les joueurs de Call of Duty ont de nouveau exprimé leur frustration concernant les cosmétiques et les packs de skins dans les jeux récents, appelant à des changements majeurs dans Black Ops 6.

Au fil des années, les cosmétiques de Call of Duty ont évolué de manière exponentielle. Ceux qui ont quitté la franchise après l’époque où l’on se donnait corps et âme pour le camouflage Printemps dans le premier Modern Warfare 2 ne reconnaîtraient probablement pas les skins Gundam et les opérateurs Nicki Minaj qui se baladent autour de Warzone et MW3 en 2024.

Cela a déplu à certains joueurs, en particulier ceux qui souhaitent une expérience militaire plus réaliste, proche du CoD d’autrefois. Désormais, les joueurs demandent un retour à la simplicité avec Black Ops 6, qui sortira le 25 octobre.

“COD avait autrefois une identité, c’était le shooter tactique qui se prenait au sérieux, même si la communauté ne reflétait pas toujours cela“, a déclaré un utilisateur dans un post sur le subreddit de Black Ops 6, avant d’ajouter : “Maintenant, c’est un spectacle de clowns avec des pistolets laser parce que selon certains CoD ‘n’a jamais été un jeu réaliste’.“

Activision Certains cosmétiques, comme le skin d’opérateur Gundam dans Modern Warfare 3, ont frustré de nombreux joueurs.

Bon nombre des plus de 200 commentaires sur le post Reddit étaient largement d’accord avec cet avis, le commentaire le plus voté disant simplement qu’il ne serait pas contre “s’ils enlevaient tous les opérateurs et nous faisaient courir en tant que soldats militaires génériques“, mais en gardant certains des skins d’armes plus extravagants.

En réponse, un joueur a ajouté que la version remasterisée de Modern Warfare de 2017 l’a bien fait, tandis qu’un autre a expliqué que le FPS de Riot Games, Valorant, a fait un meilleur travail à ce sujet : “Aucun cosmétique qui altère les silhouettes des personnages, même pas de recolorations pour les Agents. Ils mettent tout l’accent sur les cosmétiques d’armes, et ils ont honnêtement des skins vraiment géniaux. Cela signifie que vous savez toujours quel personnage vous regardez.“

Évidemment, Valorant est un jeu bien différent de Call of Duty, car savoir quel Agent votre adversaire utilise est essentiel pour suivre le déroulement d’une manche et savoir à quoi s’attendre en raison de ses capacités.

Si de nombreux joueurs réclament plus de réalisme dans Call of Duty, Activision Blizzard a révélé en 2022 que plus de 5 milliards de dollars de revenus provenaient des microtransactions et du contenu téléchargeable, il est donc clair qu’il existe un réel désir des joueurs pour ce type de contenu. Compte tenu de cela, il est peu probable qu’Activision retire ces types de cosmétiques de sitôt.

