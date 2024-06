Black Ops 6 va réintroduire une map emblématique de la franchise

Black Ops 6 voit le retour de l’une des cartes les plus appréciées de Call of Duty, les joueurs ayant repéré un easter egg lors de la présentation de Treyarch.

La révélation de Black Ops 6 le 9 juin a suscité beaucoup d’engouement au sein de la communauté. Non seulement les joueurs sont impatients de découvrir le nouveau mouvement multidirectionnel, mais beaucoup ont salué Treyarch pour le retour de fonctionnalités appréciées telles que le système de prestige classique et le mode Zombies avec un système de manches.

En parlant des fonctionnalités de retour, les joueurs ont également repéré Nuketown lors du reveal mondial de Black Ops 6, l’une des maps les plus emblématiques de toute la franchise Call of Duty.

Lors de la section HUD, les joueurs ont eu un premier aperçu de l’interface utilisateur du lobby multijoueur de Black Ops 6. Et dans le coin inférieur gauche du lobby, les joueurs ont aperçu la map et le mode sélectionnés, révélant Domination sur Nuketown.

Nuketown est revenue dans tous les titres de Black Ops depuis sa première introduction dans Black Ops 1 (2010), revenant plus récemment dans Black Ops Cold War (2020). Il n’est donc pas vraiment surprenant de la voir revenir dans BO6.

Selon Treyarch, Black Ops 6 proposera 16 nouvelles cartes au lancement. Nuketown est une map déjà existante, il est donc incertain si elle sera incluse dans les 16 maps de lancement, car elle n’est techniquement pas nouvelle.

Ainsi, peut-être que Nuketown reviendra dans une mise à jour saisonnière, ou peut-être qu’elle a été remaniée au point qu’ils la considèrent comme une nouvelle carte. Quoi qu’il en soit, il est clair qu’elle sera présente dans le jeu, ce qui a rempli les joueurs de joie.

Sous la publication de CharlieIntel mettant en avant la nouvelle interface du lobby et Nuketown, un commentaire disait : “Nuketown est une VICTOIRE.” Un autre a ajouté : “LET’S GOOOOO NUKETOWN.“

Alors que nous nous rapprochons de l’événement Call of Duty Next, nous obtiendrons probablement plus d’informations et de gameplay, et nous découvrirons peut-être plus de détails sur Nuketown dans Black Ops 6.

