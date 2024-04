Le moteur IW de Call of Duty freine la franchise et c’est la faute de Warzone

Le moteur IW de Call of Duty retient la franchise depuis des années. Alors que les nouveaux jeux se distinguaient autrefois par leur innovation, Warzone a changé la donne.

Depuis la sortie de Modern Warfare 2019, Call of Duty est sous l’influence du moteur IW 8.0 développé par Infinity Ward… et ce n’est pas sans conséquences. Auparavant, Treyarch, Sledgehammer Games et Infinity Ward développaient les jeux Call of Duty avec leurs propres moteurs uniques, permettant à chaque opus annuel de se présenter comme une nouvelle expérience. Cependant, tout a changé avec MW2019 et Warzone, dont l’influence s’étend jusqu’à CoD 2024.

MW2019 a été un énorme succès pour Call of Duty, non seulement pour son mode multijoueur, mais aussi et surtout pour l’introduction de Warzone. Il n’est donc pas surprenant que les développeurs s’accrochent à ce moteur, surtout qu’il facilite l’intégration avec le Battle Royale.

Cependant, adapter ces nouvelles sorties pour correspondre à Warzone et au moteur IW épuise l’innovation des jeux annuels de Call of Duty, chaque nouvel opus ressemblant à un MW2019 déguisé. Black Ops Cold War tournait sur le moteur de BO3, mais utilisait les outils d’IW 8.0 de MW19, cherchant donc malgré un moteur différent à mimer l’expérience Warzone. À partir de MW2 (2022), tous les jeux Call of Duty ont été développés sur IW 9.0, une version améliorée du moteur de Modern Warfare 2019, ce qui a conduit à ce que MW2, MW3 et Warzone offrent un ressenti très – sans doute trop – similaire.

Et alors que Call of Duty 2024 commence à se dévoiler, l’on sait déjà le jeu est développé sur le moteur IW 9.0, comme l’a confirmé l’ex-directrice générale de Call of Duty, Johanna Faries, dans une interview avec le Washington Post.

Treyarch développerait ce prochain jeu Call of Duty et, bien que non confirmé, il devrait s’agir d’un nouveau Black Ops. Si cela se confirme, CoD 2024 sera alors le premier Black Ops de l’histoire de la franchise sans le moteur Black Ops, ce qui est préoccupant, surtout pour les fans des jeux développés par Treyarch.

Pourquoi CoD 2024 ne sera pas innovant

Malgré les commentaires pleins d’espoir de Johanna Faries, nous restons sceptiques quant à CoD 2024. Déjà en 2020, Black Ops Cold War peinait à innover malgré l’utilisation d’une version améliorée du moteur de Black Ops 4. Un moteur différent de MW2019, mais une volonté claire de s’en rapprocher pour coller au maximum à l’expérience Warzone.

En pratique, le jeu ne comportait aucune des mécaniques innovantes que Treyarch avait fournies au fil des années. Black Ops Cold War ne proposait pas de spécialistes, de mouvements améliorés, ni de changement de système de santé vu dans Black Ops 4. À bien des égards, cet opus s’était déjà détaché de ce qui faisait l’essence de Black Ops.

Quelques années plus tard, et alors que Warzone est plus important que jamais pour la franchise Call of Duty, on imagine mal comment l’adoption du moteur IW pour Black Ops pourrait être une bonne nouvelle pour les fans désireux de retrouver enfin le feeling unique des versions futuristes de Call of Duty.

Dans le passé, chaque sortie annuelle apportait des changements et des innovations. Une année, nous avions des exosquelettes et des spécialistes, l’année suivante, nous revenions dans le temps avec un gameplay au sol. Mais maintenant, nous sommes coincés avec un moteur qui a homogénéisé la franchise, et Warzone a certainement une grande part de responsabilité dans cela.

Pourquoi Warzone est à blâmer

Il semble que le lien inhérent de la franchise avec Warzone empêche complètement l’innovation de se produire, chaque opus devant s’intégrer au Battle Royale. Et s’il y a bien un facteur qui rend l’intégration d’un jeu Call of Duty à Warzone compliqué, c’est une différence dans les moteurs de jeux utilisés.

C’est exactement ce que nous avons vu avec le Warzone original et ses intégrations avec Black Ops Cold War et Vanguard. Des bugs et des problèmes apparaissaient partout, sans parler des problèmes majeurs d’équilibrage des armes provenant des trois différents jeux Call of Duty.

C’est aussi probablement pourquoi nous ne verrons jamais de caractéristiques radicalement nouvelles et innovantes dans le multijoueur de CoD, car le Battle Royale met l’accent sur le réalisme, et disqualifie donc d’office les déplacements et autre fonctionnalités un peu trop fantaisistes.

L’espoire n’a pas totalement disparu pour autant. En effet, chaque studio pourrait s’approprier ce moteur de jeu commun, le personnaliser pour offrir une expérience unique, mais tout de même adaptable et compatible avec Warzone.

Cependant, cela nécessiterait que les deux jeux soient complètement séparés, et avec le succès que la franchise a connu en rendant tout plus universel, y compris le moteur (IW 9.0), Activision n’a probablement pas intérêt diviser la base de joueurs pour Warzone et le multijoueur.

