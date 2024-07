Treyarch a confirmé que les séries de points en boucle ne seront pas présents dans Black Ops 6, provoquant la colère des joueurs qui appréciaient cette fonctionnalité dans les précédents jeux de Call of Duty.

Lors de la Saison 4, qui a débuté le 29 mai, MW3 a modifié les Killstreaks et les Scorestreaks pour qu’ils puissent être en boucle. Cela signifie que les joueurs peuvent obtenir plusieurs streaks au cours d’une même vie.

Certains joueurs ont apprécié ce modificateur car il les récompensait pour rester en vie plus longtemps et accumuler une longue série de streaks. Cependant, l’équipe de développement de Black Ops 6 avait une opinion différente sur ce débat, et Matt Scronce, directeur associé de la conception chez Treyarch, a expliqué pourquoi les streaks en boucle ne reviendraient pas.

« Actuellement, les Scorestreaks ne sont pas en boucle », a confirmé Scronce. « L’objectif ici est de récompenser les joueurs de manière équitable au cours d’une seule vie avec des récompenses de haut niveau ou de bas niveau selon leur sélection. Nous voulons vraiment éviter le spam de Scorestreaks. C’est quelque chose que je n’aime vraiment pas, et je sais que beaucoup de joueurs ne l’aiment pas non plus. »

Les membres de la communauté Call of Duty ont critiqué l’idée que ce système récompense équitablement les joueurs.

Leaker de CoD, TheGhostOfHope, a soutenu : « Le nombre de personnes qui peuvent réellement boucler leurs streaks en une seule vie est probablement très faible. C’était une partie essentielle de ce qui rendait les streaks de score de BO2 si bons. »

D’autres commentateurs ont été d’accord et ont critiqué cette décision. « Les joueurs qui sont suffisamment bons pour rester en vie aussi longtemps et continuer à obtenir des kills MÉRITENT de continuer à gagner leurs streaks. Arrêtons de punir les bons joueurs, s’il vous plaît. »

Treyarch n’a pas exclu d’ajouter des streaks en boucle, Scronce notant que « nous penchons actuellement vers moins de spam de scorestreaks, mais comme nous l’avons dit, nous avons la bêta, donc nous prendrons tous les retours en compte et nous ajusterons à partir de là. »

Les joueurs pourront essayer toutes les nouvelles fonctionnalités et partager leurs premières impressions lorsque la bêta sera disponible le 30 août pour ceux qui ont précommandé le jeu ou le 6 septembre pour la bêta ouverte.

