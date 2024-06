La publicité “agressive” de Black Ops 6 dans les menus fatigue les joueurs

Un nouveau jeu Call of Duty signifie une tonne de promotion avant son lancement, et Black Ops 6 ne fait pas exception à cette règle. Cependant, les joueurs de CoD en ont assez de la publicité jugée “agressive” de BO6 dans les menus du jeu.

L’engouement autour de la sortie de Black Ops 6 le 25 octobre ne cesse de croître, les joueurs profitant d’une campagne marketing intense et cryptique culminant avec un reveal lors du Xbox Games Showcase le 9 juin.

Cependant, avec la révélation du prochain titre de Call of Duty, les précommandes ont été lancées, entraînant une invasion de publicités pour BO6 dans le Call of Duty HQ, ce qui n’a pas plu à beaucoup de joueurs, car l’application tout-en-un est déjà détestée par beaucoup en raison de ses menus complexes.

Dans un post sur Reddit, l’utilisateur ‘Character-Acrobatic’ a exprimé sa frustration, notant qu’à chaque fois qu’il entre dans le “jeu qu’il a payé 70 $“, il doit “faire défiler des publicités” pour un jeu qui sort dans 4 mois. Bien qu’il remarque que cela “dure depuis des années“, il estime que “cela empire“.

Un autre utilisateur, d’accord avec cet avis, a ajouté : “Le fait qu’ils placent cela au-dessus de la section pour entrer dans le jeu est vraiment énervant.“

Certains utilisateurs ont voulu faire la distinction entre les joueurs de MW3 et ceux de Warzone (qui est un jeu gratuit), mais ils ont convenu qu’aucun joueur ne devrait tolérer la “publicité AU-DESSUS de la section pour accéder au jeu“.

De plus, ils ont souligné qu’avec la sortie de BO6 en octobre et non “dans quelques semaines“, tout ce que les développeurs avaient à faire était de l’ajouter en bas.

Cependant, l’utilisateur ‘CptMeat’ a offert une opinion contrastée par rapport à l’auteur du post original. Bien qu’il reconnaisse “qu’Activision est louche pour un million d’autres raisons“, il a souligné que cela se passe dans le hub CoD, qui inclut tous les titres récents. Dans ce contexte, il a argumenté que “cela a parfaitement du sens que le nouveau jeu soit en haut de la liste.“

Sur la même note, l’utilisateur ‘INeedANerf’ a noté que le Call of Duty HQ est “juste un hub pour CoD à ce stade, donc il n’est pas si inhabituel qu’ils vous montrent des publicités pour le prochain CoD dedans.“

Malgré une tonne de contenu déjà révélé concernant les modes de Black Ops 6, comme le scénario de la campagne, les personnages, et plus encore, des détails supplémentaires seront partagés lors de l’événement du CoD Next le 28 août, y compris sur le mode multijoueur, Zombies et probablement la prochaine grande étape de Warzone.

