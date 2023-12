Tous les buffs et nerfs des armes de Warzone et MW3 – Saison 1

La Saison 1 de Warzone et Modern Warfare 3 a débuté. Découvrez tous les buffs et nerfs d’armes et accessoires de la mise à jour d’équilibrage.

Modern Warfare 3 débarque dans Warzone avec la très attendue Saison 1. Cela signifie que tout l’arsenal du dernier opus de Call of Duty va enfin être disponible dans le battle royale.

Mais ce n’est pas tout, puisque de nouvelles armes font aussi leurs débuts avec cette nouvelle mise à jour, ainsi qu’une avalanche d’autres nouveautés, pour Warzone comme pour MW3.

Qui dit nouvelle saison dit aussi équilibrage massif de l’arsenal. Ainsi, les armes et accessoires ont eu droit à des changements afin de proposer aux joueurs l’expérience de jeu la plus équilibrée possible. Sans plus attendre, voici la liste des modifications d’équilibrage.

Équilibrage des armes et accessoires dans Warzone et MW3 | Saison 1

Voici le contenu complet de la mise à jour d’équilibrage des armes et accessoires de Warzone et Modern Warfare 3, traduite en français depuis le blog officiel de Call of Duty.

Général

Réduction de la dispersion des tirs au jugé en tirant/bougeant pour tous les Pistolets mitrailleurs.

Réduction de la dispersion des tirs au jugé en tirant/mouvant pour tous les Pistolets mitrailleurs.

Fusils d’Assaut

MTZ-556

Augmentation de la dispersion maximale des tirs au jugé en position debout de 10%.

Augmentation de la dispersion maximale des tirs au jugé en accroupi de 6%.

Augmentation de la pénalité de dispersion des tirs au jugé en tirant de 10%.

Augmentation de la pénalité de dispersion des tirs au jugé en mouvement de 4%.

Canon Court et Lourd MTZ Natter Réduction du bonus de la dispersion des tirs au jugé de 5%.



Crosse Bruen Thunder V9 Réduction du bonus de la dispersion des tirs au jugé de 6%.



Fusils de combat

BAS-B

Augmentation des multiplicateurs de dégâts en mode de tir semi-automatique aux valeurs prévues. Ventre : de 1x à 1,2x Bras et mains : de 1x à 1,35x



Sidewinder

Réduction du temps de visée de 280ms à 265ms (-5%).

Canon de Précision Tempus Predator Augmentation du contrôle du recul de 5%.



Canon Silencieux Intégré Huntsman Series-R Augmentation du contrôle du recul de 7%.



Poignée Arrière RB Borealis Augmentation du contrôle du recul de 5%.



Mitraillettes

Striker

Réduction du délai de tir après sprint de 110ms à 100ms (-9%).

Réduction du temps de visée de 230ms à 215ms (-7%).

Canon Court Striker Ajout d’un bonus de 9% au temps de visée.



WSP Swarm

Réduction du délai de tir après sprint de 110ms à 88ms (-20%).

Réduction du temps de visée de 190ms à 175ms (-8%).

Striker 9

Réduction du délai de tir après sprint de 110ms à 100ms (-9%).

Réduction du temps de visée de 225ms à 205ms (-9%).

Canon Court Striker Ajout d’un bonus de 9% au temps de visée.



Fusils à pompe

Lockwood 680

La position Tac-Stance ne réduit plus le compteur de dégâts par balle

Fusils tactiques

MCW 6.8

Équiper le Kit de Conversion full-auto et le Chargeur de 60 cartouches ne résulte plus en une animation de visée buggée.

Corps à Corps

Bouclier Antiémeute

Augmentation des dégâts de mêlée de 50 à 75 (+50%).

Ajout d’une pénalité de vitesse de mouvement de 10% lorsque le bouclier n’est pas utilisé

Accessoires

Breacher Device S-37C DL (Bouche) Réduction du bonus dispersion des tirs au jugé de 14%. Résolution d’un problème empêchant les kills en un coup de mêlée dans les Modes avec rounds.



Poignée Tactique Verticale Bruen (Accessoire Canon) Réduction du bonus dispersion des tirs au jugé de 8%.



Munitions à Pointe Creuse Réduction de la pénalité de délai de sprint de 800ms à 200ms (-75%).



Contenu de Modern Warfare II (Transfert)

Augmentation des munitions de réserve pour toutes les Armes aux normes de MWIII.

Réduction du bonus dispersion des tirs au jugé des poignées verticales sous le canon de 5 à 12%.

Réduction du bonus dispersion des tirs au jugé des lasers applicables de 2 à 5%.

Fusils d’Assaut

M4

Augmentation des dégâts maximaux de 28 à 35 (+25%).

Réduction des multiplicateurs de dégâts de tête et de cou de 1,37x à 1,1x (-20%).

Fusils de combat

TAQ-V

Augmentation des multiplicateurs de dégâts au ventre, jambes et pieds de 0,8x à 1,1x (+38%).

Mitraillettes

Vaznev-9K

Augmentation des dégâts à courte-moyenne distance de 29 à 30 (+3%).

ISO 45

Augmentation des dégâts maximum de 30 à 33 (+10%).

Fusils à pompe

KV Broadside

Augmentation de la portée des dégâts moyens-lointains de 9m à 10m (+8%).

Réduction légère de la dispersion en visée.

Mitrailleuses

RAAL MG

Réduction du temps de visée de 470ms à 390ms (-17%).

Réduction du délai de sprint à tir de 375ms à 320ms (-15%).

Réduction du délai de sprint tactique à tir de 496ms à 416ms (-16%).

556 Icarus

Augmentation des dégâts maximum de 28 à 34 (+21%).

Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1.4x à 1.1x (-21%).

Fusils tactiques

SP-R 208

Augmentation de la portée des dégâts maximum de 15m à 20m (+28%).

Réduction du temps de visée de 370ms à 340ms (-8%).

Armes de poing

Basilisk

Augmentation de la portée des dégâts maximum de 5m à 7m (+35%).

Augmentation de la portée des dégâts proches-moyens de 6m à 15m (+140%).

Augmentation de la portée des dégâts moyens-lointains de 17m à 23m (+32%).

Voici qui conclut la mise à jour d’équilibrage des armes et accessoires de Warzone et MW3 Saison 1. Pour découvrir ou redécouvrir le battle royale Call of Duty, consultez notre liste de guide :

