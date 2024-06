Patch note d’équilibrage Warzone et MW3 Saison 4 Rechargée : Armes, accessoires…

La mise à jour Rechargée de la Saison 4 de Warzone et Modern Warfare 3 est arrivée. Découvrez tous les buffs et nerfs appliqués aux armes, accessoires, équipements et killstreaks.

À chaque mi-saison, une mise à jour majeure – nommée Rechargée – vient apporter un vent de fraicheur sur les derniers opus de Call of Duty. Avec la Saison 4 encore, la MAJ Rechargée introduit son lot de nouveauté dans Warzone et MW3.

De plus, ce patch est l’occasion pour les développeurs de chambouler la méta, en buffant et nerfant les armes, accessoires ou encore équipements qui survolent la méta ou en sont au contraire totalement absents. Sans plus attendre, découvrez toutes les modifications d’équilibrage de la Saison 4 Rechargée.

Activision

Équilibrage dans Warzone – Saison 4 Rechargée

Fusils d’assaut

BAL 27

Augmentation du multiplicateur de dégâts au ventre de 1x à 1.1x.

MCW

Augmentation des dégâts minimum de 22 à 24.

Augmentation de la vitesse des balles de 710m/s à 750m/s.

HOLGER 556

Augmentation de la Portée des dégâts courte-moyenne de 50.8 mètres à 60.96 mètres.

Augmentation de la Vitesse des balles de 690m/s à 720m/s.

MTZ 556

Augmentation de la Vitesse des balles de 690m/s à 720m/s.

M16 (MWII)

Jak Patriot AMP Augmentation de la Portée des dégâts moyenne de 48.26 mètres à 53.34 mètres.



Fusils de combat

MTZ 762

Augmentation de la Portée des dégâts maximum de 19.05 mètres à 25.4 mètres.

Augmentation de la Portée des dégâts courte-moyenne de 40.64 mètres à 48.26 mètres.

Mitraillettes

FJX HORUS

Kit JAK Scimitar Augmentation de la Portée des dégâts maximum de 13.71 mètres à 15.08 mètres. Augmentation de la Portée des dégâts courte-moyenne de 24 mètres à 27.22 mètres. Augmentation de la Portée des dégâts moyenne de 41.14 mètres à 41.91 mètres.



STRIKER

Augmentation du multiplicateur de dégâts au ventre de 1x à 1.1x.

RIVAL-9

Augmentation de la Portée des dégâts maximum de 12.19 mètres à 12.7 mètres.

Augmentation de la Portée des dégâts à courte-moyenne portée de 24.3 mètres à 25.4 mètres.

Mitrailleuses

RAAL MG (MWII)

Augmentation des Dégâts minimum de 27 à 28.

SAKIN MG 38 (MWII)

Augmentation des Dégâts minimum de 24 à 25.

RAPP H (MWII)

Augmentation du multiplicateur de dégâts aux jambes de 0.95x à 1x.

HCR 56 (MWII)

Augmentation de la Portée des dégâts courte-moyenne de 48.2 mètres à 50.8 mètres.

Fusils tactiques

LOCKDWOOD MK2 (MWII)

kit de conversion JAK Wardens Augmentation du Délai sprint à tir de 35ms à 100ms.



KAR98K

Modification des propriétés de l’assistance à la visée à la manette pour s’aligner avec la catégorie des fusils de sniper

Diminution de la Portée des dégâts maximum de 63.5 mètres à 55.88 mètres.

Diminution de la Vitesse des balles de 660m/s à 620m/s.

Équipement

C4

Diminution des Dégâts maximum de 275 à 200.

Diminution des Dégâts externes de 137 à 100.

Diminution du rayon maximum de 7 mètres à 6.5 mètres.

Killstreaks

Mosquito Drone

Les dégâts ne sont plus infligés au propriétaire du Killstreak près d’une explosion de drone.

Équilibrage dans MW3 – Saison 4 Rechargée

Mitraillettes

FJX Horus

Diminution de la Portée des dégâts maximum de 15.2m à 13.7m (-10%).

Diminution de la Portée des dégâts courte-moyennede 25.4m à 22.9m (-10%).

Diminution de la Portée des dégâts moyenne de 33m à 29.7m (-10%).

Diminution de la Portée des dégâts moyenne-longue de 40.6m à 36.6m (-10%).

JAK Scimitar Kit Augmentation du Bonus de portée des dégâts de 35% à 65%.



Fusils d’assaut

KV Broadside

Kit Conversion JAK Jawbreaker Correction d’un problème causant le déséquipement de l’accessoire de bouche en jeu.



Fusils tactiques

Kar98k

Suppression des propriétés d’assistance à la visée au tir au jugé pour les dispositifs de saisie de type contrôleur.

Diminution de la force des propriétés d’assistance à la visée en ADS pour les dispositifs de saisie de type contrôleur.

Les propriétés d’assistance à la visée du Kar98k sont désormais alignées avec la classe des fusils de sniper.

Lockwood Mk2

JAK Wardens Conversion Kit Augmentation du Délai sprint à tir de 35ms à 100ms (+186%). Diminution de la Portée des dégâts maximum de 4.6m à 3m (-33%). Diminution de la Portée des dégâts courte-moyenne de 8.9m à 7.1m (-20%).



Fusils de précision

Carrack .300

Augmentation des Dégâts maximum de 95 à 128 (+35%).

Augmentation des Dégâts à courte-moyenne portée de 90 à 95 (+6%).

Augmentation des Dégâts à moyenne portée de 70 à 90 (+29%).

Augmentation des Dégâts minimum de 60 à 70 (+17%).

Diminution de la Portée des dégâts maximum de 30.7m à 12.7m (-59%).

Diminution de la Portée des dégâts courte-moyenne de 58.1m à 30.7m (-47%).

Diminution de la Portée des dégâts moyenne de 69.6m à 58.1m (-16%).

Augmentation du multiplicateur de dégâts à la tête et au cou de 1.7x à 2.2x.

Augmentation du multiplicateur de dégâts au ventre de 1x à 1.1x.

Armes de poing

COR-45

Kit de conversion XRK IP-V2 Correction d’une faille permettant d’équiper la Poignée arrière Akimbo.



Améliorations de combat

A.C.S.

L’équipement piraté ne demandera plus au joueur de le ramasser.

Killstreaks

Mosquito Drone

Les dégâts ne sont plus infligés au propriétaire du Killstreak près d’une explosion de drone.

Mortar Strike

Suppression du délai de 2 secondes avant le début du tir de mortier une fois la cible marquée.

Diminution du temps de trajet du mortier de 4s à 3s (-25%).

Diminution du délai entre les mortiers de 500-750ms à 250-500ms.

Augmentation du nombre de mortiers par vague de 4 à 6.

Diminution du temps entre les vagues de 3.25-4s à 2.25-2.75s.

Compte tenu de ces changements, le temps entre l’acquisition de la cible et le premier impact de mortier est réduit de moitié, passant de 6s à 3s. Bien que la durée globale d’une vague n’ait pas changé en raison de l’augmentation du nombre de mortiers et de la diminution du délai, il est désormais plus difficile d’échapper à un tir de mortier.

Missile Drone

Amélioration des trajectoires de vol sur plusieurs cartes pour éviter la vue obstruée de la zone de jeu.

Swarm

Les dégâts ne sont plus infligés au propriétaire du Killstreak près d’une explosion de drone.

DNA Bomb

Les joueurs dans les véhicules ne sont plus immunisés contre la mort.

Sources : Blog officiel de Call of Duty | Warzone et Modern Warfare 3