Patch note d’équilibrage Warzone et MW3 Saison 5 : Armes, accessoires…

La Saison 5 débute dans Warzone et Modern Warfare 3, et de nombreuses armes ont été équilibrées pour l’occasion. Découvrez tous les buffs et nerfs d’armes, accessoires et atouts.

Comme à chaque nouvelle saison, une avalanche de nouveauté s’abat sur les derniers opus Call of Duty. Alors que les patch notes de Warzone et Modern Warfare 3 font état de nouvelles armes, opérateurs et maps, la Saison 5 apporte aussi son lot d’équilibrages.

Sans plus attendre, découvrez les buffs et nerfs apportés à l’arsenal de Warzone et MW3, incluant les armes, accessoires, atouts et killstreaks.

Patch note d’équilibrage Warzone

Fusils d’assaut

MCW

Modificateur de dégâts au ventre augmenté de x1 à x1,1. Commentaire des développeurs : “Cela le place au même TTK que le torse et les bras, menant à des engagements à longue portée plus cohérents.”



SVA 545

Portée des dégâts maximum augmentée de 31,75m à 36,83m.

BAL-27

Portée des dégâts maximum augmentée de 21,59m à 26,67m.

Magnitude du recul horizontal diminuée, permettant une plus grande prévisibilité lors des tirs soutenus.

Magnitude globale du recul diminuée pour aider à l’efficacité à longue portée.

Déviation globale du recul diminuée, assurant un motif plus prévisible et plus facile à contrôler à distance.

MTZ-556

Portée des dégâts courte-moyenne augmentée de 50,8m à 60,96m.

M4 (MWII)

Dégâts minimum augmentés de 17 à 21.

Dégâts à courte-moyenne portée augmentés de 21 à 24.

Portée des dégâts maximum augmentée de 25,4m à 30,48m.

Fusils tactiques

BAS-B

Portée des dégâts maximum augmentée de 35,56m à 40,64m.

TAQ-V (MWII)

Modificateur de dégâts aux jambes augmenté de x0,85 à x0,9.

Mitraillettes

AMR9

Portée des dégâts maximum augmentée de 10,67m à 12,7m.

Portée des dégâts courte-moyenne augmentée de 17,78m à 21,59m.

FJX Horus

Portée des dégâts maximum diminuée de 10,16m à 8,63m.

Portée des dégâts courte-moyenne diminuée de 20,32m à 17,27m.

Portée des dégâts moyenne diminuée de 30,48m à 25,91m.

Délai sprint à tir augmenté de 93ms à 110ms.

Superi 46

Vitesse de déplacement diminuée de 5m/s à 4,9m/s.

Vitesse de déplacement accroupi diminuée de 2m/s à 1,9m/s.

Vitesse de sprint diminuée de 5,9m/s à 5,8m/s.

Vitesse de déplacement en ADS diminuée de 3,6m/s à 3,4m/s.

WSP-9

Modificateur de dégâts aux jambes diminué de x1 à x0,9.

Commentaire des développeurs : “La WSP-9 est une excellente option SMG à longue portée, mais nous voulions vous assurer que vous devez être plus précis avec vos tirs pour atteindre le TTK prévu.”

Minibak (MWII)

Dégâts minimum augmentés de 21 à 26.

Portée des dégâts maximum augmentée de 8,38m à 11,43m.

Portée des dégâts courte-moyenne augmentée de 19,05m à 21,59m.

Modificateur de dégâts au ventre augmenté de x1 à x1,1.

Modificateurs de dégâts aux bras et mains augmentés de x0,95 à x1,1.

PDSW 528 (MWII)

Dégâts minimum augmentés de 16 à 19.

Dégâts à courte-moyenne portée augmentés de 22 à 24.

VEL-46 (MWII)

Dégâts à courte-moyenne portée augmentés de 20 à 22.

Dégâts minimum augmentés de 15 à 16.

Modificateurs de dégâts aux bras et mains augmentés de x1 à x1,1.

Vaznev-9k (MWII)

Dégâts à moyenne portée augmentés de 25 à 27.

Dégâts minimum augmentés de 20 à 23.

Portée des dégâts maximum augmentée de 8,89m à 11,43m.

Mitrailleuses

Bruen MK9

Portée des dégâts maximum augmentée de 31,75m à 36,83m.

Holger 26

Modificateur de dégâts au ventre diminué de x1,1 à x1.

Commentaire des développeurs : “Le Holger 26 était un choix dominant à longue portée la saison dernière et bien que nous voulions le garder comme une option viable à longue portée, il était légèrement surperformant. Ce changement fait que vous devez être un peu plus précis pour obtenir le TTK prévu.”

Pulemyot 762

Portée des dégâts maximum augmentée de 27,94m à 34,29m.

Modificateurs de dégâts aux bras supérieur et inférieur augmentés de x1 à x1,1.

TAQ Eradicator

Dégâts minimum augmentés de 24 à 28.

Portée des dégâts maximum augmentée de 33,02m à 39,37m.

TAQ Evolvere

Modificateur de dégâts aux jambes augmenté de x1 à x1,07.

Patch note d’équilibrage Modern Warfare 3

Fusils d’assaut

BAL-27

Magnitude du recul horizontal diminuée, permettant une plus grande prévisibilité lors des tirs soutenus.

Magnitude globale du recul diminuée pour aider à l’efficacité à longue portée.

Déviation globale du recul diminuée, assurant un motif plus prévisible et plus facile à contrôler à distance.

Mitraillettes

Superi 46

Vitesse de déplacement diminuée de 5m/s à 4,9m/s (-2%).

Vitesse de déplacement accroupi diminuée de 2m/s à 1,9m/s (-5%).

Vitesse de sprint diminuée de 5,9m/s à 5,8m/s (-2%).

Vitesse de déplacement en ADS diminuée de 3,6m/s à 3,4m/s (-6%).

FJX Horus

Délai sprint à tir augmenté de 93ms à 110ms (+18%).

Portée des dégâts maximum diminuée de 13,7m à 11,4m (-17%).

Portée des dégâts courte-moyenne diminuée de 22,9m à 19m (-17%).

Portée des dégâts moyenne diminuée de 29,7m à 25,4m (-15%).

Portée des dégâts moyenne-longue diminuée de 36,6m à 30,5m (-17%).

Fusils à pompe

Reclaimer 18

Correction d’un problème causant des dégâts incohérents aux ennemis dans les deux types de tir.

Type de tir semi-auto Cadence de tir augmentée de 182rpm à 200rpm (+10%). Dispersion du tir au jugé augmentée de 12%.

Type de tir à pompe Dégâts maximum du tir au jugé augmentés de 80 à 220 (+175%). Portée des dégâts maximum du tir au jugé augmentée de 2m à 3m (+50%). Dégâts courte-moyenne du tir au jugé augmentés de 20 à 25 (+25%). Commentaire des développeurs : “En utilisant le type de tir à pompe, le Reclaimer 18 est maintenant capable de tuer les ennemis avec un seul tir dans sa portée de dégâts maximum, et les tueries en deux tirs sont désormais plus cohérentes.”



KV Broadside (MWII)

Kit de conversion JAK Jawbreaker : recul vertical diminué de 20%.

MX Guardian (MWII)

Suppression de la possibilité d’équiper l’accessoire canon GRV-Z Short Grip incompatible.

Mitrailleuses

Pulemyot 762

Multiplicateurs de dégâts aux bras supérieur et inférieur augmentés de x1 à x1,1.

Fusils tactiques

MTZ Interceptor

Portée des dégâts maximum diminuée de 30,5m à 22,9m (-25%).

Modificateurs de dégâts au ventre, bras supérieur, bras inférieur et mains diminués de x1 à x0,9.

EBR-14 (MWII)

Crosse SO-90 Factory : correction d’un problème empêchant les joueurs de se déplacer en visant.

Fusils de précision

XRK Stalker

Multiplicateurs de dégâts aux jambes supérieures, inférieures et pieds augmentés de x1 à x1,1.

Commentaire des développeurs : “Dans sa portée de dégâts maximum, le XRK Stalker est maintenant capable de tuer d’un seul tir, quel que soit l’emplacement de l’impact.”

Carrack .300 (MWII)

Portée des dégâts maximum augmentée de 12,7m à 17,8m (+40%).

Portée des dégâts courte-moyenne augmentée de 30,7m à 66m (+115%).

Suppression de la portée des dégâts moyenne.

Armes de poing

COR-45

Cadence de tir diminuée de 375rpm à 240rpm (-36%).

Gâchette XRK v6 Match Cadence de tir diminuée de 438rpm à 264rpm (-40%).

Gâchette XRK v21 Heavy Match Cadence de tir diminuée de 545rpm à 272rpm (-50%). Commentaire des développeurs : “Les accessoires de gâchette COR-45 étaient auparavant plus bénéfiques que prévu. En raison des inconvénients négligeables, les augmentations de cadence de tir sont généralement maintenues en dessous de 50%. Nous continuerons de surveiller les retours des joueurs pour d’éventuelles améliorations des armes de poing de base.”



TYR

Portée des dégâts maximum augmentée de 5,6m à 8,9m (+14%).

Portée des dégâts courte-moyenne augmentée de 11,4m à 15,2m (+33%).

GS Magna (MWII)

Suppression de la possibilité d’équiper l’optique JAK NRG-IV incompatible.

Corps à corps

Sledgehammer

Vitesse de déplacement diminuée de 22%.

Portée de la frappe lourde au corps à corps diminuée de 5,3m à 3,2m (-40%).

Atouts

Gilet d’ingénieur

Ajout d’un emplacement pour équipement létal.

Gilet d’assaut

Ajout d’un emplacement d’atout pour bottes.

Gilet de démolition

Ajout d’un deuxième emplacement d’atout pour équipement.

Gilet de communication CCT

Ajout d’un emplacement pour équipement tactique.

Gilet overkill

Ajout d’un emplacement pour amélioration de terrain.

Gilet de ninja

Ajout d’un emplacement d’atout pour gants.

Gilet d’assassin

Ajout d’un emplacement pour amélioration de terrain.

Gilet gunslinger

Ajout d’un équipement létal supplémentaire à l’emplacement équipé.

Gilet mission control

Ajout d’un emplacement d’atout pour bottes.

Gilet modulaire d’assaut

Ajout d’un deuxième emplacement d’atout pour équipement.

Gilet compression carrier

Ajout d’un emplacement pour équipement tactique.

Séries d’éliminations

Les points gagnés via les séries d’éliminations ne contribueront plus à l’obtention de la série d’éliminations suivante.

Bien que le modificateur de séries en chaîne soit maintenant désactivé, le modificateur de séries en boucle restera actif grâce aux retours positifs des joueurs.

M.G.B.

Avec la menace imminente d’une bombe ADN maintenant contenue, le M.G.B. fait son retour.

