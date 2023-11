Roadmap Warzone Saison 1 : Urzikstan, mobilité, nouveautés…

La Saison 1 de Call of Duty se précise, avec des nouvelles de l’intégration MW3, de la nouvelle map Urzikstan et bien plus encore !

Activision a enfin dévoilé la feuille de route de la tant attendue Saison 1 de Call of Duty: Warzone. Avec l’intégration de Modern Warfare 3, sa refonte de la mobilité, ses armes et bien plus encore, c’est un véritable vent nouveau qui va souffler sur le Battle Royale de la franchise.

Sans plus attendre, voici tout ce qui vous attend dans la Saison 1 de Warzone.

Roadmap de la Saison 1 de Warzone : Urzikstan

Activision

Nouvelle carte : Urzikstan

Elle arrive enfin ! Après des mois d’attente, les joueurs vont pouvoir plonger la tête la première dans Urzikstan dès le lancement de la Saison 1.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec ses 38 points d’intérêt, cette map promet aux joueurs des opportunités d’affrontement encore jamais vues, mais aussi le retour de configurations topographiques qui ont fait le succès du battle royale.

Activision

Modes de jeu Urzikstan

Modes disponible dès le lancement de la saison :

Battle Royale

Resurgence

Pillage

Modes disponibles plus tard dans la saison :

Lockdown

Slay Ride Resurgence

Ashika et Vondel sont là pour rester

Malgré l’introduction d’Urzikstan, cela ne signifie pas que les maps actuelles de Warzone sont vouées à disparaître.

Après les premières 48h de la Saison 1, ces deux maps iconiques seront à nouveau disponibles pour tous les joueurs.

Mise à niveau Modern Warfare 3

Le début de la Saison 1 de Warzone marquera un chamboulement total des possibilités offertes au joueur. En effet, le Battle Royale va se doter de nombreuses fonctionnalités de Modern Warfare 3, dont la mise à jour de mobilité avec le sprint tactique, le slide cancel et bien d’autres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mise à jour de la mobilité

Activision

Les fonctionnalités de déplacement suivantes seront disponibles dès le lancement de la Saison 1 :

Slide canceling

Tac-Stance

ADS pendant la glissade

Rechargement pendant la course

Bonus de mobilité en utilisant l’équipement tactique Stim

Mise à jour du gameplay

Voici les améliorations de gameplay annoncées pour la Saison 1 de Warzone :

Pistolet de secours : Ayez un pistolet dédié lors de la nage, de l’escalade d’échelles ou de corniches, quel que soit votre équipement.

Combat aquatique amélioré : En plus du pistolet dédié, des améliorations ont été apportées à la visibilité dans l’eau, rendant ainsi plus facile la détection des cibles, que vous soyez dans l’eau ou hors de l’eau.

Masque à gaz manuel : Vous pouvez désormais choisir manuellement quand équiper le Masque à Gaz. Lorsque vous regardez un Masque à Gaz au sol, les joueurs ont deux options : l’Équiper ou le Ranger. Équiper le Masque à Gaz débutera l’animation d’équipement sur le visage. Ranger le Masque à Gaz le placera dans le Sac à Dos pour une utilisation manuelle ultérieure. Ainsi, l’animation n’interrompra plus le jeu et, important, les joueurs n’entendront l’effet sonore de respiration lourde que lorsqu’ils sont dans le Gaz.

Grenade à gaz expérimentale : Cet équipement tactique de Gaz Lacrymogène inflige désormais des dégâts de gaz, et peut donc être contrée avec un Masque à Gaz équipé.

Emplacements de munitions dédiés : Des emplacements spécifiques dans le Sac à Dos sont réservés aux munitions, permettant un accès rapide et facile. Ces emplacements seront automatiquement remplis lorsque les Joueurs trouveront des munitions. Des munitions supplémentaires peuvent toujours être stockées dans les emplacements polyvalents du Sac à Dos.

Rareté du butin : Les armes, équipements, séries d’élimination et plus apparaîtront désormais avec une info-bulle codée par couleur pour indiquer la valeur et la rareté de l’objet, ainsi que si une arme provient d’un “Équipement Personnalisé”.

Ordinateur d’activation de contrat : Les joueurs activeront désormais les Contrats en interagissant avec des ordinateurs portables plus grands et plus facilement identifiables trouvés sur la carte.

Icônes de carte tactique mises à jour : L’ensemble de la Carte Tactique a été mis à jour pour mieux vous servir, avec une variété de nouvelles icônes facilement distinguables.

Points Rouges Classiques : La minimap classique sera présente dans Call of Duty: Warzone ; tirer avec des armes non-supprimées fait apparaître momentanément les Opérateurs comme un point rouge sur la minimap.

Points Rouges Classiques : La minimap classique sera présente dans Call of Duty: Warzone ; tirer avec des armes non-supprimées fait apparaître momentanément les Opérateurs comme un point rouge sur la minimap. Répartition du butin améliorée : Les joueurs remarqueront que la distribution et l’étalement du butin lors de l’ouverture d’une Boîte de Ravitaillement ou de l’élimination d’un ennemi ont été améliorés pour minimiser le chevauchement du butin et faciliter son identification.

Améliorations actuelles de QoL : Pour le nouveau Chapitre de Warzone, toutes les améliorations de qualité de vie qui ont été réalisées cette année seront toujours d’actualité

Nouveautés dans l’environnement

Activision

L’expérience de jeu Warzone s’étoffe, grâce à de nouveaux moyens d’intéragir avec l’environnement :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Train Prenez le contrôle du premier point d’intérêt mobile de l’histoire de Warzone. Choisissez sa direction, activez le frain au besoin, et profitez de la station d’achat, de la tour UAV ou encore du klaxon à bord.

Ziplines horizontales Si les ziplines permettaient déjà des mouvements verticaux très pratiques, la Saison 1 introduit le tyroliennes horizontales, donnant de nouvelles possibilités de déplacement en terrain difficile.

Nouveau véhicule : Coyote Ce bolide est disponible sur Urzikstan en mode Battle Royale et pillage. Avec son armure légère et ses capacités tout-terrain impressionnante, c’est un véhicle idéal pour traverser la map en un rien de temps. De plus, le véhicule est équipé d’une mitrailleuse intégrée.

Retour de contrats et événements Contrat Big Game Bounty : Activez ce contrat pour placer une prime sur le joueur qui a le plus d’élimination, et éliminez le pour obtenir un Advanced UAV Événement public Fly Buy : Plusieurs drones largues des stations d’achat additionnelles sur la map Mise à jour des strongholds : Les strongholds sont maintenant réservés à un événement public. Ils ne seront infiltrables que lorsque l’événement se déclenche.



Nouveaux atouts

Le système d’atout actuel de Warzone est conservé. néanmoins, plusieurs atouts de mobilité sont également activés par défaut pour ce nouveau chapitre de Warzone :

Tac Pads : Augmentation de la distance de glissade, ADS pendant la glissade, accélération de la transition entre les stances

Gants de commando : Permet le rechargement pendant la course

Gants Quick-Grip : Augmente la vitesse de changement d’arme

Bottes d’escalade : Augmente la vitesse d’escalade

Surarmement : Permet d’équiper deux armes principales

De plus, une sélection d’atouts exclusive à Warzone fait son retour et pourra être équipée avant de partir au combat :

Irradiated : Permet de se déplacer plus vite et subir moins de dégâts dans le gaz.

Tempered : Maintenant également disponible en tant qu’Atout Personnalisé, permet de remplir complètement les plaques d’armure avec deux plaques au lieu de trois.

Combat Scout: Les balles que vous tirez marquent brièvement un ennemi pour vous et votre escouade. Toucher l’ennemi de plus loin augmente la durée du marquage.

Resolute : Lorsque vous subissez des dégâts par des tirs, accorde un bonus de vitesse de déplacement.

Shrouded : Lâche une grenade fumigène lorsque vous êtes à terre.

Mountaineer : Réduit les dégâts de chute.

Stalker : Augmente la vitesse de déplacement en visée et en strafe.

Escapist : Augmente la vitesse en position accroupie, couchée et en étant à terre.

Primed : Précision et temps de visée améliorés en sautant.

Faculty : Retarde les explosifs déclenchés en sprintant, avertit de la présence d’équipements ennemis à proximité et réduit les bruits de combat.

Nouveau Gulag

Activision

Un tout nouveau Gulag arrive sur Warzone avec Urzikstan. Voici ses spécificités :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Corde d’escalade en overtime : À la place de l’ancien système d’overtime, une corde permettant l’exfiltration va maintenant se déployer au centre du Gulag. Attention, car un opérateur peut se faire tirer dessus – ou lui-même tirer – pendant qu’il grimpe à la corde.

Événements publics au Gulag : Plusieurs nouveaux events peuvent prendre place au Gulag : Go again : une chance supplémentaire au Gulag en cas de défaites Cash Grab : bonus d’argent au sol, et un pactole au milieu du gulag Locked & Loaded Weapons : Classe d’AMG et SMG avec armure complète

Gulag en vision nocturne (plus tard dans la Saison) : Les lumières du Gulag vont aprfois s’éteindre, obligeant les joueurs à combattre à l’aide de lunettes de visée nocturne.

Contenu additionnel : Saison 1 Rechargée

La Saison 1 Rechargée de Warzone sera disponible en début d’année 2024, apportant son lot de nouveautés :

Covert Exfil

Weapon Case

Nouvelle Champion’s Quest

Événement : Merry CODMAS (plus tard dans la Saison)

un nouvel event est d’ores et déjà prévu un peu plus tard dans la Saison. Ce dernier permettra de fêter la fin d’année comme il se doit, à grands coups de zombies de Noël.

5 nouvelles armes

Activision

5 nouveaux jouets arriveront dans Warzone et Modern Warfare 3 durant cette Saison 1 :

XRK Stalker (Fusil de précision, secteur A4 du Passe de combat)

RAM-7 (Fusil d’assaut, Secteur A7 du Passe de combat)

Stormender (Lanceur, Secteur A12 du Passe de combat)

HRM-9 (Mitraillette, Déblocage d’Arsenal) Disponible plus tard dans la Saison

TAQ Evolvere (Mitrailleuse) Disponible plus tard dans la Saison



9 nouveaux accessoires

Activision

JAK Purifier Accessoires canon Compatible avec MCW, MTZ-556, Holger 556, DG-56, SVA 545, RAM-7, MTZ-762, BAS-B, Sidewinder, Riveter

JAK Ettin Double Barrel Kit Kit Compatible avec mitraillette AMR9

JAK BRB Bouche Compatible avec de nombreux fusils d’assaut, mitraillettes, fusils de combat, fusils tactiques, fusils de précision

JAK Bullseye Lunette Compatibilité inconnue

JAK Glassless Optic Lunette Compatibilité inconnue

JAK Signal Burst Kit Compatible TYR

JAK Headhunter Carbine Conversion Kit Compatible Rival-9



BlackCell

Activision

BlackCell fait son retour, et promet de nombreuses récompenses alléchantes à tous les joueurs prêts à se l’offrir, ou qui ont préacheté Modern Warfare 3 Édition Vault.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nouveaux opérateurs

Activision

Trois nouveaux opérateurs seront déblocables via le Battle Pass de la Saison 1 : Nolan, Dokkaebi et Abolisher

Nouveautés dans la boutique

Comme l’on pouvait s’y attendre, la Saison 1 de Warzone et Modern Warfare 3 est l’occasion pour Activision de renflouer la boutique.

Parmi les éléments les plus notables, on trouve une floppée de skins de Noël, ou encore de Dune.

Défis et progression saisonnière

De nombreux contenus pourront être débloqués via des défis dans la Saison 1 de Warzone et MW3 :

Défis de la semaine : un nouveau set de défis arrive, avec des missions pour tous les jeux CoD

Défis de prestige : Après le rang 55, grimpez les rangs de Prestige avec un système tiré de Modern Warfare 2. A rang 56, 100 puis tous les 50 rangs, vous débloquerez de précieuses récompenses.

Source : Blog de Call of Duty