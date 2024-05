Tous les buffs et nerfs d’armes de Warzone et MW3 – Saison 3 Rechargée

La Saison 3 Rechargée de Warzone et Modern Warfare 3 est enfin là ! Découvrez le patch note d’équilibrage des armes, atouts et équipements des derniers opus de Call of Duty.

Une avalanche de nouveautés attend les joueurs de Call of Duty grâce à la Saison 3 Rechargée. Dans Warzone comme dans Modern Warfare 3, de nouvelles armes, agents, modes de jeu et bien plus encore sont disponibles dès maintenant.

De plus, la Saison 3 Rechargée apporte également une grosse mise à jour d’équilibrage. Voici la liste complète des buffs et nerfs d’armes, accessoires, atouts et équipements.

Sommaire

Équilibrage des armes dans Warzone

Activision

Fusils d’Assaut

BP50

Dispersion minimale du tir au jugé augmentée à 3 degrés/sec, contre 2,4 auparavant.

Dispersion maximale du tir au jugé augmentée à 7,2 degrés/sec, contre 6,7 auparavant.

Dispersion maximale du tir au jugé en mouvement augmentée à 5,2 degrés/sec, contre 4,7 auparavant.

SVA 545

Dispersion minimale du tir au jugé augmentée à 3,3 degrés/sec, contre 2,6 auparavant.

Dispersion maximale du tir au jugé augmentée à 7,8 degrés/sec, contre 7,3 auparavant.

Dispersion maximale du tir au jugé en mouvement augmentée à 5,8 degrés/sec, contre 5,3 auparavant.

RAM-7

Dégâts max réduits à 28, contre 32 auparavant.

Dégâts à courte-moyenne portée réduits à 26, contre 28 auparavant.

Portée des dégâts courte-moyenne réduite à 39,37 mètres, contre 43,18 auparavant.

Portée des dégâts moyenne réduite à 49,53 mètres, contre 53,34 auparavant.

Dispersion minimale du tir au jugé augmentée à 3 degrés/sec, contre 2,6 auparavant.

MTZ-556

Dispersion minimale du tir au jugé augmentée à 3,1 degrés/sec, contre 2,6 auparavant.

Dispersion maximale du tir au jugé augmentée à 7,4 degrés/sec, contre 7 auparavant.

Dispersion maximale du tir au jugé en mouvement augmentée à 5,4 degrés/sec, contre 5,3 auparavant.

HOLGER 556

Dispersion minimale du tir au jugé augmentée à 3,4 degrés/sec, contre 2,6 auparavant.

Dispersion maximale du tir au jugé augmentée à 7,8 degrés/sec, contre 7,5 auparavant.

Dispersion maximale du tir au jugé en mouvement augmentée à 5,8 degrés/sec, contre 5,5 auparavant.

MCW

Dégâts à moyenne portée augmentés à 24, contre 23 auparavant.

Dégâts min augmentés à 20, contre 18 auparavant.

Portée des dégâts max augmentée à 30,48 mètres, contre 26,67 auparavant.

Dispersion minimale du tir au jugé augmentée à 3,2 degrés/sec, contre 2,6 auparavant.

Dispersion maximale du tir au jugé en mouvement augmentée à 5,6 degrés/sec, contre 5,3 auparavant.

FR 5.56

Vitesse de déplacement en visée augmentée à 2,9 m/s, contre 2,7 m/s auparavant.

Vitesse des balles augmentée à 720 m/s, contre 680 m/s auparavant.

Modificateur de dégâts au torse et aux bras augmenté à 1,1x, contre 1x auparavant.

Canon FR Longbore de 600 mm Suppression du bonus de la dispersion minimale du tir au jugé. Réduction de la pénalité de dispersion du tir au jugé de 8 %. Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 20 %. Remplacement de la pénalité de balancement en visée par un bonus.

Canon FR 435 de 435 mm Suppression des pénalités de vitesse de mouvement. Suppression des pénalités et bonus de dispersion du tir au jugé. Augmentation du bonus de contrôle du recul de 5 %. Ajout d’un bonus de stabilité de tir. Suppression du bonus de vitesse des balles. Suppression de la pénalité de portée des dégâts. Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 2 %. Réduction de la pénalité de vitesse de mouvement en visée de 3 %. Suppression de la pénalité de balancement en visée.

Canon Minibore FR de 395 mm Remplacement de la pénalité de dispersion minimale du tir au jugé par un bonus. Ajout d’un bonus de vitesse de sprint à tir. Suppression de la pénalité de balancement en visée.

Crosse Sprinter FR Suppression du bonus de vitesse de sprint tactique. Ajout d’un bonus de vitesse de visée. Réduction de la pénalité de balancement en visée. Ajout d’un bonus de résistance au flinch.

Crosse Recon Pad Suppression du bonus de vitesse de mouvement accroupi. Ajout d’un bonus de vitesse de mouvement. Remplacement de la pénalité de dispersion du tir au jugé par un bonus. Ajout d’un bonus de vitesse de sprint à tir. Suppression du bonus de vitesse de visée.

Busc Anchor FR Suppression de la pénalité de vitesse de sprint tactique. Réduction de la pénalité de vitesse de sprint à tir de 3 %. Ajout d’un bonus de balancement en visée.

Busc TON-618 FR Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 18 %. Suppression du bonus de balancement en visée. Ajout d’un bonus de stabilité de tir.

Busc Giga FR Augmentation du bonus de vitesse de visée de 2 %. Suppression de la pénalité de vitesse de mouvement en visée. Ajout d’une pénalité de résistance au flinch.

Poignée Arrière RMT Augmentation du bonus de vitesse de visée de 2 %.

Chargeur de 45 cartouches Réduction des pénalités de vitesse de mouvement. Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 4 %.

Chargeur de 60 cartouches Réduction des pénalités de vitesse de mouvement. Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 7 %.



Commentaire des développeurs : “De nombreux accessoires du FR 5.56 ont été retravaillés pour augmenter leur attrait et la viabilité globale de l’arme.”

M13B (MWII)

Dégâts max augmentés à 24, contre 23 auparavant.

Modificateur de tir à la tête réduit à 1,4x, contre 1,5x auparavant.

Modificateur pour le haut du torse augmenté à 1,2x, contre 1,1x auparavant.

Modificateurs pour les bras et les mains augmentés à 1,2x, contre 1x auparavant.

TEMPUS RAZBORBACK (MWII)

Dégâts à courte-moyenne portée augmentés à 26, contre 22 auparavant.

Dégâts min augmentés à 22, contre 18 auparavant.

FR AVANCER (MWII)

Dégâts à courte-moyenne portée augmentés à 22, contre 20 auparavant.

Dégâts à moyenne portée augmentés à 20, contre 17 auparavant.

Dégâts min augmentés à 18, contre 16 auparavant.

Fusils de combat

SOA SUBVERTER

Dégâts min réduits à 25, contre 28 auparavant.

Portée des dégâts max réduite à 20,57 mètres, contre 22,86 auparavant.

MTZ-762

Temps de visée réduit à 260 ms, contre 280 ms auparavant.

Kit mitrailleuse JAK Thunder Réduction du bonus de temps de visée de 20 ms.



SO-14 (MWII)

Mode de tir : Automatique Délai sprint à tir réduit à 261 ms, contre 307 ms auparavant. Temps de visée réduit à 270 ms, contre 290 ms auparavant.



Mitraillettes

HRM-9

Dégâts max réduits à 28, au lieu de 31.

Dégâts à courte-moyenne portée réduits à 24, au lieu de 28.

Dégâts à moyenne portée réduits à 22, au lieu de 24.

Portée des dégâts max réduite à 10,41 mètres, au lieu de 11,3.

RAM-9

Augmentation du recul horizontal à 17,6 degrés/sec, au lieu de 16,9.

Augmentation du recul vertical à 44,4 degrés/sec, au lieu de 42,9.

RIVAL 9

Dégâts max augmentés à 26, au lieu de 25.

Portée des dégâts max réduite à 12,19 mètres, au lieu de 13,97.

Modificateurs pour le bas du bras et la main augmentés à 1,1x, au lieu de 1x.

Modificateur pour le ventre augmenté à 1,1x, au lieu de 1x.

WSP-9

Réduction du délai sprint à tir à 66 ms, au lieu de 110 ms.

STRIKER

Dégâts min augmentés à 28, au lieu de 23.

Portée des dégâts moyenne augmentée à 35,56 mètres, au lieu de 30,48.

Fusils à pompe

KV BROADSIDE

JAK Jawbreaker Suppression de la dispersion en visant.



RIVETER

Réduction de 10 % de la dispersion en visant

Munitions calibre .410 Augmentation de 10 % de la dispersion en visant



Mitrailleuses

DG-58 LSW

Modificateur pour le torse augmenté à 1,1x, au lieu de 1x.

Modificateurs pour les bras et les mains augmentés à 1,1x, au lieu de 1x.

Modificateur pour le ventre augmenté à 1,1x, au lieu de 1x.

BRUEN MK9

Dégâts max réduits à 26, au lieu de 28.

Modificateurs pour les jambes réduits à 1x, au lieu de 1,05x.

Modificateur pour le ventre réduit à 1x, au lieu de 1,1x.

TAQ ERADICATOR

Réduction du délai sprint à tir à 189 ms, au lieu de 252 ms.

Réduction du temps de visée à 330 ms, au lieu de 340 ms.

Fusils de précision

XRK STALKER

Réduction de la vitesse des balles à 790 m/s, au lieu de 860 m/s.

KATT-AMR

Réduction de la vitesse des balles à 620 m/s, au lieu de 660 m/s.

MORS

Augmentation du temps de visée à 580 ms, au lieu de 560 ms.

Réduction de la vitesse des balles à 900 m/s, au lieu de 960 m/s.

Munitions Slug HVP Anti-Matériel Augmentation de la pénalité de vitesse des balles à 20 %, au lieu de 15 %.



Pistolets

COR-45

Augmentation de la vitesse de déplacement à 5,4 m/s, au lieu de 5,2 m/s.

RENETTI

Augmentation de la vitesse de déplacement à 5,4 m/s, au lieu de 5,2 m/s.

TYR

Augmentation de la vitesse de déplacement à 5,3 m/s, au lieu de 5,1 m/s.

WSP STINGER

Modificateur pour le haut du torse augmenté à 1,1x, au lieu de 1x.

Augmentation de la vitesse de déplacement à 5,9 m/s, au lieu de 5,7 m/s.

P890 (MWII)

Augmentation de la vitesse de déplacement à 5,3 m/s, au lieu de 5,2 m/s.

.50 GS (MWII)

Augmentation de la vitesse de sprint à 5,8 m/s, au lieu de 5,7 m/s.

X12 (MWII)

Augmentation de la vitesse de déplacement à 5,4 m/s, au lieu de 5,2m/s.

Augmentation de la vitesse de sprint à 6,1 m/s, au lieu de 6 m/s.

9MM DAEMON (MWII)

Augmentation de la vitesse de déplacement à 5,4 m/s, au lieu de 5,2 m/s.

Poignée Arrière Akimbo 9mm Daemon Dégâts max augmentés à 24, au lieu de 22. Dégâts à courte-moyenne portée augmentés à 22, au lieu de 21. Dégâts à moyenne portée augmentés à 20, au lieu de 18. Dégâts min augmentés à 18, au lieu de 16. Portée des dégâts max augmentée à 10,36 mètres, au lieu de 5,64. Portée des dégâts courte-moyenne augmentée à 18,28 mètres, au lieu de 12,34. Portée des dégâts moyenne augmentée à 33,52 mètres, au lieu de 18,58. Suppression de la pénalité de 10 % sur la vitesse de déplacement. Réduction de la dispersion minimale en tir au jugé à 1,7 degrés/sec, au lieu de 2,4. Réduction de la dispersion maximale en tir au jugé à 5 degrés/sec, au lieu de 5,5.



Équilibrage des armes, accessoires, atouts et équipements dans Modern Warfare 3

Activison

Fusils d’Assaut

BP50

Augmentation de la dispersion minimale du tir au jugé de 2,4 degrés/sec à 3 degrés/sec (+25%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé de 6,7 degrés/sec à 7,2 degrés/sec (+7%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé en mouvement de 4,7 degrés/sec à 5,2 degrés/sec (+11%).

SVA 545

Augmentation de la dispersion minimale du tir au jugé de 2,6 degrés/sec à 3,3 degrés/sec (+27%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé de 7,3 degrés/sec à 7,8 degrés/sec (+7%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé en mouvement de 5,3 degrés/sec à 5,8 degrés/sec (+9%).

RAM-7

Augmentation de la dispersion minimale du tir au jugé de 2,6 degrés/sec à 3 degrés/sec (+15%).

MTZ-556

Augmentation de la dispersion minimale du tir au jugé de 2,6 degrés/sec à 3,1 degrés/sec (+19%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé de 7 degrés/sec à 7,4 degrés/sec (+6%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé en mouvement de 5,3 degrés/sec à 5,4 degrés/sec (+2%).

Holger 556

Augmentation de la dispersion minimale du tir au jugé de 2,6 degrés/sec à 3,4 degrés/sec (+31%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé de 7,5 degrés/sec à 7,8 degrés/sec (+4%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé en mouvement de 5,5 degrés/sec à 5,8 degrés/sec (+5%).

MCW

Augmentation de la dispersion minimale du tir au jugé de 2,6 degrés/sec à 3,2 degrés/sec (+23%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé en mouvement de 5,3 degrés/sec à 5,6 degrés/sec (+6%).

DG-56

Augmentation de la dispersion minimale du tir au jugé de 2,4 degrés/sec à 2,8 degrés/sec (+17%).

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé en mouvement de 3,3 degrés/sec à 5 degrés/sec (+52%).

Ajout d’une portée de dégâts moyenne, de 29 dégâts, jusqu’à 38,1m.

Réduction des dégâts min de 29 à 25 (-14%).

FR 5.56

Réduction du délai sprint à tir de 231ms à 216ms (-6%).

Réduction du temps de visée de 260ms à 250ms (-4%).

Augmentation de la vitesse de déplacement en visée de 2,7m/s à 2,9m/s (+7%).

Augmentation de la vitesse des balles de 680m/s à 720m/s (+6%).

Canon Longbore FR de 600mm Suppression du bonus de la dispersion minimale du tir au jugé. Réduction de la pénalité de dispersion du tir au jugé de 8%. Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 20%. Remplacement de la pénalité de balancement en visée par un bonus.

Canon FR 435 de 435mm Suppression des pénalités de vitesse de mouvement. Suppression des pénalités et bonus de dispersion du tir au jugé. Augmentation du bonus de contrôle du recul de 5%. Ajout d’un bonus de stabilité de tir. Suppression du bonus de vitesse des balles. Suppression de la pénalité de portée des dégâts. Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 2%. Réduction de la pénalité de vitesse de mouvement en visée de 3%. Suppression de la pénalité de balancement en visée.

Canon Minibore FR de 395mm Remplacement de la pénalité de dispersion minimale du tir au jugé par un bonus. Ajout d’un bonus de vitesse de sprint à tir. Suppression de la pénalité de balancement en visée.

Crosse Sprinter FR Suppression du bonus de vitesse de sprint tactique. Ajout d’un bonus de vitesse de visée. Réduction de la pénalité de balancement en visée. Ajout d’un bonus de résistance au fléchissement.

Crosse Pad Recon Suppression du bonus de vitesse de mouvement accroupi. Ajout d’un bonus de vitesse de mouvement. Remplacement de la pénalité de dispersion du tir au jugé par un bonus. Ajout d’un bonus de vitesse de sprint à tir. Suppression du bonus de vitesse de visée.

Busc Anchor FR Suppression de la pénalité de vitesse de sprint tactique. Réduction de la pénalité de vitesse de sprint à tir de 3%. Ajout d’un bonus de balancement en visée.

Busc TON-618 FR Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 18%. Suppression du bonus de balancement en visée. Ajout d’un bonus de stabilité de tir.

Busc Giga FR Augmentation du bonus de vitesse de visée de 2%. Suppression de la pénalité de vitesse de mouvement en visée. Ajout d’une pénalité de résistance au fléchissement.

Poignée Arrière RMT Augmentation du bonus de vitesse de visée de 2%.

Chargeur de 45 cartouches Réduction des pénalités de vitesse de mouvement. Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 4%.

Chargeur de 60 cartouches Réduction des pénalités de vitesse de mouvement. Réduction de la pénalité de vitesse de visée de 7%.



Commentaire des développeurs : “De nombreux accessoires du FR 5.56 ont été retravaillés pour augmenter leur attrait et la viabilité globale de l’arme.”

Fusils de combat

SOA Subverter

Ajout d’une portée des dégâts courte-moyenne, 33 dégâts jusqu’à 38,1 m.

Réduction des dégâts min de 33 à 26 (-21%).

“Le SOA Subverter nécessite maintenant 6 coups pour tuer dans la portée des dégâts min.”

MTZ-762

Réduction du temps de visée de 280ms à 260ms (-7%).

Kit mitrailleuse JAK Thunder Réduction du bonus de temps de visée de 20ms.



FTAC Recon (MWII)

Mode de tir : Semi-automatique Augmentation des dégâts min de 45 à 50 (+11%). “Dans sa portée de dégâts max, le FTAC Recon garantit maintenant un kill en 3 coups, ou 2 coups à la tête.”

Mode de tir : Automatique Augmentation des multiplicateurs de dégâts pour le torse, les bras et les mains de 1x à 1.1x (+10%). “Dans sa portée des dégâts courte-moyenne, le FTAC Recon (automatique) tue en 3 coups avec 1 dans la tête et 2 dans le torse supérieur.”



SO-14 (MWII)

Mode de tir : Semi-automatique Augmentation des dégâts max de 46 à 50 (+9%). Augmentation des dégâts à courte-moyenne portée de 35 à 46 (+31%). Augmentation des dégâts à moyenne portée de 32 à 40 (+25%). Augmentation des dégâts min de 30 à 38 (+27%). “Dans sa portée de dégâts max, le SO-14 tue maintenant systématiquement en 3 coups.”

Mode de tir : Automatique Réduction du délai sprint à tir de 307ms à 261ms (-15%). Réduction du temps de visée de 290ms à 270ms (-7%). Réduction des multiplicateurs de dégâts pour le torse, les bras, les mains, les jambes et les pieds de 0.8x à 0.74x (-8%).



Mitraillettes

RAM-9

Augmentation du recul horizontal de 16,9 degrés/sec à 17,6 degrés/sec (+4%).

Augmentation du recul vertical de 42,9 degrés/sec à 44,4 degrés/sec (+3%).

Réduction de la portée des dégâts max de 12,7m à 11,2m (-12%).

AMR9

Augmentation des dégâts à courte-moyenne portée de 25 à 29 (+16%).

Augmentation des dégâts à moyenne portée de 23 à 24 (+4%).

Augmentation des dégâts min de 21 à 22 (+5%).

Augmentation des multiplicateurs de dégâts pour le bas des bras et les mains de 1x à 1.1x (+10%).

HRM-9

Augmentation de la portée des dégâts moyenne de 30,5m à 33m (+8%).

WSP-9

Réduction du délai sprint à tir de 110ms à 66ms (-40%).

WSP Swarm

Réduction de la portée des dégâts max de 6,9m à 5,6m (-19%).

Fusils à Pompe

KV Broadside

JAK Jawbreaker Suppression de la dispersion en visée. Réduction de la pénalité de dispersion du tir au jugé de 100% à 30%. Les accessoires de bouche peuvent désormais être équipés.



Riveter

Réduction de la dispersion en visée de 10%.

“La réduction de dispersion en visée permet un kill plus constant en 3 coups à moyenne portée.”

Munitions Calibre .410 Augmentation de la dispersion en visée de 10%. Augmentation des dégâts max de 33 à 37 (+12%). Augmentation des dégâts à courte-moyenne portée de 26 à 33 (+27%). Augmentation des dégâts à moyenne portée de 21 à 27 (+29%). Augmentation des dégâts min de 19 à 25 (+32%). “Avec les munitions Ball, le Riveter est considérablement plus performant dans sa portée de kill en 3 coups.”



Mitrailleuses

DG-58 LSW

Réduction du recul horizontal de 7,28 degrés/sec à 6,35 degrés/sec (-13%).

Réduction du recul vertical de 52,65 degrés/sec à 47,89 degrés/sec (-9%).

Augmentation des dégâts min de 33 à 35 (+6%).

Augmentation des multiplicateurs de dégâts pour le torse, les bras, et les mains de 1x à 1.1x (+10%).

Avec le DG-58 LSW, un kill en 4 coups est désormais possible si 2 tirs atteignent le torse.

TAQ Eradicator

Réduction du délai sprint à tir de 252 ms à 210 ms (-17%).

Réduction du temps de visée de 340 ms à 330 ms (-3%).

Holger 26

Augmentation du multiplicateur de dégâts au cou de 1,1x à 1,2x (+9%).

Fusils tactiques

MTZ Interceptor

Réduction de la portée des dégâts max de 38,1 m à 30,5 m (-20%).

Fusils de précision

MORS

Augmentation du temps de visée de 560 ms à 580 ms (+4%).

Réduction des multiplicateurs de dégâts pour les jambes inférieures et les pieds de 1x à 0,95x (-5%).

Munitions Slug Anti-Matériel HVP Augmentation de la pénalité de vitesse des balles de 15% à 20%. “Avec les munitions Slug Anti-Matériel HVP équipées, le MORS ne peut plus tuer d’un coup dans le bas des jambes ou aux pieds.”



Pistolets

COR-45

Augmentation de la vitesse de déplacement de 5,2 m/s à 5,4 m/s (+4%).

Renetti

Augmentation de la vitesse de déplacement de 5,2 m/s à 5,4 m/s (+4%).

TYR

Augmentation de la vitesse de déplacement de 5,1 m/s à 5,3 m/s (+4%).

WSP Stinger

Augmentation de la vitesse de déplacement de 5,7 m/s à 5,9 m/s (+4%).

P890 (MWII)

Augmentation de la vitesse de déplacement de 5,2 m/s à 5,3 m/s (+2%).

.50 GS (MWII)

Augmentation de la vitesse de sprint de 5,7 m/s à 5,8 m/s (+2%).

X12 (MWII)

Augmentation de la vitesse de déplacement de 5,2 m/s à 5,4 m/s (+4%).

Augmentation de la vitesse de sprint de 6 m/s à 6,1 m/s (+2%).

Basilisk (MWII)

Augmentation de la vitesse de déplacement de 5,1 m/s à 5,3 m/s (+4%).

FTAC Siege (MWII)

Augmentation de la vitesse de déplacement de 5,1 m/s à 5,3 m/s (+4%).

GS Magna (MWII)

Augmentation de la vitesse de sprint de 5,7 m/s à 5,8 m/s (+2%).

9mm Daemon (MWII)

Augmentation de la vitesse de déplacement de 5,3 m/s à 5,5 m/s (+4%).

Poignée Arrière Akimbo 9mm Daemon Suppression de la pénalité de vitesse de déplacement de 10%. Réduction de la dispersion minimale du tir au jugé de 2,4 degrés/sec à 1,7 degrés/sec (-29%). Réduction de la dispersion maximale du tir au jugé de 5,5 degrés/sec à 5 degrés/sec (-9%). Suppression de la pénalité de 26% sur les dégâts. Augmentation des multiplicateurs de dégâts pour le ventre, les bras et les mains de 1,1x à 1,3 (+18%).



Corps à corps

Gladiator

Réduction de la portée de l’attaque en position debout à 1,3 m, équivalente à celle du Couteau de combat.

Atouts

Bottes d’Escalade

Suppression de cet atout et application de ses effets à tous les joueurs par défaut. Augmentation de la vitesse d’escalade et de franchissement. Réduction des dégâts de chute.



Bottes Tout-Terrain

Ajout d’un nouvel atout dans la catégorie des bottes, remplaçant les Bottes d’Escalade. Augmentation significative de la vitesse de déplacement. Désactive le Sprint Tactique.



Baskets de Course

Amélioration du temps de sprint à tir lors de l’utilisation du Sprint Tactique de 25%.

Bottes de Stalker

Augmentation de la vitesse de strafe maintenant omnidirectionnelle, au lieu de latérale.

Ajout d’un bonus de fluidité de marche, réduisant le rebond du réticule en visée.

Gants Commando

Amélioration de la vitesse de sprint à tir de 10%.

Ajout de la capacité à annuler un rechargement en utilisant le Sprint Tactique.

Gants d’Assaut

Amélioration de la dispersion du tir au jugé en mouvement de 15%.

Équipement

Grenade EMD (Tactique)

Les dispositifs de traçage sont désormais détruits par les effets EMP et DDoS ennemis.

Réduction de la durée des dispositifs de traçage de 30 s à 20 s (-33%).

Améliorations de Terrain

Système Trophée

Réduction du nombre total de tirs de 3 à 2.

Source : Blog de Call of Duty, section Warzone et MW3.