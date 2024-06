Comment regarder le reveal de Black Ops 6 au Xbox Games Showcase 2024 : Date et heure

Le Xbox Games Showcase 2024 sera suivi de la grande révélation de Call of Duty: Black Ops 6. Voici donc comment regarder le Xbox Games Showcase 2024, y compris le live de BO6.

Microsoft s’apprête à organiser un événement très attendu, le Xbox Games Showcase, qui proposera des avant-premières et des annonces spéciales concernant sa gamme de jeux.

Le Xbox Games Showcase 2024 comprendra également un événement Call of Duty Direct dédié à Black Ops 6. Cet événement aura lieu en juin, alors voici comment vous pouvez regarder l’édition 2024 du Xbox Games Showcase suivi d’une plongée en profondeur dans BO6.

Sommaire

Le Xbox Games Showcase 2024 et le Call of Duty: Black Ops 6 Direct seront diffusés le 9 juin à 19h00 sur les chaînes YouTube, Facebook et Twitch officielles de Xbox.

Le Call of Duty Direct commencera immédiatement après la diffusion du Xbox Games Showcase.

Pour regarder l’événement Xbox Games Showcase, vous devrez vous rendre sur la chaîne YouTube, Facebook ou Twitch de Xbox dès que le live commencera le 9 juin à 19h00.

Cet événement suivra les traces du précédent Games Showcase, offrant aux fans un aperçu des bandes-annonces et des annonces pour les jeux de la gamme Xbox, y compris Activision Blizzard pour la première fois depuis l’achat de l’éditeur par Microsoft.

Xbox Games Showcase 2024 : Événement BO6 Direct

L’événement Xbox Games Showcase 2024 sera suivi d’un événement Call of Duty Direct comprenant la révélation et une “plongée spéciale” dans Black Ops 6. Le logo et le nom de ce prochain jeu Call of Duty ont déjà été révélés le 23 mai.

Avant la révélation mondiale de BO6, de nouveaux teasers ont envahi Warzone en préparation de l’événement. Le 3 juin, Xbox a annoncé qu’un récapitulatif individuel de l’événement CoD Black Ops 6 sera mis en ligne après la fin de l’événement sur le Xbox Wire, le site officiel pour les nouvelles concernant la marque de jeux de Microsoft.

Les fans de Call of Duty peuvent s’attendre à d’autres teasers de Black Ops 6 avant l’événement, avec notamment des easter eggs dans MW3 et Warzone, ainsi que des fuites présentant les armes et les atouts qui pourraient faire leur entrée dans ce nouvel opus qui sera disponible sur le Xbox Game Pass dès son lancement.