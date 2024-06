Le contenu de MW3 sera-t-il transféré sur Black Ops 6 et Warzone ? Skins, armes et autres

Black Ops 6 marque une nouvelle ère pour le multijoueur et Warzone, mais pourrez-vous accéder à vos skins, armes et camouflages de MW3 et MW2 ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le partage de contenu entre les jeux actuels et BO6.

Black Ops 6 arrive le 25 octobre, marquant le retour de la populaire série de Treyarch et le début du prochain chapitre de Call of Duty.

MW3 de 2023 a marqué la franchise avec une fonctionnalité de transfert de contenu permettant aux joueurs d’utiliser leurs anciens skins et armes dans le nouveau jeu et Warzone, mais en sera-t-il de même cette année ?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Le contenu de MW3 sera-t-il transféré sur Black Ops 6 ?

Non, les skins et armes de Modern Warfare 3 ne seront pas disponibles dans Black Ops 6. Alors que MW3 était en grande partie une extension de MW2, BO6 est une expérience multijoueur entièrement nouvelle. La gamme d’armes, d’opérateurs et de camouflages ne sera donc pas transférée.

Le nouveau jeu de Treyarch se déroule pendant la guerre du Golfe et propose des mouvements totalement revisités, le multijoueur introduira donc une toute nouvelle série d’armes déblocables, conçues en fonction de cette époque, plutôt que d’essayer d’équilibrer trois ensembles d’armes de jeux complètement différents.

Cela signifie que les skins d’opérateurs ou les plans d’armes que vous avez achetés au cours des deux dernières années ne figureront pas dans BO6, mais vous pourrez toujours les utiliser si vous retournez dans le multijoueur de MW3.

Activision Les skins de crossover comme les opérateurs de The Boys ou Dune ne seront pas disponibles dans BO6.

Le contenu de MW3 sera-t-il présent dans Warzone après le lancement de BO6 ?

Oui, toutes vos armes et skins de MW3 et MW2 seront transférés dans Warzone, même après le lancement de Black Ops 6 et son intégration au Battle Royale. Bien que le multijoueur soit une expérience entièrement nouvelle, Treyarch a confirmé que Warzone comprendra du contenu des trois jeux à la fois.

Les éléments suivants des deux derniers opus seront tous transférés dans la nouvelle version de Warzone :

Armes

Opérateurs

Skins

Camouflages

Cartes de visite

Emblèmes

Autocollants d’armes

Porte-bonheurs

Avec cela en tête, Warzone proposera une vaste sélection d’armes, avec notamment le Kastov 762 et le Lachmann Sub de MW2, ou encore le MCW et le Kar98k de MW3, ainsi que toutes les nouvelles options ajoutées sur Black Ops 6.

Ainsi, bien que les achats effectués dans MW2 et MW3 ne soient pas transférés dans le mode multijoueur, ils ne seront pas complètement perdus puisque les plans et les skins d’opérateurs pourront toujours être équipés dans le Battle Royale.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le transfert de vos armes, skins et camouflages de MW3 vers Black Ops 6 et Warzone. Les développeurs ont promis une explication complète de cette transition dans un futur proche. Nous mettrons donc à jour cet article dès que nous en saurons plus.