Black Ops 6 devrait enfin corriger une fonctionnalité détestée par les joueurs

Un leaker de Call of Duty a affirmé que l’une des fonctionnalités les plus détestées et controversées du jeu sera corrigée dans Black Ops 6, répondant enfin aux plaintes massives des joueurs de ces dernières années.

CoD a subi d’énormes changements ces dernières années, que ce soit au niveau du gameplay, de la croissance massive du jeu sur Twitch et YouTube grâce à Warzone, ou même de la scène esport en constante évolution pour cette franchise FPS.

Cependant, avec les deux derniers jeux, Modern Warfare 2 et 3 respectivement, il y a une fonctionnalité que les joueurs ont unanimement détestée : l’interface utilisateur (UI).

Même pour ceux qui jouent régulièrement, les menus peuvent être difficiles à naviguer, surtout si vous voulez passer de Warzone au multijoueur. Cela a laissé les joueurs perplexes et frustrés, à la fois en essayant de se repérer dans les menus et en se demandant pourquoi les développeurs ont mis en place une telle interface.

Mais cela devrait enfin changer. Selon le leaker fiable de COD, BobNetworkUK, a suggéré que l’interface utilisateur pourrait changer pour Black Ops 6, les joueurs espérant un retour à la simplicité. Beaucoup dans les réponses ont célébré ce changement potentiel, qualifiant le design actuel de “tellement mauvais” et l’un d’eux admettant même qu’il lui a fallu deux ans pour trouver certaines choses, comme changer les skins des véhicules.

Dans un autre tweet, Bob a admis qu’il ne connaît pas l’ampleur complète du changement, mais il a “de grands espoirs” sur le fait que Treyarch apportera ce que les joueurs veulent.

Bien que nous ne savons pas combien de modifications le développeur pourrait apporter à l’UI du jeu, surtout que tout se trouve dans l’application Call of Duty HQ. Cela signifierait alors qu’il faudrait un changement complet de la mise en page de l’application plutôt que juste du jeu individuel.

Quoi qu’il en soit, les joueurs espèrent simplement que les développeurs trouveront un moyen de rendre les menus plus simples et plus intuitifs à l’avenir.

