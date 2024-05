Demon Slayer Saison 4 Épisode 2 : date de sortie, aperçu et spoilers

Demon Slayer a enfin lancé sa saison 4, dans un premier épisode palpitant. Mais quand sortira l’épisode 2 ? Date et heure de sortie, aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait.

Il s’est fait attendre, mais ça valait le coup : le premier épisode de la saison 4 de Demon Slayer était riche en rebondissements, démarrant dès le départ par un aperçu d’un des meilleurs arcs. Mais l’adaptation du manga de Koyoharu Gotoge par le studio ufotable n’en a pas fini avec les fans.

Le nouvel arc de l’Entraînement des Piliers permettra d’explorer davantage la personnalité et le passé de ces Pourfendeurs hors du commun. Et le prochain à se dévoiler davantage au public sera Giyû Tomioka. Date et heure de sortie, premier aperçu et spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 2 de la saison 4 de Demon Slayer.

L’épisode 2 de la saison 4 de Demon Slayer sortira le dimanche 19 mai 2024 sur Crunchyroll.

Si le premier épisode était diffusé à partir de 20h45, ce deuxième volet sera quant à lui disponible dès 19h45 sur la plateforme de streaming.

Aperçu et spoilers de l’épisode 2 de la saison 4 de Demon Slayer

Comme son titre l’indique, l’épisode 2 ou “La douleur de Tomioka Giyû, pilier de l’eau“, se penchera davantage sur le passé difficile de Giyû.

Koyoharu Gotoge SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Sur le site officiel, qui a partagé cette image inédite de Tanjiro Kamado dans l’épisode 2, on en apprend un peu plus sur la suite de l’intrigue. Après avoir reçu une lettre du chef de l’Armée des Pourfendeurs, le seigneur Ubuyashiki, Tanjiro harcèlera Giyû. Car le Pourfendeur s’est isolé et refuse de se considérer comme un pilier, causant de l’inquiétude chez Ubuyashiki, malheureusement trop malade pour aller le voir en personne.

À force d’insister, Tanjiro obtiendra des aveux déchirants de la part de son aîné : non seulement Giyû ne se sent pas digne d’être un pilier, mais il refuse de se voir comme un Pourfendeur à part entière. Le combattant expliquera au héros de Demon Slayer avoir fait son apprentissage au côté d’un autre élève, un garçon aux cheveux orange nommé Sabito, rappelant le fantôme que Tanjiro voyait lorsqu’il apprenait lui-même la technique du Souffle chez Urokodaki Sakonji.

Lors de l’examen du mont des Glycines, Sabito s’est montré exemplaire, protégeant presque tous les candidats. Malheureusement, le jeune homme ne survivra pas. Quant à Giyû, assommé dès le premier jour, il se réveillera uniquement à la fin pour découvrir la tragique réalité. Resté inconscient durant toute l’épreuve, il aura beaucoup de mal à accepter son admission dans l’Armée des Pourfendeurs.

Encore une fois, Tanjiro devra faire preuve d’empathie et trouver les bons mots pour aider un camarade. D’autant plus que les compétences de Giyû seront nécessaires pour la bataille finale qui se profile à l’horizon dans Demon Slayer.