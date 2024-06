La saison 2 de Tower of God a enfin une date de sortie

tower of god 2 animation partners/crunchyroll

La saison 2 de Tower of God arrive en juillet, et on sait désormais exactement quand les spectateurs pourront retrouver l’anime.

Crunchyroll a annoncé la sortie officielle de la saison 2 de Tower of God. La nouvelle est bienvenue, car si les avant-premières de l’Anime Expo 2024 étaient déjà prévues pour le 6 juillet, aucune date n’avait été confirmée pour la diffusion officielle. On sait à présent que l’anime reviendra le 7 juillet sur la plateforme de streaming.

Cette nouvelle saison offrira un changement de rythme par rapport à la première, notamment parce qu’elle aura un protagoniste différent. Nous suivrons en effet Ja Wangnan au lieu de Bam. L’objectif de ce nouveau héros reste cependant le même : gravir les étages de la Tour pour la conquérir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement pour Ja Wangnan, son épopée bute sur un obstacle de taille : il ne parvient jamais à dépasser le 20e étage. C’est lors d’une de ses énièmes tentatives qu’il croise la route du mystérieux Viole, qu’il décide d’enrôler dans son équipe de réguliers, une joyeuse bande de personnages habitués à l’escalade de la tour.

La saison 2 commencera plus de quatre ans après la fin des événements de la première. Cette longue attente a été causée par de nombreuses complications pour la production de l’anime, dont le Covid ainsi qu’un changement de studio.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il faudra donc également compter sur un léger changement esthétique pour l’anime, que les fans ont remarqué dès les premières bandes-annonce. Mais il semble toutefois que l’atmosphère de Tower of God reste la même, même pour ce second chapitre.

À ce stade, le nombre d’épisodes pour la saison 2 de l’anime n’a pas encore été révélé, mais on peut raisonnablement s’attendre à 13 épisodes, comme pour la saison 1. L’arc adapté du manhwa du même nom comporte en effet quatre parties, chacune offrant suffisamment de matière à explorer en animation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tower of God rejoint une saison d’été bien remplie, entre Oshi No Ko et sa saison 2, le film My Hero Academia : You’re Next ou encore Blue Lock : Episode Nagi, tous attendus pour fin juin ou début juillet.

Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter la liste des animes qui sortent ce mois-ci en streaming.