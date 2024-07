Tower of God Saison 2 : Le calendrier de sortie des épisodes

La Tour va revenir tourmenter candidats et spectateurs : pour ne rien rater de la saison 2 de Tower of God, voici le calendrier de sortie des épisodes.

Tower of God avait marqué les esprits à sa sortie, pour son adaptation non pas d’un habituel manga, mais d’un manhwa, ces bandes dessinées coréennes qui explosent sous forme de webtoon sur Internet. Entraînant ses spectateurs dans l’univers sombre et compétitif inventé par SIU, la série nous avait alors présenté le jeune Bam et son voeu simple mais absolu : rester au côté de Rachel.

Et si la saison 1 finissait mal pour le jeune héros, la saison 2 se tournera quant à elle vers d’autres personnages. Car quand on escalade la Tour, on ne le fait jamais seul : la bataille royale exige sacrifices et compétition acharnée. Les spectateurs vont ainsi découvrir Ja Wangnan et son groupe de réguliers, qui stagnent au 20e étage malgré leur persévérance. Jusqu’à l’apparition du mystérieux Viole – qui rappellera sans aucun doute quelque chose aux fans…

Quand sort le premier épisode de la saison 2 de Tower of God ?

Le premier épisode de la saison 2 de Tower of God sortira le 7 juillet 2024 sur Crunchyroll.

À ce stade, la plateforme de streaming n’a pas encore communiqué l’heure de diffusion des épisodes de Tower of God dans son planning officiel : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.

Retrouvez ci-dessous le calendrier connu à ce jour des épisodes de la saison 2 de Tower of God :

Épisode 1 : 7 juillet 2024

Épisode 2 : 14 juillet 2024

Épisode 3 : 21 juillet 2024

Épisode 4 : 28 juillet 2024

Le nombre d’épisodes de cette nouvelle saison n’a pas encore été officiellement annoncé, mais on peut s’attendre à 13 volets, si la série décide de coller au nombre de la saison 1.

Le site Crunchyroll présente la saison 2 avec ce résumé : “Ja Wangnan n’arrive pas à passer le 20e étage. Pourtant, même après avoir échoué à plusieurs reprises, il refuse d’abandonner. Au cours de son périple, il rencontre un personnage mystérieux et puissant nommé Viole. Wangnan invite Viole à rejoindre son équipe de réguliers. Leur voyage se poursuit avec de nouveaux défis à relever à chaque étape.“

Et si Tower of God ne vous suffit pas, vous pouvez aller consulter la liste de tous les animes qui sortent durant l’été 2024, ou notre top 15 des meilleurs de la saison à ne pas rater.

