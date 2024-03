Tower of God : ce nouveau visuel de la saison 2 hype les fans de l’anime

Tandis que les fans attendent la suite de l’anime Tower of God depuis de longues années, ce nouveau visuel de la saison 2 a relancé la hype alors que le retour de Bam et Rachel approche à grands pas.

Alors que les k-dramas sont de plus en plus plébiscités par le grand public, un autre pan de la culture coréenne parvient à lui aussi à s’intégrer dans la culture populaire mondiale : le manhwa. En effet, la bande dessinée coréenne semble conquérir toujours plus de fans au fil des ans, en témoigne l’immense succès récemment rencontré par certaines adaptations animées, à l’instar de Solo Leveling, l’un des phénomènes de ce début d’année.

Mais il y a également un autre titre qui va très certainement faire parler de lui en 2024, et il s’agit de Tower of God. En effet, le manhwa de SIU avait eu droit à son adaptation en anime en 2020, étant alors produite par Telecom Animation Film, à qui l’on doit notamment la première saison de l’anime Arrête de me chauffer, Nagatoro, et plus récemment Four Knights of the Apocalypse, le dernier spin-off de Seven Deadly Sins.

Et alors que les fans attendaient la suite de l’anime depuis maintenant presque 4 ans, ils pourront bientôt retrouver Bam dans la saison 2 de Tower of God. Une deuxième saison dont on a récemment pu avoir un aperçu inédit et ce, grâce à un tout nouveau visuel.

Ce nouveau visuel de la saison 2 de Tower of God emballe les fans

Une nouvelle affiche promotionnelle de la saison 2 de Tower of God a donc été partagée sur les réseaux. On peut alors y apercevoir Ja Wangnan, qui aura un rôle majeur dans la suite de l’intrigue. À ses côtés se trouve également un autre personnage qui, malgré ses cheveux longs, a une apparence qui n’est pas sans rappeler celle de Bam, le protagoniste de l’histoire.

On peut aussi voir d’autres personnages en fond, qui se révéleront très certainement tout au long de cette nouvelle saison à venir. Un visuel qui n’a pas manqué de faire réagir les fans sur les réseaux sociaux, et notamment sur X (anciennement Twitter) :

La date de sortie de la saison 2 de Tower of God est prévue pour juillet 2024. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en voir davantage, vous pouvez également voir cette bande-annonce dévoilée le mois dernier lors du IGN Fan Fest 2024.