Oshi No Ko Saison 2 : Le calendrier de sortie des épisodes

Le rideau va bientôt se lever sur un nouvel arc d’Oshi no Ko : pour ne rien rater de la saison 2, voici le calendrier de sortie des épisodes.

L’anime événement de l’année 2023 n’en a pas fini avec ses fans : l’enquête d’Aqua ne fait que commencer pour retrouver le véritable meurtrier de sa maman et idole Aï, tandis que Ruby est toujours aussi déterminée à honorer sa mémoire en créant son propre girl’s band.

Pour cette nouvelle saison, d’autres personnages auront eux aussi droit à la lumière des projecteurs : tandis que l’arc “Tokyo Blade” va présenter une adaptation de manga en pièce de théâtre, deux actrices aux origines et aux techniques diamétralement opposées vont s’affronter. Kana va montrer en quoi son talent de prodige est toujours d’actualité, tandis qu’Akane va déployer tout son potentiel de travailleuse acharnée.

Et pour être sûr de ne rien rater de cette saison qui s’annonce déjà palpitante, on vous présente le calendrier de sortie des nouveaux épisodes d’Oshi no Ko.

Quand sort le premier épisode de la saison 2 d’Oshi no Ko ?

Le premier épisode de la saison 2 d’Oshi no Ko (également considéré comme l’épisode 12) sortira le 3 juillet 2024 à 17h sur ADN.

aka akasaka, mengo yokoyari/shueisha, doga kobo

En tout, la saison 2 comptera 13 épisodes, et sera donc un peu plus longue que la première d’Oshi no Ko.

Retrouvez ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes de la saison 2 d’Oshi no Ko :

Épisode 1 : 3 juillet 2024

Épisode 2 : 10 juillet 2024

Épisode 3 : 17 juillet 2024

Épisode 4 : 24 juillet 2024

Épisode 5 : 31 juillet 2024

Épisode 6 : 7 août 2024

Épisode 7: 14 août 2024

Épisode 8 : 21 août 2024

Épisode 9 : 28 août 2024

Épisode 10 : 4 septembre 2024

Épisode 11 : 11 septembre 2024

Épisode 12 : 18 septembre 2024

Épisode 13 : 25 septembre 2024

Sur le site officiel de l’anime, un résumé permet de présenter le premier épisode : “Les répétitions de « Tokyo Blade » ont commencé. Aqua utilise même l’art de la comédie comme un moyen de découvrir la vérité sur la mort d’Aï. Mais la présence de l’acteur vedette de la troupe Lalalaï, Himekawa, galvanise fortement l’ensemble des acteurs.“

La saison 2 ne tardera donc plus à montrer la suite de la série d’animation reprenant le manga d’Aka Akasaka (histoire) et Mengo Yokoyari (dessin). Et pour les fans les plus impatients, il est toujours possible de passer le temps en allant voir du côté du nouvel ending, qui a été révélé à quelques jours de la sortie des premiers épisodes.