La saison 2 de Solo Leveling confirmée, le prochain arc déjà teasé

La saison 2 de Solo Leveling a été officiellement confirmée dans un teaser, qui offre déjà des indices sur le prochain arc de l’anime.

Solo Leveling était attendu depuis longtemps par les fans, et l’anime a tout bousculé en devenant la sensation de ce début d’année. Chaque épisode aura tenu en haleine son public, mais la saison 1 n’en comportait que 12.

Et forcément, après le final sorti le 30 mars, il fallait s’attendre à des réclamations de la part de spectateurs qui en voulaient plus, alors que Jinwoo débloquait de nouveaux pouvoirs.

Cependant, le studio avait déjà tout prévu puisqu’à la fin de l’épisode, on annonçait justement que les aventures du héros ne s’arrêteraient pas là. Car Sung Jinwoo, devenu “monarque des ombres”, devra encore s’aventurer dans d’autres portails pour affronter des monstres et continuer de gagner en puissance.

Pour marquer le coup, le studio s’est également fendu d’un teaser, offrant le nom de cette seconde saison : “Arise from the Shadow” (littéralement : “se relever depuis l’ombre“). Le terme “Arise“, déjà utilisé comme titre pour l’épisode 12 de la première saison, fait directement référence à l’ordre que Jinwoo donne pour créer des ombres à partir des corps sur le champ de bataille. On devrait donc en découvrir davantage sur les nouveaux pouvoirs du jeune homme, devenu “monarque des ombres” après sa quête de changement de classe.

Mieux encore : le teaser se termine sur une image du héros dans une tenue bien particulière, un manteau qu’il obtient dans l’arc du Portail rouge. Un événement qui a justement lieu directement après celui du changement de classe, et qui promet de montrer les ombres de Jinwoo à l’œuvre pour la première fois.

La première saison avait aussi pris des libertés dans son adaptation du webtoon de Chugong, avançant certains événements reliés à l’île de Jeju. Il est donc possible que ces scènes supplémentaires soient là dans le but de préparer le terrain, pour un arc sur ces terres dévastées.

À ce stade, aucune date de sortie n’a été donnée pour la saison 2, et le studio n’a pas encore révélé le nombre d’épisodes pour ce prochain volet. Un rapport du média coréen The Bell avançait en février 2024 que “la saison 2 commencera sa diffusion dans la seconde moitié de l’année“. Mais l’information n’a pas été confirmée, ni par Crunchyroll, ni par le studio ou la maison d’édition de Solo Leveling : elle est donc à prendre avec des pincettes.