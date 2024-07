15 animes de sport à voir gratuitement sur Crunchyroll pendant les JO 2024

À quelques jours du lancement officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, Crunchyroll a tenu à faire une petite surprise aux fans d’animes et de sport en proposant une quinzaine de titres à (re)découvrir gratuitement sur la plateforme.

Probablement l’un des évènements les plus attendus par les amateurs de sport du monde entier, les Jeux Olympiques de Paris 2024 va bientôt commencer, l’évènement se déroulant du 26 juillet au 11 août 2024. Comme son nom l’indique, c’est donc la France qui accueille les Jeux pour cette nouvelle édition qui va encore une fois attiré les regards du monde entier.

Et pour démarrer les festivités comme il se doit, Crunchyroll a décidé de régaler les fans de sport en proposant de nombreux animes, qui seront disponibles gratuitement sur la plateforme de streaming pour un temps limité.

En effet, vous pourrez ainsi retrouver une quinzaine de titres, comme par exemple Blue Lock pour les amateurs de football, mais aussi Haikyu!! pour les fans de volley-ball, ou encore Yowamushi Pedal New Generation pour les aficionados de cyclisme. Tous ces animes sont disponibles gratuitement sur Crunchyroll jusqu’au 15 août. Sans plus attendre, voici la liste des titres concernés accompagnée d’un bref descriptif fourni par la plateforme.

Backflip!!

Un anime sur la gymnastique sorti en 2021 et produit par Zexcs.

Crunchyroll

“Lorsqu’il a découvert la gymnastique rythmique à la fin de ses années collège, Shôtarô est tombé amoureux de cette discipline. Voilà pourquoi il a rejoint le lycée privé Sôshûkan (également connu sous le nom d’Ao High) dont il a intégré le club de gym. Il retrouve d’ailleurs comme entraîneur un camarade du collège, Ryôya Misato, devenu un gymnaste réputé. Malgré les difficultés, les rivalités et la frustration, cette pratique nécessite d’avoir la même passion au sein d’une équipe et Shôtarô y consacre toute l’énergie de sa jeunesse.”

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story-

Un anime sur le golf sorti entre 2022 et 2023 et produit par Bandai Namco Pictures.

Crunchyroll

“La première rencontre d’Eve avec Aoi sur le green s’étant soldée par une défaite, Eve s’est fixée pour objectif de prendre sa revanche. Ces deux golfeuses ont chacune un jeu très différent, mais elles sont très douées et surtout, elles aiment la compétition. Elles rêvent de devenir professionnelles et vont s’affronter dans les plus grands tournois.”

BLUE LOCK

Un anime sur le football sorti en 2022 et produit par 8bit.

Crunchyroll

“Après une défaite désastreuse à la Coupe du monde 2018, l’équipe de foot du Japon peine à se ressaisir. Que leur a-t-il manqué ? Peut-être un attaquant hors pair pouvant les guider vers la victoire. L’union japonaise de football s’acharne à trouver quelqu’un ayant faim de buts et soif de victoire, une personne à l’individualisme assumé capable de faire basculer un match qui a mal démarré. Pour cela, elle a rassemblé 300 des plus brillants jeunes joueurs du Japon. Qui émergera pour diriger l’équipe ? Sera-t-il capable de surpasser en force et en caractère tous ceux qui se dressent sur son chemin ?”

Free! – Iwatobi Swim Club

Un anime sur la natation sorti entre 2013 et 2018 et produit par Kyoto Animation et Animation Do.

Crunchyroll

“En arrivant au lycée, Haruka retrouve ses camarades d’enfance. L’un d’eux, Rin, décide de le défier à la nage. Pour le battre, Haruka réunit ses deux amis de primaire, Makoto et Nagisa, afin de former un nouveau club de natation.”

Haikyu!!

Un anime sur le volley-ball sorti entre 2014 et 2020 et produit par Production I.G.

Crunchyroll

“Shôyô est un joueur de volley-ball de petite taille. Malgré ce handicap, celui-ci arrive à rivaliser contre ses adversaires grâce à une incroyable détente. Lors de son premier tournoi au collège, il est humilié par Tobio, un joueur prétentieux, mais bourré de talent. Une fois au lycée, il décide de prendre sa revanche. En intégrant l’équipe, il découvre que son rival va devenir son coéquipier. C’est ainsi qu’est né un des duos les plus prodigieux du volley-ball.”

HANEBADO!

Un anime sur le badminton sorti en 2018 et produit par Liden Films.

Crunchyroll

“Entraîneur du club de badminton du lycée de Kitakomachi, Kentarô Tachibana est inquiet : son équipe compte si peu de membres qu’elle ne peut même pas participer à des compétitions. Il tombe pourtant sur Ayano Hanesaki, une lycéenne qui grimpe aux arbres avec une étonnante agilité. Il tente alors de la convaincre de rejoindre son club, mais Ayano déteste le badminton…”

Iwakakeru -Sport Climbing Girls-

Un anime sur l’escalade sorti en 2020 et produit par Blade.

Crunchyroll

“L’escalade est un sport qui sollicite à la fois le corps et l’esprit pour grimper les murs. Jusqu’ici, Konomi Kasahara s’intéressait uniquement à des jeux de réflexion, notamment des puzzles, lorsqu’elle découvre par hasard cette pratique qu’elle perçoit comme un gigantesque puzzle coloré ! Elle se passionne rapidement pour cette discipline et décide de rejoindre le club d’escalade fréquenté par d’autres filles du lycée Hanamiya.”

number24

Un anime sur le rugby sorti en 2020 et produit par PRA.

Crunchyroll

“Yuzuki Natsusa est entré à l’université en tant qu’espoir de son équipe de rugby, mais a dû arrêter de jouer à cause d’un mystérieux accident. Un joueur plus âgé que lui, Ueoka Ibuki, a également quitté l’équipe. De retour à l’université, Natsusa se retrouve dans la classe de Tsuru Yasunari, un joueur qui le méprise, et de Mashiro Yû, un joueur qui au contraire, l’admire. Il retrouve également son meilleur ami d’enfance, Shingyô Seiichirô. Tous devront s’unir afin d’affronter leurs anciens coéquipiers du lycée pour la coupe de la ligue du Kansai !”

RE-MAIN

Un anime sur le water-polo sorti en 2021 et produit par MAPPA.

Crunchyroll

“L’hiver de son année de troisième, alors que Kiyomizu Minato rentre chez lui après avoir remporté un tournoi national de water-polo, un accident de voiture le plonge dans le coma. Lorsqu’il se réveille enfin 203 jours plus tard, il n’a plus aucun souvenir des trois dernières années. Il entre au lycée Yamanami dans l’espoir d’entamer une nouvelle vie loin du water-polo, mais suite à une promesse, il va replonger dans ce sport avec ses nouveaux amis. Malheureusement, le club de ce lycée est petit et bien des difficultés les attendent…”

Run with the Wind

Un anime sur la course à pied sorti en 2018 et produit par Production I.G.

Crunchyroll

“Des étudiants s’entraînent pour participer à la plus grande course de relais universitaire du Japon. Véritable marathon, long de plus de quelques 217 kilomètres, cette épreuve mythique se déroule entre Tokyo et la ville de Hakone.”

SK8 the Infinity

Un anime sur les sports extrêmes sorti en 2021 et produit par Bones.

Crunchyroll

“« Ce jour-là, je l’ai vue de mes propres yeux. De la neige tombait à Okinawa, dans le sud du Japon… » Un jeune lycéen en première mordu de skate nommé Reki est passionné par la course « S » qui se déroule dans une vieille mine abandonnée. C’est une course dangereuse tenue dans le plus grand secret où tous les coups sont permis, et les duels qui s’y déroulent sont très appréciés du public.”

The Prince of Tennis

Un anime sur le tennis sorti entre 2001 et 2005 et produit par Nihon Ad Systems.

Crunchyroll

“Ryôma Echizen, douze ans, est en lice pour participer à un tournoi normalement réservé aux lycéens. Alors qu’il est déclaré forfait pour être arrivé en retard, Ryôma croise la route du favori, Sasabe, qui semble bien décidé à en découdre. Ce dernier est loin de se douter qu’il a provoqué celui que l’on surnomme le prince du tennis…”

Tsurune

Un anime sur le tir à l’arc sorti entre 2018 et 2023 et produit par Kyoto Animation.

Crunchyroll

“Lorsqu’il était au collège, Minato Narumiya faisait du tir à l’arc (kyûdô, en japonais), mais un incident l’a poussé à arrêter définitivement cette activité. Arrivé au lycée, ses amis d’enfance tentent de le convaincre de rejoindre leur club, mais c’est une rencontre avec un mystérieux archer qui le décidera à revenir. Il intègre alors le club du lycée qui ambitionne de remporter le tournoi préfectoral…”

WAVE!! -Let’s go surfing!!-

Un anime sur le surf sorti en 2021 et produit par Asahi Production.

Crunchyroll

“Surfer sur les vagues, c’est la liberté absolue ! Masaki est né et a grandi sur la côte d’Ôarai dans la préfecture d’Ibaraki, où de grosses vagues frappent toute l’année le littoral. Un jour, il fait la connaissance de Shô, un étudiant qui l’initie au sport ultime, celui où l’on affronte le monde avec une simple planche sous les pieds : le surf.”

Yowamushi Pedal New Generation

Un anime sur le cyclisme sorti entre 2017 et produit par TMS Entertainment.

Crunchyroll

“Après avoir battu les champions en titre de Hakone, le club de cyclisme de Sôhoku se réorganise. Certains membres en terminale se retirent tandis que les seconde Sakamichi, Shunsuke et Shôkichi préparent une nouvelle équipe avec leur nouveau capitaine. Mais les membres de Hakone sont bien décidés à prendre leur revanche en recrutant également de nouveaux équipiers. D’autres rivaux redoutables les attendent pour cette nouvelle année de compétitions interlycées.”

