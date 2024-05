Crunchyroll augmente le prix de ses abonnements et actualise la formule Premium

Le géant du streaming dans le domaine de l’animation japonaise modifie les tarifs de ses formules : on vous explique tout.

La saison du printemps a déjà démarré sur des chapeaux de roue du côté des animes, entre Kaiju No. 8 et la saison 3 de Moi, quand je me réincarne en slime, et n’en a pas fini avec les spectateurs. Car on attend encore le retour de deux grandes franchises particulièrement populaires, à savoir la saison 7 de My Hero Academia et la saison 4 de Demon Slayer. Deux séries qui frapperont fort en mai sur Crunchyroll, devenu le patron du simulcast en France.

Et alors que les abonnés piaffent d’impatience à l’idée de retrouver leurs héros préférés, le site de streaming a annoncé le changement de ses prix. Une actualisation rare chez Crunchyroll, puisque la dernière remontait à 2019.

Désormais, les abonnés auront le choix entre trois manières d’accéder au contenu du site :

L’option gratuite avec publicités en accès libre offre l’accès à plus de 1000 heures d’animes.

en accès libre offre l’accès à plus de 1000 heures d’animes. L’abonnement Fan offre l’accès à tous les animes du site, sans publicité et juste après le Japon. En revanche, seul un appareil à la fois pourra streamer les épisodes. Le tout, pour la somme de 5,99€ par mois.

offre l’accès à tous les animes du site, sans publicité et juste après le Japon. En revanche, seul un appareil à la fois pourra streamer les épisodes. Le tout, pour la somme de 5,99€ par mois. L’abonnement Mega Fan offre l’accès à tous les animes du site, y compris en mode Hors Ligne, mais aussi au catalogue de jeux de Crunchyroll Game Vault. L’abonnement permet le streaming des épisodes et films sur 4 appareils à la fois. Les clients peuvent opter pour la formule à 7,99€ par mois (contre 6,49€ avant l’augmentation), ou payer directement 79,99€ par an.

À noter également que la durée de la période d’essai gratuit a été raccourcie, passant de 14 jours à 7 jours.

Le changement du prix des abonnements est justifié par Crunchyroll par l’arrivée de nombreux autres animes, venus renforcer un catalogue possédant désormais plus de 1400 séries et films. Le site a également lancé récemment l’option très demandée des Profils Multiples, qui seront justement très utiles pour les utilisateurs d’une formule Mega Fan.

Enfin, la plateforme de streaming a aussi fait le choix de rendre gratuits 15 animes d’exception et normalement sous licence durant le mois de mai 2024, pour l’événement Ani-Mai qui promeut l’animation japonaise.