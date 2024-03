Crunchyroll révèle son programme du printemps 2024, avec deux animes mystère

Crunchyroll a dévoilé sa programmation pour le printemps 2024 et elle s’annonce excellente pour les fans d’anime – mais deux animes restent encore à confirmer.

La saison hivernale 2024 de Crunchyroll a été excellente, marquant le retour de titres tels que Classroom of the Elite ou Mashle. C’était aussi l’occasion de découvrir de superbes nouveautés, à l’image de Solo Leveling ou A Sign of Affection.

Mais la saison va bientôt prendre fin, et avec le passage aux beaux jours, c’est une toute nouvelle fournée d’animes qui s’apprête à déferler sur les fans. D’autant plus que certains classiques sont déjà attendus de pied ferme : Demon Slayer et My Hero Academia reviendront en effet en mai 2024.

Mais ils ne seront pas les seuls, loin de là. Car à en croire la programmation de Crunchyroll, les spectateurs auront énormément de choix pour la saison du printemps.

La programmation du printemps annoncée par Crunchyroll

La plateforme de streaming et de simulcast vient de révéler son catalogue du printemps 2024. Si elle est déjà bien chargée, il faut aussi noter la présence de 2 animes mystère, encore non confirmés.

naoya matsumoto/shueisha

Au milieu d’un programme chargé en nouveautés comme en suites, Crunchyroll a mis en avant quatre titres en particulier, tous attendus en avril 2024 : Kaiju No.8, Viral Hit, Black Butler -Public School Arc- et la partie 2 de Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary.

Kaiju No. 8 sera l’adaptation par le studio Production I.G. du manga éponyme de Naoya Matsumoto : la série plongera ses spectateurs dès le 13 avril dans un monde où les monstres géants sont devenus monnaie courante, prenant même une grande place dans l’économie du Japon : pour les secteurs du travail, des ressources premières ou encore de l’armée, ces créatures destructrices deviennent le quotidien de nombreuses personnes. Mais le héros, Kafka, n’est pas satisfait de sa situation. Jusqu’à ce qu’un incident le transforme en l’un des monstres traqués par les soldats.

Kaiju No.8 ne sera pas la seule série à sortir le 13 avril 2024 : Black Butler aussi va revenir sur petit écran, ramenant Sebastian et son jeune maître Ciel dans une nouvelle aventure au sein d’une école publique aux sombres secrets.

Autre anime qui fait de l’œil aux spectateurs, Viral Hit est attendu pour le 10 avril. Le synopsis partagé par Crunchyroll présente la série adaptant le webtoon du même nom ainsi : “Après un combat qui fait le buzz, Hobin Yu devient la star des combats contre des personnes plus fortes que lui.“

D’autres animes méritent le détour pour le mois d’avril 2024 : A Condition Called Love offrira la douceur d’un premier amour, tandis qu’Astro Note se penchera plutôt pour une romance bravant les frontières. Bartender Glass of God fera la part belle aux relations humaines et histoires compliquées, supplément cocktails divins, et Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf diffusera le remake de l’anime du même nom sorti en 2008.

Et si la programmation de Crunchyroll ne suffit pas, il y a toujours notre liste des animes les plus attendus du printemps 2024, qui propose de nombreuses pépites à venir.