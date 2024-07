Haikyu!! tease une prochaine annonce, les fans espèrent une saison 5 pour l’anime

Après le succès retentissant du film Haikyû !! La guerre des poubelles, les fans espèrent la sortie d’une saison 5 avant la dernière annonce de la franchise.

2024 sera clairement l’année de Haikyu!! : l’anime sportif a brillé au printemps 2024 avec la sortie réussie du film La guerre des poubelles, premier opus d’un diptyque couvrant l’arc du tournoi national de volleyball. Mais ça ne s’arrête pas là : une autre grande annonce va permettre de célébrer le dixième anniversaire de la série d’animation.

Selon différents rapports, Haikyu!! va révéler les “dernières informations” concernant l’anime dans le numéro 32 du Weekly Shonen Jump, qui sortira le dimanche 7 juillet 2024. Jusqu’à présent, aucune note supplémentaire n’a été divulguée, mais le mystère semble avoir poussé les fans à se lancer dans de nombreuses théories.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et ce qui revient le plus sur les réseaux sociaux, ce sont les espoirs de nombreux fans pour l’arrivée d’une nouvelle saison. Car avant de faire un carton sur grand écran, l’adaptation du manga de Haruichi Furudate a eu droit à quatre saisons très réussies, accompagnées de quelques OAV. Et clairement, les spectateurs en redemandent.

crunchyroll

“SAISON 5 S’IL VOUS PLAÎT” demande ainsi un internaute de manière particulièrement subtile, repris par un autre du même avis : “NOUS VOULONS UNE NOUVELLE SAISON AVEC L’ARC DU BRÉSIL ET L’ELLIPSE ET MSBY VS ADLER ET TOUT LE MATCH DES STARS ON VEUT TOUUUUUT“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour certains, c’est le format épisodique qui est le plus adapté pour analyser la suite de l’anime, comme l’explique cet internaute : “On veut que chaque case soit animée sans rien sauter, ce qui n’est possible qu’en obtenant des saisons au lieu de films.” Pour d’autres, il y a la crainte que toute l’intrigue du manga ne soit pas adaptée malgré les deux films au cinéma : “Saison 5 s’il vous plaît. Nous avons besoin de voir toute l’histoire animée.”

Malgré les prières pleines d’emphase des internautes sur les réseaux sociaux, une saison 5 pour Haikyu!! est assez improbable à l’heure actuelle. Car les créateurs de l’anime ont récemment confirmé la production du deuxième film couvrant l’arc du tournoi du printemps, après La guerre des poubelles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, la création d’une saison entière nécessite plus de temps et d’engagement qu’un film. Étant donné les revenus au box-office de Haikyû !! La guerre des poubelles, produire un autre long-métrage plutôt qu’une saison pourrait donc s’avérer bien plus rentable pour le studio Production I.G.

Mieux vaut donc s’attendre à ce que l’annonce concerne un autre film, ou le lancement d’un OAV sur le match de Fukurodani VS Mujinazaka, qui n’est pas censé apparaître dans le diptyque sur grand écran. Mais à ce stade, rien ne peut être affirmé avec certitude.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant d’en découvrir davantage sur l’avenir de la franchise Haikyu!!, vous pouvez aussi aller jeter un coup d’œil à la liste des animes qui sortent durant l’été 2024, et notre top des séries à ne pas rater pour cette saison estivale.