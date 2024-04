Cet anime très populaire cartonne depuis son arrivée sur Netflix

Juste avant la sortie du film tant attendu, Spy x Family fait sensation sur Netflix. Les abonnés se sont rués sur l’anime qui a récemment rejoint le catalogue du géant du streaming, à tel point qu’il a réussi à se hisser dans le top 10 des séries les plus regardées en ce moment sur la plateforme.

Depuis ses débuts en avril 2022, Spy x Family est rapidement devenu l’un des animes les plus populaires du moment. Mêlant à la fois action, comédie et thriller, les fans ont été séduits par cette histoire d’espionnage, où l’on suit les aventures de Twilight qui, pour se rapprocher de sa cible, va devoir fonder une famille. Il va alors choisir une femme et une enfant, sans savoir que la première est une tueuse professionnelle, tandis que la seconde est dotée de pouvoirs psychiques.

Et si l’anime adapté du manga de Tatsuya Endō a eu droit à un tel succès, c’est en partie grâce au travail fourni par les deux studios d’animation qui produisent cette adaptation, à savoir CloverWorks et Wit Studio.

Un succès qui perdure encore aujourd’hui, puisqu’après l’arrivée de la saison 1 de Spy x Family dans le catalogue Netflix le mois dernier, l’anime a rapidement suscité l’intérêt des abonnés. C’est pourquoi on peut le retrouver dans le classement des séries les plus populaires du moment. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’anime se situe en septième position, juste derrière la série française Furies.

Un regain d’intérêt qui pourrait également s’expliquer par la sortie prochaine du film d’animation Spy x Family Code: White, qui sera disponible dans nos salles de cinéma à partir du 17 avril 2024. Il s’agit là du premier long-métrage de la franchise, et c’est pourquoi de nombreux fans sont impatients de retrouver la famille Forger dans leurs nouvelles aventures.

