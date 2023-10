Combien y a-t-il d’épisodes dans la saison 2 de Spy x Family ?

La saison 2 de Spy X Family a marqué la fin des vacances pour la famille Forger et son retour à l’école de prestige d’Eden. Mais pour combien d’épisodes ?

Spy X Family a fait ses débuts avec sa première saison en deux parties en 2022 et est devenue un énorme succès au sein de la communauté. La première partie de la saison animée a été diffusée en avril 2022 et s’est terminée en juin 2022, tandis que la seconde a été diffusé en octobre 2022 et s’est terminée en décembre 2022.

La première saison a ainsi créé les fondations pour l’histoire, et nous a présenté les personnages excentriques de la série. Un espion infiltré, une tueuse à gages et une petite fille télépathe : voilà les membres qui constituent la famille délurée des Forger. Combien d’épisodes faudra-t-il pour couvrir leurs aventures dans la saison 2 de Spy x Family ?

Le nombre d’épisodes de la saison 2 de Spy X Family révélé

La saison 2 de Spy X Family aura droit à 12 épisodes, en une seule partie. Petit soufflé pour la communauté après les 25 épisodes de la première saison ? Une chose est sûre, en tout cas : on ne pourra pas couvrir autant d’arcs que la première fois. Alors que les premiers épisodes de la série anime adaptaient les huit premiers arcs de l’histoire, on devra se contenter de moins dans la saison 2. On pourrait s’attendre cette fois à 20 chapitres adaptés en animation.

Aucune information n’a été révélée à ce jour pour expliquer une durée réduite dans cette saison 2 de Spy x Family. Cependant, rappel est fait que le studio Wit a un autre projet en cours : un film, intitulé Spy x Family Code : White est attendu pour le 22 décembre 2023 dans les salles japonaises. Il faudra cependant attendre encore un peu pour une date de sortie en France, mais le long-métrage devrait apporter un peu de réconfort aux fans en manque d’espionnage.

