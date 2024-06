Y aura-t-il une saison 4 de Sweet Tooth sur Netflix ?

La saison 3 de Sweet Tooth vient de débarquer sur la plateforme de streaming : y aura-t-il une suite aux aventures de Gus après ?

Le petit hybride cerf a fait son grand retour sur Netflix, dans une troisième saison promettant de nombreuses réponses aux questions des spectateurs. Alors que la guerre entre les derniers hommes et l’armée des animaux avait atteint son paroxysme dans la saison 2, ce nouveau volet de la série se concentre davantage sur la fin du voyage de nos héros.

Retrouver Birdie et découvrir qui des hybrides ou de la Maladie sont arrivés en premier, et pourquoi : voilà concrètement ce qu’on attendait de la saison 3 de Sweet Tooth. Et dans les faits, la plupart des questions ont bien obtenu une réponse. Mais après le final de la série, peut-on tout de même espérer une suite dans une quatrième saison ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une saison 4 de Sweet Tooth est-elle prévue ?

Non, il n’y aura pas de saison 4 de Sweet Tooth, dans la mesure où la troisième est aussi la saison finale. Le dernier épisode dévoile d’ailleurs nos héros plus vieux, après la résolution de toutes les intrigues en Alaska.

netflix

La série Sweet Tooth avait proposé de nombreuses énigmes à son public, notamment sur l’origine des hybrides, de la Maladie, et sur ce qui pouvait encore attendre les humains. Comme promis, le final a offert ses propres réponses, mais nous n’en dirons pas plus ici pour ne pas spoiler. On ne peut en tout cas pas espérer une saison 4.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour Tudum, le showrunner Jim Mickle avait expliqué s’estimer satisfait de la fin de la série, qui adapte les comics de Jeff Lemire : “Au début, j’avais l’intention de raconter ces moments marquants de l’histoire de Gus et les parties importantes des comics, mais la beauté de la narration au long cours et du voyage de Gus sur 24 épisodes, c’est que les personnages eux-mêmes vous disent ce qu’ils veulent être.“

En revanche, Netflix et Warner peuvent tout à fait choisir de créer des spin-offs de Sweet Tooth : on pourrait alors découvrir des événements se déroulant durant l’ellipse du dernier épisode de la saison 3, ou encore l’histoire d’autres personnages, pour voir ce qui se passe plusieurs années après la disparition de Gus. Mais à ce stade, rien n’a été annoncé : mieux vaut donc partir du principe pour le moment que la série est terminée et ne reviendra pas.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les trois saisons de Sweet Tooth sont intégralement disponibles sur Netflix. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.