X-Men ’97 Saison 2 : tout ce qu’on sait sur la suite super-héroïque

X-Men ’97 ne compte pas s’arrêter à une seule saison : on vous dit tout ce qu’on sait sur la suite de la série d’animation offrant un retour en arrière dans l’univers iconique de Marvel.

Tous les regards sont tournés vers la saison 2 de X-Men ’97, à présent que la première s’est officiellement achevée. Car la série d’animation était attendue de pied ferme par une vague de fans nostalgiques, mais a fait mieux que prévu et rencontré un franc succès chez les spectateurs.

Devenue l’une des productions les plus regardées en 2024 de Disney+, X-Men ’97 aura bien droit à une suite, malgré le départ précipité de son showrunner Beau DeMayo, à la veille de sa sortie. Et si les fans avaient dû attendre pour redécouvrir les mutants un peu kitsch et pourtant emblématiques, les délais ne devraient pas être aussi importants pour replonger dans leur univers. On vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 2.

Y aura-t-il une saison 2 de X-Men ’97 ?

Oui, il y aura bien une saison 2 de X-Men ’97 : elle est même déjà en production !

Elle avait été confirmée en 2022, quand la première partie de la série d’animation était attendue pour 2023. Il ne manquait plus que son succès sur Disney+ pour que Marvel la valide, commandant au passage une troisième saison dans la foulée.

La saison 1 s’est terminée le 15 mai 2023 avec son dixième et dernier épisode. À ce stade, on ne sait pas encore si les prochaines saisons seront aussi longues ou si Marvel s’estime satisfait de ce format.

Y a-t-il une date de sortie pour la saison 2 de X-Men ’97 ?

À ce jour, il n’y a pas de date de sortie officielle pour la saison 2 de X-Men ’97. Cependant, l’attente ne devrait pas être aussi longue que pour les premiers épisodes.

X-Men ’97 a mis du temps à sortir après son annonce, mais la série a dû composer avec des situations complexes. Les grèves des scénaristes et acteurs de 2023 à Hollywood ont contraint Marvel à revoir tout son calendrier de sorties, repoussant la série d’animation au départ prévue pour l’automne 2023.

En revanche, la saison 2 a démarré sa production plus en amont : et même si le studio ne s’est pas encore avancé, l’insider Daniel Ritchman a affirmé que Marvel envisageait de sortir la suite au plus vite pour faire perdurer la série aussi longtemps que possible. Attention toutefois : aussi fiable soit le journaliste, l’information n’a pas été confirmée officiellement.

S’adressant auprès de Comic Book en mai 2024, le responsable du streaming chez Marvel, Brad Winderbaum, a révélé que la saison 2 était dans sa “phase animatique” (comprendre : un premier rendu après le story-board, comprenant tous les éléments du son et de l’image, et qui n’a plus qu’à être détaillé et animé avec précision pour ensuite obtenir un résultat final).

“L’animation demande énormément de temps, comme vous le savez sûrement. Il y avait un excellent passage à ce sujet dans la saison 2 d’Invincible. Ils ont fait du beau boulot, c’est incroyable. Et ça prend du temps. Parce que le studio veut voir à quel point la première saison est réussie avant de donner le feu vert à la deuxième saison, il y a un décalage. Nous avons eu la chance d’obtenir le feu vert avant la diffusion, donc il y aura probablement un délai moins long. Les gens vont juste devoir faire preuve de patience avec nous.”

Beau DeMayo est-il impliqué dans la saison 2 de X-Men ’97 ?

Non, Beau DeMayo ne sera pas impliqué dans la saison 2 de X-Men ’97, puisque le cinéaste a été licencié.

Les détails concernant ce licenciement de X-Men ’97 restent flous, ni Marvel ni l’auteur n’ayant abordé les raisons de son départ de l’équipe créative. Mais le créateur a tout de même offert des précisions sur sa présence dans la saison 2, sur ses réseaux sociaux.

“J’ai beaucoup écrit pour la saison 2. Cependant, contrairement à la saison 1, je ne serai pas fortement impliqué ni à la tête de la production, des enregistrements des comédiens, du design, du montage, de la post-production, de la musique, etc., et je ne ferai pas de réécritures liées à la vision créative de la série,” a-t-il ainsi expliqué.

Ce que Brad Winderbaum a également confirmé (toujours via EW), tout en se voulant rassurant auprès des fans qui avaient apprécié la direction de la première saison : “Nous respectons les idées de Beau pour la deuxième saison.”

Que va-t-il se passer dans la saison 2 de X-Men ’97 ?

Nous ne savons pas encore de quoi parlera la saison 2 de X-Men ’97, mais l’intrigue de la saison 1 semble offrir les prémices d’un scénario pour les prochains épisodes.

Une grande partie de la saison se concentre sur la méfiance naissante entre Cyclope et le professeur Xavier, et creuse encore plus le fossé entre le monde idéal de Xavier et la sombre réalité de Magnéto. On doit aussi compter sur les répercussions potentielles pour les mutants et l’humanité, après que Xavier ait révélé avoir simulé sa mort.

Le final de la saison 1 s’inspire également d’une intrigue classique dans laquelle Cyclope et Jean Grey sont brièvement envoyés dans le futur. Cette histoire sert en quelque sorte de rédemption pour les deux personnages.

Il semble également qu’Apocalypse sera l’une des grandes menaces de la saison 2. De plus, le teaser post-crédits du final laisse entendre le retour de Gambit.

Un élément notable de l’intrigue qui aura certainement des répercussions est la perte de son adamantium par Wolverine. Cet événement, tiré des comics, a donné lieu à plus d’une décennie d’histoires dans lesquelles Wolverine devait affronter le fait de ne plus pouvoir endosser le rôle du tank invulnérable qu’il avait gardé pendant des décennies.

Après que Wolverine ait passé une grande partie de la série animée en tant qu’arme imparable, le reste des intrigues pourrait ainsi présenter une version plus humanisée et vulnérable du héros.

La saison 1 de X-Men ’97 est intégralement disponible sur Disney+. Vous pouvez aussi consulter nos guides sur toutes les séries ou films qui sortent en streaming ce mois-ci – ou même les animes de la saison -, histoire de passer le temps en attendant la saison 2.